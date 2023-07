[MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会]



―アートエキシビジョン/アートフェア、船上で行われる音楽ライヴ/トークセッション、全国からクラフトやエシカルに根ざした良質なマルシェが集結するマーケットエリア。1 日中アートとカルチャーを楽しめる4 日間。

MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会)と東京都は、2023 年10 月6 日(金)~10 月9 日(月・祝)まで、国内最大級のアートとカルチャーの祭典『MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」』を東京・天王洲運河一帯(「寺田倉庫G1 ビル」「B&C HALL」「E HALL」「WHAT CAFE」「T-LOTUS M」「ボードウォーク」ほか)で開催します。

https://avex.jp/meetyourart/festival/





「MEET YOUR ART FESTIVAL」はアートを軸に、音楽・食・ファッション・ライフスタイルなどの隣接したカルチャーを一堂に会することで、領域を超えてそれぞれのカルチャーの魅力に気付きを生み出すとともに、アートに対する新しい出会いや発見を設計することを目指す、領域横断型のアートフェスティバルです。昨年初めて開催し、3 日間で約3 万人を動員しました。



第二回目となる「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023」は更に規模を拡大し、4 日間にわたり寺田倉庫を中心とした東京・天王洲運河エリア一帯で開催します。

アートエキシビジョン・2 つのアートフェア・ライヴパフォーマンス・トークセッション・マーケットなどが6 つの会場で同時に行われ、フェスティバル全体で100 名を超える気鋭のアーティストが参加します。



今年のフェスティバルテーマは「Time to Change」です。

COVID-19 という歴史上稀にみる出来事に直面してもなお、日本は多様なカルチャーに溢れている一方で、経済効率を目指してきた背後で肥大化した気候変動や格差、対立構造といった課題が浮き彫りになり、これまでの人々のあり方を見直す時がきていることを多くの人々が実感しています。

そのため、今回のフェスティバルでは様々なカルチャーを一堂に会することに加えて、サステナビリティ、社会課題、テクノロジー、ビジネスといったこれからの時代のトピックへの取り組みに繋がるセッションや展示を、アートを軸に実施することを通して、感覚と思考を開きながら未来へのイマジネーションを呼び起こしていくことも試

みます。



MEET YOUR ART FESTIVAL 2023 「 Time to Change 」見どころ

・フェスティバル全体で総勢100 名以上の気鋭アーティストが参加

・アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」は、キュレーター・山峰潤也が手掛け、エリアを横断しながら現代的なテーマを多角的に映し出すアーティストが参加

・2 つのアートフェアを同時開催。国内気鋭アーティスト約40 名200 点以上の作品に出会えるアートフェア「PICK UP ARTIST」と、アートと様々なカルチャーが交差する風景を15 組以上のキュレーター/ギャラリーがそれぞれの視点で切り取るミックスカルチャーアートフェア「CROSSOVER」

・マーケットエリアには全国からクラフトやエシカルに根ざした良質なマルシェが集結。出店店舗数は50 以上を予定

・運河に浮かぶ船上ステージではミュージシャンによるライブパフォーマンスや森山未來×スペシャルゲストによるトークセッションなどを開催

・アーティストやアーティストマインドは社会課題にどう変革をもたらすか。ForbesJAPAN とのコラボレーションにより「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されたアーティストの作品や、アーティストマインドを持つ起業家やサイエンティストのプロトタイプ、コンセプト等の展示を実施



各企画概要

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」

<場所:寺田倉庫G1 ビル>

多様な社会への眼差しを持って、言葉や理論を超えた方法で表現していくアートという世界。それは、あらゆる物事が複雑に絡み合い、マクロとミクロが交差しながら多様な視点が求められる今これからの「変革」を生み出す時代のメディウムとなるのではないか。その問いに向けた展覧会を、キュレーター・山峰潤也が手掛ける。





出展アーティスト:大小島真木 / 川久保ジョイ / 小泉明朗 / SIDECORE/EVERYDAY HOLIDAY SQUAD / スクリプカリウ落合安奈 collaboratewith 落合由利子 / 竹内公太 / 西野達 / 檜皮一彦 / 百瀬文 / 森靖 / 渡辺志桜里



アートフェア「PICK UP ARTIST」

<場所:B&C HALL>

「アーティストとの対話を通してアートと出会う」をコンセプトに掲げ、番組に出演いただいたアーティストを中心に、MEET YOUR ART が推薦する今注目すべき国内気鋭アーティスト約40 名の作品200 点以上が一堂に会すアートフェア。



出展アーティスト:

AHMED MANNAN / 新井碧 / 石井海音 / 石川慎平 / 大野修 / 岡田佑里奈 / 小左誠一郎 / オートモアイ / 川久保ジョイ / 川端健太 / 川人綾 / 栗棟美里 / 後藤夢乃 / 小林正人/ GORILLA PARK / 坂爪康太郎 / 佐藤允 / スクリプカリウ落合安奈 / 住吉明子 / 舘鼻則孝 / 東城信之介 / 毒山凡太朗 / 朝長弘人 / 新平誠洙 / 西野達 / 能條雅由 / 長谷川彰宏/ 畑山太志 / 前田紗希 / 松浦美桜香 / 松岡柚歩 / 南谷理加 / 御村紗也 / もりかわさく / 谷敷謙 / 山田美優 / やんツー / 楊博 / YU SORA / Ryu Ika / LILY NIGHT ...and more!



