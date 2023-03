[Level Infinite]

デスメタルマニア少女のビートに合わせて、一緒に狂おしいパーティーを楽しもう







Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』にて、本日3月6日(月)新キャラクター、ミラポリスの大人気歌手&DJ『フェンリル』(CV:丹下桜)のキャラクターPV&KVを初公開したことをお知らせします。



『フェンリル』とSSR武器「グレイプニル」は、3月9日(木)よりゲーム内に登場する予定です。



▼『フェンリル』のキャラクターPV







また、『フェンリル』のCVを担当した人気声優・丹下桜さんが歌うフェンリルのシングル曲が、まもなく解禁されます。詳細は近日中に公式Twitter(@ToF_JP)にてお知らせします。



人気キャラクター『ネメシス』とSSR武器「明けの明星」のピックアップガチャが、3月9日(木)より復刻開催します。雷元素共鳴を特徴とした、攻守共に強力な存在として、雷属性パーティーの性能を大幅に強化が可能です。



新イベント「迷彩スパイを探し出せ!」を、3月6日(月)より開始します。この新イベントは、誰もが遊んだことがある「かくれんぼ」がモチーフとなっています。多数の人が参加できるマルチプレイで、非対称型対戦のスリリングなかくれんぼ合戦が行えます。



●『幻塔』のゲームダウンロードリンク



▽PC版

公式サイト: https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam: https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/



▽モバイル版

iOS: https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■大人気キャラクター『フェンリル』(CV:丹下桜)のPV&KVを初公開!



Ver.2.2 鏡花月影のPVに登場した、ミラポリスのNo.1歌手&DJ、本作の大人気キャラクター『フェンリル』のキャラクターPV&KVを、本日初公開しました。



『フェンリル』とSSR武器「グレイプニル」は、3月9日(木)よりゲーム内に登場する予定です。



どんなことにも勇敢に立ち向かう無敵の犬系女子。フェンリルは今日も笑顔で命を輝かせる!



えっ!?人気アイドルにはこんな都市伝説があるの!?フェンリルはワンワン隊のボスとして、アミューズランド内の勢力と人知れず親密な関係を築いているようだ。驚くべきことに、背中につけたスカルリボン「グレイプニル」には、死をもたらす不思議な力があるらしい……。



しかし、フェンリルのマネージャーであるドロシーにとっては、駄々っ子のような存在でしかありません。だって誰しも自分に甘えてくる、モフモフした子犬にあらがえる人なんていないでしょ? 悪いイタズラをされても、ね。



また、『フェンリル』のCVを務めた人気声優・丹下桜さんが歌う、フェンリルのシングル曲をまもなく解禁します。



フェンリルはミラポリスの人気歌手&DJで、人付き合いが得意な天真爛漫な女の子。彼女は自分の歌声で、ミラポリスの人々を癒してあげたいと、全力を注いでこの勇気と努力を称える一曲を作りました。



このシングル曲は、幻塔世界の音楽業界に新たなバイブスを巻き起こすこと間違いなし!



詳細は近日中に公式Twitter(@ToF_JP)でお知らせしますので、続報をお待ちください。



▼『フェンリル』シングル曲のキービジュアル



■人気キャラクター『ネメシス』の復刻ピックアップガチャが3月9 日(木)より開催決定!



人気キャラクター『ネメシス』とSSR武器「明けの明星」のピックアップガチャが、3月9日(木)より期間限定で復刻開催します。



『ネメシス』とSSR武器「明けの明星」の最大の特徴は、「雷元素共鳴」というスキルを持っている点です。ほかの雷属性武器を併せて装着することで、攻守ともに強化されます。雷属性パーティーの性能を大幅に向上させたいという方は、ぜひこの機会を逃さずにゲットしましょう!



【開催期間】

2023年3月9日(木)~2023年3月19日(日)



■かくれんぼをモチーフにしたイベント「迷彩スパイを探し出せ!」が3月6日(月)より開催!スリリングかつ没入感満載のかくれんぼ合戦をご用意!



かくれんぼをモチーフにした特別なイベント「迷彩スパイを探し出せ!」を、3月6日(月)より開催します。スリリングかつ没入感満載のかくれんぼ合戦を楽しめるほか、「レッドコア」や「SSRアルケーの欠片箱」などの豪華報酬が獲得できます。



【イベント概要】

「迷彩スパイを探し出せ!」は、「かくれんぼ」という誰もが遊んだことのある遊びをモチーフにした、専用ダンジョンで開催される対戦イベントです。



多人数参加のマルチプレイで、参加したプレイヤー同士は、「隠れる側」と「探す側」2つの陣営に分かれて、非対称型のかくれんぼ合戦を繰り広げることになります。隠れる側と探す側のプレイヤーはそれぞれ特殊なスキルを使って、かくれんぼを繰り広げます。



「隠れる側」は、「植木鉢」や「テーブル」など、ダンジョン内に点在しているさまざまなモノに変身できます。いろんなモノに変身して、探す側の追跡をかわしましょう!



普段のゲームプレイとは一風変わったスリリングな対決をお楽しみください。緊張感あふれるかくれんぼ合戦を制して、豪華報酬をゲットしましょう!



【開催期間】

2023年3月6日(月)12:00~2023年3月20日(月)6:00



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは



本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!



『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



『幻塔』各アカウント

公式ウェブサイト: https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html

公式Twitter: https://twitter.com/ToF_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/@toweroffantasyJP

公式Discord: discord.gg/tofjp



■ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記: (C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



■Level Infiniteについて

Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式Twitter https://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/06-11:16)