LINEのID連携数を毎月1000人ペースで伸ばし続ける



株式会社ソーシャルPLUS(所在地:東京都文京区、代表取締役:岡田 風早)が提供するアプリ「CRM PLUS on LINE」を、2022年12月末、ジェルネイルEC「ohora台湾」に導入いただきました。



台湾では人口の約95%がLINEを利用しています。※1 韓国発の越境EC「ohora台湾( https://ohoratw.com/ )」は、台湾のユーザーにとって身近なLINEをCRMに活用すべく、「CRM PLUS on LINE」を導入しました。



LINEログインによる会員登録・ログイン簡略化や、LINEのID連携をおこなった方には商品の購入完了通知・発送完了通知をLINE公式アカウントで配信するなどの施策を実施し、LINEのID連携数を毎月1000人ペースで伸ばし続けています。(2023年4月末時点)







LINEログインでID連携を促進し、パーソナライズされたメッセージを配信



LINEログインで会員登録をおこなうと、会員登録・LINE公式アカウントへの友だち追加・会員IDとLINEのユーザーIDの連携がすべて同時に完了します。



ID連携されると「どの会員がどの友だちか」を特定できるため、購入した商品に関する案内(購入完了通知・発送完了通知など)もLINEで配信できるようになります。配送状況をLINE公式アカウントから確認できることで、越境ECにおける商品受け取りまでの不安解消に貢献しています。



「ohora台湾」のECサイト構築やLINE公式アカウントの運用を支援しており、「CRM PLUS on LINE」の導入を推進した「ベクトル台湾」様から、導入にあたってのコメントを頂戴しました。



導入コメント(ECサイト構築・LINE公式アカウント運用担当 ベクトル台湾:木下様)



越境ECにおいて、ローカライズは極めて重要です。台湾のユーザー様に「ohora」の魅力を伝え、購入体験を良くするための手段として、台湾人口の約95%が利用しているLINE※1を活用しようと考えました。「CRM PLUS on LINE」はShopifyとLINEの連携に特化した機能が充実しており、LINEのID連携促進からメッセージ配信のパーソナライズまで、スピーディーに実現できています。



中でも効果的だったのはLINEログインによるID連携促進です。「次回からLINEで簡単にログインできる」というメリットがユーザー様にとってわかりやすいこともあり、毎月1000人ペースで連携数を伸ばし続けられています。



ID連携数が伸びることで、購入商品に関する案内や関連商品のレコメンド、購入を迷っている商品に関する配信など、LINEでできる施策のインパクトも大きくなっていきます。今後も台湾のユーザー様との関係構築に、LINEを積極的に活用していきます。



Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」について



サービスサイト:https://crmplus.socialplus.jp



〈特徴〉

ほぼ全ての機能が無料プランから利用可能



LINEのWebhook URLを利用しないため、LINEを活用する他社の配信・チャットサービスとの併用も可能



メッセージ配信だけでなく、配信基盤となる友だち数・ID連携数の増加に貢献する機能も充実



エンタープライズ企業を中心に350社以上のLINE公式アカウント支援実績



LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz PartnerProgram」のTechnology Partnerの最上位ランク「Premier」に認定されており、代理店限定機能の導入サポートも可能







【GlluGa Inc. 会社概要】

会社名:GlluGa Inc.



代表者: CEO Yoo Gi-hyun



所在地:2F, 45, 2gongdan 8-gil, Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do, Republic of Korea



事業内容:シールタイプのジェルネイルブランド「ohora」における製造・販売







【ベクトル台湾 会社概要】

会社名:香港商維酷公共關係諮詢國際股份有限公司台灣分公司



所在地:台北市大安區光復南路102號11樓



代表者:総経理 木下 研生



事業内容:マーケティング分野における戦略的 PR事業



URL:https://jp.vectortw.com/







【株式会社ソーシャルPLUS 企業概要】

株式会社ソーシャルPLUSは、フィードフォースグループ株式会社の子会社です。ID連携やソーシャルログインを手軽に導入できるSaaS「ソーシャルPLUS」とLINE連携Shopifyアプリ「CRM PLUS on LINE」を開発・提供しており、LINE株式会社が提供する各種法人向けサービスの販売・開発を行う広告代理店やサービスデベロッパーを認定・表彰するパートナープログラム「LINE Biz Partner Program」のTechnology PartnerおよびSales Partnerとして認定されています。

「人とブランドをつなぎ、顧客体験を豊かにする」というミッションのもと、今後も一層の事業成長を図ってまいります。

会社名:株式会社ソーシャルPLUS



所在地:東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F



代表者:代表取締役 岡田 風早(おかだ かざはや)



事業内容:ID連携・ソーシャルログインを基軸としたSaaS事業



URL:https://www.socialplus.jp







