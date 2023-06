[株式会社Sweets HD]

毎週金曜日17時~日曜日の3日間限定の販売です。



シフォンケーキ専門店 This is CHIFFON CAKE. は2023年6月30日(金)17時より、ご好評いただいた「チョコミント CHIFFON」<チョコミントシフォン>が毎週末販売を開始します。







いつもThis is CHIFFON CAKE.をご利用いただきありがとうございます。



6月1日(木)に発売した「チョコミント CHIFFON」が、予想以上のご注文を頂き完売いたしました!



厚くお礼申し上げます。



また大変嬉しいことに、完売に伴い多くのお客様の再販のご要望が届きました。



そこで、お客様のご期待にお応えすべく追加生産を行い、

6月30日(金)17時よりチョコミン党に捧ぐチョコミントのシフォンケーキ「チョコミント CHIFFON」の毎週末販売がスタートします。



毎週金曜日から日曜日の3日間限定の販売となります。



週末はかわいいマーブル模様のチョコミントシフォンを囲んで、チョコミン党の仲間たちとチョコミントパーティーをしてみてはいかがですか?

また、爽やかなミント風味のシフォンケーキは、夏ギフトにもおすすめです。







「チョコミント CHIFFON」

口に広がる爽やかなミントと、ビターなチョコレートがマーブルに混ざり合う。

チョコミント好きな方が「ひとりじめ」して食べたくなるような、まさにチョコミント好きな人のための味に仕上げました。







Coming soon…

チョコミントシフォン×ミントソース

「チョコミントシフォンにもっと刺激が欲しい!」

そんなチョコミント好きのための爽やかなミントソースが近日発売予定です。

ぜひお楽しみに!





お中元の贈り物にも最適な

のしデザインカードのご用意



お中元の贈り物を何にするか決めましたか?



This is CHIFFON CAKE.では、通常カードに加えて、お中元にぴったりな「のしデザインのメッセージカード」をご用意しております。

のしメッセージカードをご希望の際は、上記の画像を参考にメッセージ入力欄にご記載ください。



日頃お世話になっている方に、感謝の気持ちをメッセージカードに綴って、シフォンケーキと一緒に贈りませんか?







<商品情報>

This is CHIFFON CAKE.「チョコミント CHIFFON」

※冷凍状態でお届けします。

販売価格 :¥3,456(税込)

サイズ・重量:4号サイズ(約12cm)約240g

賞味期限 :冷凍(-18℃以下)で2ヶ月以上 ※詳しくは表示ラベルの日付をご確認ください。

ご購入方法 :公式ホームページよりご購入いただけます。

商品ページ :https://bit.ly/3kLsqkm







<会社概要>

株式会社 Sweets HD

所在地:東京都港区虎ノ門 1-23-1



■お問い合わせはメールにて

info@thisischiffoncake.com



■This is CHIFFON CAKE.オフィシャルサイト

https://bit.ly/38fSi1u



■公式Instagram

https://www.instagram.com/this_is_chiffoncake/



■姉妹ブランド

カッサータ専門オンラインストア「This is CASSATA.」

https://bit.ly/37uoVsb



