KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 in JAPAN : [THE SIREN]



キム・ウソクの日本初めてのファンコンサートが6月29日、KT Zepp Yokohamaで開催される。







キム・ウソク(元UP10TION)の日本初めてのファンコンサートが6月29日に開催される。

今回のファンコンサートはキム・ウソクの始まりである「Nia」(キム・ウソクのファン)と共に満たしていく初の日本ファンコンサート。

すべての時間の始まりである夜明け(Dawn)のように、キム・ウソクのすべての瞬間はNiaという意味を含んでいる。



“I’m lost without you”



コンサート名「KIM WOO SEOK ASIA FANCON 2023 in JAPAN : [THE SIREN]」は、魅惑的な“セイレン”として戻ってきたキム・ウソクの魅力でいっぱいになる公演という意味が込められている。



<公演概要>

■日程及び場所:2023年6月29日(木)@KT Zepp Yokohama

■構成

―1部:Special Fan Meeting 15:00~

―2部:Fan Concert 19:00~



<チケット販売日程>

■VIPチケット(抽選):2023年05月08日(月) 15:00~05月14日(日) 23:59

■当選者発表 : 2023年05月16日(火)~ 05月21日(日)

■先行一般販売(抽選):2023年5月20日(土) 18:00~05月28日(日) 23:59

■当選者発表 : 2023年05月31日(水)~ 06月04日(日)

■一般販売(先着):2023年6月10日(土) 10:00~06月29日(木) 20:00

■配信チケット:後ほど販売日程公開





<各チケット購入者特典>

■1部 ファンミーティング参加特典

-フォトカード5枚セット(サインデータ入り)

-グッバイセッション(見送り会):フォトタイム

■2部 VIP席購入者特典

-直筆サイン入りCD

-団体写真

-VIPパス

-グッバイセッション(見送り会)及びハイタッチ

■配信チケット購入者特典

-バックステージコメント映像視聴可能



詳細リンク:https://www.mahocast.com/ce/c/2/kws



[アーティスト紹介]



キム・ウソク



キム・ウソクは2020年5月、初のソロアルバム「1ST DESIRE[GREED]」をリリースし、タイトル曲「赤月(Red Moon)」でソロデビューした。 また、キム・ウソクは同年12月に開催された「第4回SORIBADA BEST K-MUSIC AWARDS」で新韓流ボイス賞を受賞し、初ソロアルバムから大きな愛を受け成功的な成果を収めた。



俳優としてのフィルモグラフィーも積んでいる。 ドラマ「TWENTY-TWENTY」で演技に初挑戦したキム・ウソクは安定的な演技を披露し、2021年「アジアモデルアワード」演技者部門新人賞を受賞し熱い関心を立証した。 また、キム・ウソクは2022年tvN「不可殺」を通じて一層成熟した演技で視聴者たちの愛を受け、2023年4月ヒーリングロマンスドラマ「フィンランドパパ」を通じて主人公「ウヒョン」役を演じ、新しい国民初恋の誕生を期待させた。



歌手と俳優、プロデューシングまで「オールラウンダー」の道を歩んでいるキム・ウソクは毎アルバムそれぞれ異なるコンセプトで多彩な魅力を与えている。





【mahocastについて】

日韓を中心として、世界にエンタテインメントを配信する、音楽に特化したアーティストとファンを繋ぐライブオンライン放送局。配信プラットフォームの提供だけではなく、コンテンツの企画や制作にも力を入れており、国際展開を目指すアーティストから高い満足度を得ている。



サービスHP mahocast https://www.mahocast.com/



■企業情報

社 名 株式会社 STONE.B

代表者 代表取締役 チョユンサン

所在地 〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-12 VORT東新宿501

企業HP http://stoneb.jp/

本件に対するお問合せ : info@mahocast.com

(受付時間:平日 10:00~18:00)

※土日祝日は翌営業日以降でのご対応とさせていただきます。





