[学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校]

アーティスト各々の個性を武器に活動する精鋭揃いの韓国エンタテイメント企業が新人発掘オーディションの応募受付を開始!



滋慶学園COMグループの総合専門学校「学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校(TSM)」で、B1A4、OH MY GIRLが所属する韓国のエンタテイメント企業「WM ENTERTAINMENT」のオーディションを開催いたします。







2008年に設立したWM ENTERTAINMENTの特徴は“少数精鋭”。アーティスト個人の特徴を尊重し、その長所を生かすことができるトレーニングとサポートを惜しまない、それぞれの個性を重視するマネジメントをしています。その結果、K-POPの枠組みにとらわれない様々なジャンルの音楽を広めています。





2011年にデビューしたB1A4は、高い歌唱力と差別化された音楽スタイルを持っています。直接曲作りに参加することはもちろん、演技やバラエティなど多彩な分野で活躍しているボーイズグループです。



2015年には6人組ガールズグループ、OH MY GIRLが誕生。クリアでピュアなエネルギーから強烈なパフォーマンスまで、独立したコンセプトと完成度の高い音楽を通じて多くの支持を受け、K-POPを代表するガールズグループに成長しました。



ONFは韓国人メンバー5人と日本メンバー1人で構成されたボーイズグループ。確固たる音楽的アイデンティティでファンの熱い支持を受けており、ボーカルユニットの「ONチーム」とパフォーマンスユニットの「OFFチーム」の2チームに分かれているのが特徴です。



イ・チェヨンはIZ*ONEのメンバーとして活動後、2022年10月にはグループでの成功をステップにソロアーティストデビューを行い、新たなスタートを切っています。





そんな「WM ENTERTAINMENT」が開催する新人アーティスト発掘オーディションを、JIKEI COMグループが運営サポートいたします。1次審査はオンラインでエントリーを募集。2次審査はZOOMを使ってのオンライン審査となります。今まで「自宅から会場が遠い」などの理由でオーディションへの参加を諦めていた方も、夢へと一歩踏み出せるチャンスです。





今や世界中に多くのファンを持つ音楽ジャンルとしての地位を確立したK-POP。多くの韓国芸能事務所はデビュー前からグローバルな活躍を見据え、国籍を問わずに才能の原石を探し求めています。



本オーディションは未来のK-POP界、さらには音楽業界を牽引するアーティストを目指せるチャンスです。

皆様のご応募お待ちしています!





オーディション詳細











韓国芸能事務所のオーディションが

東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校(TSM)や姉妹校で行われる理由

高等課程だけでなく専門課程でもK-POPコースのあるTSM。韓国の芸能事務所との関係性は日本の専門学校でもトップクラスです。その縁もあって今回のオーディションを開催することになりました。



>>本格的にK-POPが学べるK-POPコースの詳細はこちらから<<

▼高等課程

https://www.tsm-koutoukatei.jp/course/kpop/

▼専門課程

https://www.tsm.ac.jp/course/k-pop/







滋慶学園COMグループ 学校法人滋慶学園 東京スクールオブミュージック&ダンス専門学校 概要







1987年の開校以来、音楽&エンターテインメント業界とともに「即戦力」となる人材を育成し、輩出している音楽&エンターテインメントの総合専門学校です。業界が求める力を持った人材を育成するために、第一線の企業やプロフェッショナルとともに行う実践授業「企業プロジェクト」を通じて、コンサート制作、楽曲制作、バックダンサー出演、テレビ・ラジオ・舞台出演など、リアルな仕事の現場でスキルを磨きます。また、業界の第一線で活躍しているプロフェッショナルが講師を務めているので、常に業界の最先端が学べる環境が整っています。







〒134-0088

東京都江戸川区西葛西3-14-8

0120-532-314

koukoukatei@tsm.ac.jp

高等課程:https://www.tsm-koutoukatei.jp/

専門課程:https://www.tsm.ac.jp/





〒550-0013

大阪府大阪市西区新町1-18-11

0120-121-906

osminfo@osm.ac.jp

https://www.osm.ed.jp/





〒060-0001

北海道札幌市中央区北1条西8-2-75

0120-27-6200

info@ssm.ac.jp

https://www.ssm.ac.jp/usc/





〒650-0032

兵庫県神戸市中央区伊藤町107-1

0120-117-540

info@music.ac.jp

https://www.music.ac.jp/highschool/





〒812-0032

福岡県福岡市博多区石城町21-2

0120-717-263

fsminfo@fsm.ac.jp

https://fsmk.ed.jp/





〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄3-19-15

0120-329-758

koutoukatei@nsm.ac.jp

https://www.nsm.ac.jp/usc/





〒984-0051

宮城県仙台市若林区新寺2-1-11

0120-482-132

info@sendai-com.ac.jp

https://www.sendai-com.ac.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-17:46)