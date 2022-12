[Nuverse]







「MARVEL SNAP(マーベル・スナップ)」(https://www.marvelsnap.com/ )は、世界最大級のゲーム表彰式典

「The Game Awards 2022」にて、発売からわずか60日足らずで、2022年の「Best Mobile Game of the Year」を受賞しました。 受賞の瞬間と、Second Dinnerの共同設立者であるBen Brode氏のスピーチはこちら(https://twitter.com/thegameawards/status/1601012982418284544 )よりご覧いただけます。



「MARVEL SNAP(マーベル・スナップ)」は、世界最高峰のカードゲーム開発チーム「Second Dinner」によって、NuverseとMarvel Entertainmentと共に今年10月に発売され、高い評価を受け、瞬く間に2022年のダウンロード数トップ、そして世界最高評価のゲームの一つとなりました。このゲームは、マルチバース(多元宇宙)を舞台に活躍するMarvelのヒーローやヴィランたちを集めてドリームチームを結成して楽しむ、アドレナリン全開の最強カードバトルがわずか3分のプレイするゲームです。



さらに本日、Nuverse、Second Dinner、Marvel Entertainmentは、スーパースターであるDJ/プロデューサーのMartin Garrix(https://martingarrix.com/ )と、マルチタレントで人気急上昇中のシンガーソングライター/プロデューサーのJVKE(https://itsjvke.com/ )がMARVEL SNAP(https://www.marvelsnap.com/ )の主題歌として新曲「Hero」(https://www.youtube.com/watch?v=Lajkz493M4A )をリリースしたことを発表しました。アニメ化されたミュージックビデオには、数々のスーパーヒーローが登場します。大ヒットゲーム作品「MARVEL SNAP」から着想を得て、マーベルの壮大なラブストーリーを題材に、恋に落ちること、そして恋に落ちることの試練を描いた、心踊るアドベンチャー・ビデオです。



「MARVEL SNAP(マーベル・スナップ)」は、13ヶの言語に対応し、以下よりモバイルおよびPCでのアーリーアクセスでダウンロード可能です。http://www.marvelsnap.com



Nuverseについて:

「Nuverse」は世界中のユーザーと開発者向けのゲーム開発及びパブリッシング会社です。世界中のプレイヤーにサービスを提供することを目指して、一流のゲームを開発し、プレイヤーコミュニティを構築し、すべてのプレイヤーに楽しく、刺激的、そして感動的な体験を届けていきます。



Second Dinnerについて:

「Second Dinner」は、ベテランのゲーム開発者やコレクティブカードゲームというジャンルのパイオニアたちによって2018年に設立され、Hearthstoneを制作したチームのメンバーも数名含まれています。私たちは、優れたゲーム会社を作ることが、優れたゲームを作ることにつながると信じています。そして、私たちの夢は、世界で一番楽しいゲームを作ることです。これはただ超楽しいゲームというわけではなく、私たちは「最も楽しい」ゲームを作りたいと思っています。夢見る最も楽しいゲームを開発できていない時、私たちはカリフォルニア州オレンジ郡で最高のボバを見つけるためのミッションに取り組んでいます。



MARVEL ENTERTAINMENTについて:

MARVEL ENTERTAINMENTは、ウォルト・ディズニー・カンパニーの100%子会社で、世界有数のキャラクターをベースにしたエンターテイメント企業です。スパイダーマンやアイアンマンなど8,000を超えるキャラクターを保有し、80年以上にわたり様々なメディアを通じてコンテンツを提供してきました。MARVELは映画やテレビなどのエンターテイメント、ライセンシング、出版事業、デジタルメディアで大きな成功を収めています。より詳しい情報はhttps://www.marvel.com/をご覧ください。 (C) 2022 MARVEL



