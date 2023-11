[株式会社天地人]

JAXA認定の宇宙ベンチャー 株式会社天地人(東京都中央区 代表取締役 櫻庭康人)は、宇宙ビッグデータを活用したWebGISサービス「天地人コンパス」に期間限定で、AIが質問に答えてくれる 「Compass AI on Azure」機能を搭載します。「Compass AI on Azure」は、Microsoft Azureを活用した機能で、ビジネスでの活用を想定しています。料金は無料。期間は、2024年3月31日まで。天地人のnoteで、参考例も公開しています。









「天地人コンパス」は、地球観測衛星のビッグデータを始めとする様々なデータを基に、解析、可視化、データ提供を行う土地評価サービスです。農業から都市開発まで、様々な目的に合わせてカスタマイズが可能で、最適な土地を宇宙から見つけることができます。







「Compass AI on Azure」は、8月に期間限定でリリースした「Compass AI」の進化版です。







「Compass AI on Azure」は、Microsoft社のAzure OpenAI Serviceを利用したAI機能で、ChatGPTを活用して「天地人コンパス」に蓄積された宇宙ビッグデータを検索することができます。例えば、「東京駅の今日の気温は?」という質問に対し、Compass AIが宇宙ビッグデータからピンポイントで、気温を提供します。これまでChatGPTが学習していない宇宙ビッグデータを、ChatGPTで呼び出すことが可能な珍しい仕様となっています。



「Compass AI」は、宇宙ビッグデータや対話型AIといった天地人コンパスの最新技術を、夏休みの自由研究での活用に絞り、子どもたちに使用いただきました。



「Compass AI on Azure」では、ビジネスでの利用を想定しています。例として、「レストランやカフェでの日替わりメニュー」の活用をご紹介します。渋谷区にあるイタリアンレストランが日替わりメニューの提供を検討する場合・・・・・・



「明日の渋谷の1時間ごとの気温の予報値を教えて」

「明日の渋谷の1時間ごとの日射量の予報値を教えて」



と質問をすることで、明日の気温と日射量の予報値がわかります。



そのデータをもとに、「実は渋谷でイタリアンのお店を経営していて、明日の気温と日射量に合わせたメニューを提供したいと思っているんだけど、明日は時間帯ごとにどんなメニューが売れそうかな」というような質問をすることで、「Compass AI on Azure」がメニューなどを提案してくれます。メニューの名前などもアイデア出しが可能です。「Compass AI on Azure」を活用し、気象データを活かした販売戦略を行えます。



詳細は、天地人のnoteに記載しております。

https://note.com/tenchijincompass/n/nc8e484365175



これまで、「天地人コンパス」は、「宇宙ビッグデータ米」プロジェクトやキャンプ場候補地を宇宙から衛星で探すプロジェクト、複数の土地の類似性を気象の観点から評価するプロジェクトなどに活用されてきました。



衛星データというと、多くの方が衛星から撮影した写真を思い浮かべると思います。衛星から撮影した画像は代表的な衛星データではありますが、天地人コンパスは、降水量などの気象情報や、3Dマップに代表される地形情報、赤外線によって観測される地表面温度なども世界中のあらゆる場所で取得可能です。また、天地人コンパスでは、お客さまが元々お持ちの地上データや、実績データなどを重ね合わせて、複合的に分析することもできます。



「Compass AI」は、天地人コンパスの新たなニーズを探る目的もあります。今後の機能追加や、新サービス開発になどに活かして参ります。



■日本マイクロソフト株式会社

執行役員 常務 コーポレートソリューション事業本部長 兼 デジタルセールス事業本部長

三上智子氏



日本マイクロソフトは、JAXA認定宇宙ベンチャー、株式会社天地人が展開するWebGISサービス「天地人コンパス」がAzure上で稼働することを熱烈に歓迎します。天地人様が提供するこの革新的サービスは、豊富な宇宙ビッグデータとAI技術「Compass AI on Azure」を組み合わせ、新しいビジネスチャンスと研究の展望を切り開いています。



私たち日本マイクロソフトは天地人様と協力して、社会に新しい価値を提供する手助けをしてまいります。Azureが、更なるイノベーションを引き出し、未来のビジネスシーンを形作る重要な役割を果たすことを確信しています。



■株式会社天地人 取締役COO 百束泰俊氏



Compass AI on Azureでは、リモートセンシングデータを身近に感じていただくために、みなさまが普段会話する感覚でリモートセンシングデータの検索が可能になりました。さらに、リモートセンシングデータとChatGPTの回答結果を組み合わせて、お客様へ新たな知見を提供します。従来は専門的な知識を必要としていた画像情報による衛星リモートセンシングデータの敷居を取払い、民主化の更なる一歩に貢献すると考えています。



天地人では、「天地人コンパス」とAzureの組み合わせにより、リモートセンシングデータの更なるビジネスでの活用を推進していきます。



天地人コンパス「Compass AI on Azure」機能搭載版

・料金:無料

・対応言語:日本語、英語

・対応ブラウザ:Google Chromeを推奨、PCのみ対応

・使用方法:https://www.ai.compass.tenchijin.co.jp/ にアクセスし、下記のアカウント情報を入力することで、利用できます。

E-mail:dummy-user@test.co.jp

Password:Aka_akiga3Ao_akiGa3Ki_iga3



天地人コンパス フリープラン

・料金:無料

・対応言語:日本語、英語

・対応ブラウザ:Google Chromeを推奨、PCのみ対応

・サイトURL:https://compass.tenchijin.co.jp/



■株式会社 天地人 会社概要

会社名:株式会社 天地人

所在地:東京都中央区日本橋1丁目4−1日本橋一丁目三井ビルディング5階 THE E.A.S.T. 日本橋一丁目 ROOM13

代表者:代表取締役 櫻庭康人

事業内容:衛星データを使った土地評価コンサル

サイトURL:https://tenchijin.co.jp/



※Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/02-06:16)