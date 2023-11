[株式会社チアドライブ]

~ドライブで推し活!~



株式会社チアドライブ(本社:東京都中央区、代表取締役社長:保科昌孝、 http://cheerdrive.jp/ )が運営する、一般ドライバーが愛車に好きなブランドや商品のステッカーを貼って走行することで企業を応援し、お礼として走行距離に応じた特典を得られるシェアリングエコノミーサービス「Cheer Drive」は、アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」( https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/ )TV放送とBlu-ray発売を記念した応援キャンペーンを2023年11月17日(金)~2024年1月31日(水)に開催します。キャンペーンの申し込み受付は11月9日(木)より開始します。







アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」は、春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描いた物語です。10月8日より毎週日曜朝10時からテレビ東京系6局ネットでアニメ放映中。さらに、1月10日よりBlu-ray第1巻が発売予定です。Blu-rayの発売を記念してファンの皆さんに応援ステッカーを貼った愛車で応援していただく企画です。



参加者は、3つのプラン(下図参照)から1つ選択し、指定の車体位置に貼り付けていつものように運転することで「アイドルマスター ミリオンライブ!」をPRします。走行特典として、ミニリアプランで500kmの走行距離を達成すると茜ちゃん給油口ステッカー・チュパクール便ステッカー、リアプランで500km・3面プランで300kmの走行距離を達成すると茜ちゃん給油口ステッカー・チュパクール便ステッカーとオリジナルブランケットをプレゼントします。











◆キャンペーン概要◆





【キャンペーン名】アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」TV放送&Blu-ray発売記念 応援キャンペーン

【参加申込期間】2023年11月9日(木)~ 2024年1月10日(水)

【応援走行期間】2023年11月17日(金)~ 2024年1月31日(水)

【参加台数/対象エリア】上限なし/全国

【参加メニュー/走行特典】

1.車体両サイド+リアウィンドウ<ステッカー3枚>:参加費8,550円(税込)

∟300km走行の特典:ステッカーセットとブランケット

2.リアウィンドウ<ステッカー1枚>:参加費6,550円(税込)

∟500km走行の特典:ステッカーセットとブランケット

3.ミニリアウィンドウ<ステッカー1枚>:参加費2,950円(税込)

∟500km走行の特典:ステッカーセット

【参加申込・詳細】 https://cheerdrive.jp/informations/119









※期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

※画像は監修中のデザインです。実際の商品と異なる場合がございます。

※【著作権表記】(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



アニメ「アイドルマスター ミリオンライブ!」とは





春日未来・最上静香・伊吹 翼を中心に、765プロダクションに新たに集まった39人のアイドルと、彼女たちの活動拠点となる765プロライブ劇場の、始まりからその成長を描いた物語。



2023年10月8日より毎週日曜午前10時~テレビ東京系6局ネット、BS11他にてTV放送中!



この先に待つ100万の輝き――

劇場と私たちの夢、始まる!



【📺放送スケジュール】

・テレビ東京系6局ネット 毎週日曜 10:00~

・テレビ東京 毎週日曜 25:35~ ※再放送

・BS11 毎週月曜 23:30~

・BS日テレ 毎週木曜 24:30~

・AT-X 毎週金曜 20:30~



他、各種配信プラットフォームでも好評配信中!



まだ見ぬ夢を掴みたい、春日未来。

アイドルに憧れ揺れる、最上静香。

本気になれる何かを知らない、伊吹 翼。

アイドルの輝きに導かれた3人を待っていたのは、新たな仲間。

39人のアイドルたちがともに“夢”へと手を伸ばす時、

劇場<シアター>に100万の輝きが生まれる!



【★STAFF】

企画・製作・原作:バンダイナムコエンターテインメント

監督:綿田慎也

CG監督:塩谷大介

シリーズ構成・脚本:加藤陽一

アニメーションキャラクターデザイン:石井哲哉/蔦 佳穂里

コンセプトアート:白田真人/緒方菜海/肥田竜二

美術・設定:坂本夏海

美術ボード:ビック・スタジオ

色彩設計:滝川ひかる/佐藤美由紀

撮影監督:織田賢太郎

編集:齋藤朱里

音響監督:菊田浩巳

音楽:ランティス

協力:バンダイナムコスタジオ

アニメーション制作:白組



(C)Bandai Namco Entertainment Inc.



【アニメ公式サイト】

https://millionlive-anime.idolmaster-official.jp/

【ミリオンライブ!(ブランド公式)Twitter】

https://twitter.com/imasml_765PRO

【アイドルマスター ミリオンライブ!公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@765production

【10th Anniversary特設サイト】

https://millionlive-10th.idolmaster-official.jp/



【著作権表記】

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.





Cheer Driveについて





個人のクルマに好きな商品などの応援ステッカー貼ってドライブすることで、走行距離に応じてスポンサー収入や特典を獲得できる車体を活用したシェアリングエコノミーサービスです。会員登録からキャンペーンのお申し込み、走行距離の確認、走行完了申請、ポイント・特典の獲得までスマホアプリで手軽に完結することできます。2021年3月にサービス開始、現在登録会員数は5万人超で、幅広いジャンルの多彩な応援キャンペーンを展開しています。



【プレスお問合せ先】株式会社チアドライブ/広報:press@cheerdrive.co.jp