アートフェア「CROSSOVER」

<場所:E HALL>

15 組以上のキュレーター/ギャラリー/アーティスト・ラン・スペースが、「2023年の日本におけるアートと様々なカルチャーが交差する風景」をそれぞれの視点で切り取るミックスカルチャーアートフェア。



出展ギャラリー/キュレーター/アーティスト・ラン・スペース:

XYZ collective|Lavender Opener Chair / 金子恵治 / Ken Kagami feat M&R /CON_ / CONTRAST/ 新宿眼科画廊 / SNOW Contemporary / TAV GALLERY / デカメロン / 橋口靖弘(TAGSTA) / 三浦崇宏 / 米原康正 ...and more!



トークセッション・ライブパフォーマンス

<場所:T-LOTUS M>

運河上のステージでは、MC 森山未來/ナビゲーター小池藍登壇によるMEETYOUR ART 公開収録、メディアパートナーとのコラボレーションによるビジネス・テクノロジーも含めた多様なゲストと共にアートやサステナビリティをテーマにしたトークセッション、ミュージシャンによるライブパフォーマンス、ナイトタイムにはDJ イベントも開催予定。





Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART EXHIBITION「The GoodAncestor」

<場所:WHAT CAFE>

アーティストやアーティストマインドは社会課題にどう変革をもたらすか。世界を変革する若きイノベーターを選出するForbes グローバル企画の日本版、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」とコラボレーションし、「The Good

Ancestor」をテーマにこれまで30 UNDER 30 に選出された作家のアート作品の他、アーティストマインドを持つ起業家やサイエンティストのプロトタイプ、コンセプト等の展示を予定。



マーケットエリア

<場所:ボードウォーク>

クラフトやエシカルに根ざした良質なマルシェが全国から集結。トークセッションやミュージシャンによる音楽ライブを楽しみながら、様々なカルチャーに触れられるマーケットエリア。





連携施設:WHAT MUSEUM

<場所:WHAT MUSEUM>

イベント開催期間中、MEET YOUR ART FESTIVAL アートチケット( ※当日のみ有効)にて、天王洲にある現代アートのコレクターズミュージアム「WHAT MUSEUM」で開催中の展覧会が鑑賞可能です。

https://what.warehouseofart.org/



MEET YOUR ART FESTIVAL 2023「Time to Change」開催概要

■日程:2023 年10 月6 日(金)- 9 日(月・祝)

■場所:東京・天王洲運河一帯

アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」|寺田倉庫G1 ビル ★

アートフェア「PICK UP ARTIST」|B&C HALL

アートフェア「CROSSOVER」|E HALL

ライブパフォーマンス/トークセッション|T-LOTUS M ★

Forbes JAPAN 30 UNDER 30 ART EXHIBITION「The Good Ancestor」|WHAT CAFE ★

マーケットエリア|ボードウォーク

連携施設|WHAT MUSEUM



■時間︓

・10 月6 日(金)

マーケットエリアのみ:16 時 00 分~21 時 00 分

※アートチケットエリア、WHAT CAFE 会場に関しては終日内覧会となります。



・10 月7 日(土)- 9 日(月・祝)

全エリア:11 時 00 分~20 時 00 分

※但し、9 日(月・祝)は17 時00 分終了



■ URL:

(HP) https://avex.jp/meetyourart/festival/

(Instagram) https://www.instagram.com/meet_your_art/



■ アートチケット:

・一般:1,500 円(前売り)、2,000 円(当日)

・学生:1,000 円(前売り/要・学生証)、1,500 円(当日/要・学生証)

※アートエキシビジョン「Intersecting Perceptions -交差する眼差し-」<寺田倉庫G1 ビル>、アートフェア「PICK UP ARTIST」<B&C HALL>、アートフェア「CROSSOVER」<E HALL>をご鑑賞いただけるアートチケットです。連携施設であるWHAT MUSEUM で開催中の展覧会も鑑賞可能です。



■出展協力:

island JAPAN / ARTCOURT Gallery / Annet Gelink Gallery (Amsterdam) /ANOMALY / imura art gallery / KOSAKU KANECHIKA / Tomio KoyamaGallery / ShugoArts / TAV GALLERY / TEZUKAYAMA GALLERY / PARCEL /biscuit gallery / MISAKO & ROSEN / MUJIN-TO Production (Tokyo) /Yamamoto Keiko Rochaix / EUKARYOTE / Yutaka Kikutake Gallery /LEESAYA / rin art association / 十和田美術館



■主催: MEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会(構成団体:エイベックス・クリエイター・エージェンシー株式会社、一般社団法人 エリアマネジメントTENNOZ、一般社団法人 天王洲・キャナルサイド活性化協会) 、東京都

※東京都は、 ★のエリアをMEET YOUR ART FESTIVAL 実行委員会と共同して実施

します。



■制作:エイベックス・エンタテインメント株式会社



■運営:株式会社ライツアパートメント



■メディアパートナー: Forbes JAPAN



■協力:寺田倉庫株式会社、WHAT MUSEUM



