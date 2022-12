[INSTYLE GROUP]

寒ブリのマリネや仔豚のローストなど、新メニュー全5品をご用意いたしました



株式会社Bounty of Life(本社:東京都渋谷区 代表取締役:品治典明)が運営するサブスクリプション制フレンチレストラン『Provision』が、12月のマンスリーメニューを提供開始。寒ブリのマリネや仔豚のローストなど、ホリデーシーズンを盛り上げる新メニュー5品をご用意いたしました。

Provisionは、完全会員制・紹介制のフレンチレストラン。会員様を含めて毎回4名様分のご飲食代を、月額会費で賄うことができるサブスクリプション制を採用しており、会員様は月に何度でもご利用いただけます。お会計の必要がないので、大切な人と過ごした楽しい時間の余韻に浸りながら、スマートにお帰りいただくことのできるレストランです。









12月マンスリーメニュー



寒ブリのマリネ “井上本店”白味噌のソース





今月の前菜は、寒ブリのマリネ。

旬の寒ブリをマリネし、奈良県の老舗の蔵元「井上本店」の白味噌を使用したビネガーソースで仕上げました。

口に入れると、とろけるように寒ブリの旨みが広がります。

濃厚な味わいの寒ブリを甘酸っぱいソースで、さっぱりとお召し上がりください。



安納芋のスープ





今月のスープは、安納芋のポタージュ。

秋から冬にかけて最も甘みが強まる安納芋の素材の味を生かして温かいスープに仕上げました。

クリーミーな口当たりで、コクのある一品です。

ほんのりと優しい甘みのあるポタージュで身体の中からお温まりください。



スズキのポワレ ポワロー葱のエチュベ添え





今月の魚料理は、スズキのポワレ。

皮目はパリパリに、身はふんわりと旨みをギュッと閉じ込めるように焼き上げました。

素材が持つ水分で煮込み、甘みを増したポワロー葱はあっさりとした味わいのスズキと相性抜群。

味により奥行きを出してくれる、ほうれん草のソースとともにお楽しみください。



ロブスターのロースト シャンパンクリームソース





ロブスターを贅沢に、丸ごと1尾ローストいたしました。

魚介だしを使用した風味豊かなシャンパンクリームソースは口の中でなめらかに溶けていき、ロブスターの甘みを引き立てます。

クリスマスや年末など、イベントの多いこの季節にぴったりな豪華な一皿です。



仔豚のロースト 西洋わさびのソース





今月のメイン料理は、仔豚のロースト。

仔豚肉を噛みごたえも残しつつ、柔らかくローストいたしました。

ソースは仔豚の骨から出汁を取り、深みのある味わいに。

アクセントに効かせた西洋わさびのピリッとした辛さが肉の旨みをより際立たせてくれます。

噛めば噛むほど、口の中に豊かな味わいが広がる一品です。





Provision





Provisionは、東京ミッドタウンから徒歩2分の路地裏に店を構えるサブスクリプション制のフレンチレストラン。前菜から、スープ、魚料理、肉料理、パスタ、デザートまで、本格的な創作フレンチを提供しております。



ワインは、ソムリエとして確かな腕を持つ店主が厳選し、多数取り揃えております。



完全会員制、紹介制、指紋認証システムを導入した、大人の隠れ家的なお店ですので、友人とのお食事、会社でのお付き合い、接待、二次会、恋人とのデートなど様々なシーンでご利用いただけます。





最大の特徴は「サブスクリプション制(定額制)」を導入していること。



Unisonプラン 55,000円/月 (税込)

De Luxeプラン 88,000円/月 (税込)



毎月会費をいただいている会員様は、月に何度でもご利用いただけます。

ほとんどのメニューのご飲食代を月額会費で賄うことができ、会員様を含めて毎回4名様までご利用いただけるので、煩わしい会計を避けて、心置きなくお楽しみいただけるお店です。



『De Luxeプラン』は、Unisonプランだと対象外メニューになってしまうトリュフやフォアグラ、ウニなどの高級食材を使用したお料理も食べ放題に含まれたプランです。

もちろん、会員様を含めて毎回4名様までご利用が可能で、お連れ様のご飲食代も月額会費で賄うことができます。







【店舗情報】

住所 / 〒106-0032

東京都港区六本木4-5-13

Reve六本木 3F

電話番号 / 03-6873-7624

営業時間 / 6:00 pm - 2:00 am

定休日 / 元日

HP / https://provision-tokyo.com/



【運営会社概要】

株式会社Bounty of Life

本社住所:東京都渋谷区神宮前5-25-4

代表取締役:品治 典明



※ Provision を運営する株式会社Bounty of Lifeは、インスタイル株式会社を中核とした企業グループ INSTYLE GROUP 内の企業です。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/12-20:16)