ライトオン全国約400店舗にて9月15日よりキャンペーンを展開。9月24日には池袋店でファンミーティングを開催



株式会社Fennel(所在地 : 東京都渋谷区、代表取締役会長 : 遠藤 将也、以下 FENNEL)が運営するプロeスポーツチーム「FENNEL」は、Levi’s(R)の新作「Flex Jeans」に起用されるビジュアルモデルに就任したことをお知らせいたします。また、「Flex Jeans」が販売されるライトオン全国約400店舗にて9月15日よりキャンペーンを展開し、9月24日にはライトオン池袋店にてファンミーティングを開催することをお知らせいたします。







ビジュアルモデル就任の背景について





FENNELはこれまでに、プロeスポーツチーム運営事業に加え、自社アパレルブランド「FNNL」の設立や、大手ファッションブランドとのコラボレーションなど、ファッション事業も先駆けて展開してきました。この独自の「eスポーツとファッションの融合」というアプローチが、ファッション界でも注目を集めています。Levi's(R)は世界的に知られ、そのアイコニックなジーンズは長年にわたり愛されています。その中で「Flex Jeans」は、伸長率が高く長時間の着用に最適なストレッチジーンズの最新モデルで、特にeスポーツ選手たちが長時間同じ姿勢で戦う際に求める快適さを提供しています。



FENNELは選手の衣装にも注力しており、VALORANT部門が出場した、公式日本大会「VALORANT Challengers Japan 2023 Split2 Playoff Finals」では、オフフィールドの衣装としてLevi’s(R)にセットアップを提供していただきました。



この協力がきっかけとなり、eスポーツ・ゲームコミュニティを中心に新たな挑戦を続けるFENNELと、「伝統と革新」をコンセプトに時代を切り拓いてきたLevi’s(R)が、新たなシナジーを産み出す可能性を確信し、新作「Flex Jeans」のビジュアルモデルに就任することが決定しました。FENNELは、Levi's(R)のビジュアルモデルに起用された初のeスポーツチームとして、これまでのトップスターたちと肩を並べ、eスポーツ業界の発展に向けてさらなる挑戦を続けてまいります。





オフフィールドの衣装として着用(VALORANT部門)



FENNELと Levi’s(R) の取り組みについて





1、「Flex Jeans」のビジュアルモデルにFENNEL所属の選手、ストリーマーを起用

【起用メンバー】

・xdll、CLZ、SyouTa、hirorron(VALORANT部門)

・Koroa、Kouking(荒野行動部門)

・Unpyi、noNino(第五人格部門)

・ミーヤー(大乱闘スマッシュブラザーズ部門)

・MAGIACE、仏、mittiii、Alelu(ストリーマー部門)



左からmittiii、仏、Alelu



2、ライトオン全国店舗での展開

■FENNEL起用ビジュアルを全国ライトオンで使用

■FENNELアクリルスタンドプレゼントキャンペーンを実施

開始日:2023年9月15日(金)

対象店舗:全国のライトオン

配布条件:Levi’s(R)の商品1万円(税込み)お買い上げごとに1つプレゼント

注意事項:

※アクリルスタンドのデザインはランダムになりお選びいただけません。

※アクリルスタンドは数量限定につき、なくなり次第終了です。



■ライトオン公式オンラインショップでも同時開催

配付条件:Levi’s(R)の新作「Flex Jeans」商品を1点お買い上げごとに1つプレゼント

注意事項:

※ライトオン店舗とアクリルスタンドの配布条件が異なります。

※9月15日以降にご購入の方が対象になります。

※アクリルスタンドは数量限定につき、なくなり次第終了です。



特集ページはこちら

https://right-on.co.jp/feature/m-flex



3、ビジュアルモデル就任を記念し、オフラインファンミーティングを開催

イベント名:Right-on presents FENNEL FAN MEETING

開催日:2023年9月24日(日)

実施時間:1部 10:00~11:00 / 2部 11:00~12:00 / 3部 12:00~13:00

開催場所:ライトオン池袋店(東京都豊島区東池袋1-9-1 セイコーサンシャインビルXI)

開催内容:選手、ストリーマーとの交流イベント(チェキ撮影 等)

参加メンバー:mittiii, Alelu (10:00~11:00), 仏(大会スケジュールにより変動), noNino,

Unpyi, Maeken, けんつめし, MAGIACE, わずぼーん and more

入場料:無料

応募方法:下記応募フォームよりご予約ください。

応募フォーム:https://forms.gle/imG4HsA2CJhouj3d8

問い合わせ先:info@fennel.jp



Levi’s(R)について





1873年に世界で初めて「ジーンズ」を誕生させ、 1890年には 501(R)を発表、「伝統と革新」というコンセプトのもとに様々な銘品を世に贈る Levi's(R)。いつの時代も核となってきた 501(R)を中心に新しいスタンダードを打ち出し続ける Levi's(R)ジーンズは、時代を切り拓いてきた世界中のパイオニア達に愛され、今もなお、最良の定番として愛され続けています。2019年には、ブランドアイコンである 501(R)が、時代と共に変化する価値観を超えて、スタンダードであり続ける力を持ったデザインを顕彰する賞であるグッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞しました。



FENNELについて







2019年に設立、日本最大規模のゲーミングベースを横浜に構える、プロeスポーツチームです。現在、11部門 約70名の選手・ストリーマーが所属。VALORANT部門や荒野行動部門を始め、数々の国内・国際大会で優勝、VALORANT女子部門は世界ベスト8入りを果たしています。



「eスポーツに熱狂を。」をミッションに掲げるFENNELは、先駆けて大会運営事業、アパレル事業を展開。主催するeスポーツ大会「FFL」は毎週のイベントや国際大会、学生大会などを開催し、最大同時接続者数は12万人を記録、アパレル事業はDIESELとコラボレーションを実施、TEAM合計のSNS総フォロワー数は460万人、YouTube総再生回数は4億回を超えるなど、今最も勢いのあるeスポーツチームという評価をいただいています。



部門:荒野行動、Apex Legends、VALORANT、VALORANT女子(FENNEL HOTELAVA)、第五人格、League of Legends、League of Legends: Wild Rift、Clash Royale、Honor of King、大乱闘スマッシュブラザーズ、Streamer



会社概要





会社名 : 株式会社Fennel

代表取締役会長:遠藤 将也

代表取締役社長:堀田マキシム アレクサンダー

所在地 : 東京都渋谷区南平台町16-28 Daiwa渋谷スクエアビル6階

設立日 : 2019年10月

ホームページ :https://fennel-esports.com

公式 Twitter :https://twitter.com/FENNEL_official

公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/FENNEL_official

FFL公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/channel/UCrQOCBkjJ3_ozfjFDf_AgQw

公式オンラインショップ:https://fennel-store.com/



