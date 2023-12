[株式会社Dolls]

「体温が2℃ あがる」のキャッチコピーでファッションを展開するブランドMAYLAは、Sound Horizon「絵馬に願ひを!」の世界観をイメージしたマルチチャームを、2023年12月25日(月)18:00より受注受付開始いたしました。

販売ページ:https://mayla.jp/SHOP/gda1526.html





<Sound Horizon MULTI CHARM - サウンドホライズン マルチチャーム - >

Sound Horizon「絵馬に願ひを!」の世界観をイメージしたチャームで、JK or NK、わ、をんの3カラーに加え、「Revo」モデルを含む此度の結末セットをご用意しました。エレガントで美しいこだわりの一品をぜひお楽しみください。



<販売概要>

商品名:サウンドホライズン マルチチャーム

販売開始: 2023年12月25日(月)18:00 ~ 2024年1月25日(木)12:00

販売場所: MAYLA公式ECサイト

販売価格: 【単品】¥6,380(税込) 【此度の結末セット】¥24,970

※本商品は、受注生産になります。



<商品概要>

【JK or NK】







【わ】







【をん】







【Revo】







【こだわりが詰まったデザイン】

和なデザインで物語の世界観を表現したリボン。各キャラクターをイメージしたカラーリングで物語のように深みのあるデザインです。

絵馬をモチーフにしたデザインのチャームで、「JK or NK」は赤いタッセルを、「わ」「をん」にはポンポンを施しました。

Revoデザインでは、「Revo」の衣装をイメージした黒とゴールドを基調としたボリュームのあるリボン。「Revo」がつけているサングラスをモチーフにしたチャーム。「Revo」のサインと組み合わせたオリジナルなデザインです。







【購入者特典】

チャームは、専用のピローケースでお届けいたします。

此度の結末セットをお買い上げのお客様には、Revoデザイン専用のピローケースもお届けいたします。

この機会をお見逃しなく!











【MAYLAについて】

公式サイト:https://mayla.jp/

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/mayla_classic

公式Instagram:https://www.instagram.com/maylaclassic/



