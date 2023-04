[株式会社ACROVE]



2023年4月19日 「anomaプロテイン」を展開するECプラットフォームカンパニーの株式会社ACROVE(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:荒井 俊亮、以下ACROVE)は、4月22日(土)に開催されるGREEN PARK MARATHON 2023 in TOKYO -CHARITY RUN-に種目ハーフの男性及び女性の総合1位にanomaプロテインを提供いたしますことをお知らせいたします。



「ランニングを通して環境問題について考えてみる!」をテーマとした大会、GREEN PARK MARATHONは参加費の一部をみどりの保全・創出などに取り組む団体や事業へ寄附しております。

anomaプロテインは、「世界で最も強く優しい粉末栄養食」として開発当初から環境に配慮した工程を心がけております。一般的によく知られるホエイ(牛乳)やソイ(大豆)が主成分のプロテインと比較して、温室効果ガスの排出量や土地、水の使用量が低いため環境に優しいプロテインです。自然環境をフィールドとして活躍されるアスリートの方を中心に、環境に配慮しつつタンパク質を摂取できるanomaプロテインは注目されております。



この度、anomaは環境保全のキッカケを作ることを目的とされているGREEN PARK MARATHON 2023の活動に共感し、商品を提供、さらにランナーの方だけではなく、ご来場された方みんなで持続可能な環境について考えるきっかけになればと思い試飲会会場を出店いたします。是非、お気軽に試飲会会場へお立ち寄りください。







anomaはGREEN PARK MARATHON 2023 in TOKYO -CHARITY RUN-にご来場された方みんなでイベントを盛り上げ、次代につながる持続可能な環境を配慮するキッカケにしたいと思います。



この度の賞品提供に関して、anomaブランドマネージャーの奥田響は次のようにコメントしております。

「この度、環境保全についてanomaと同じ思いを持つ素敵な大会の賞品にanomaプロテインが選ばれて大変嬉しいです。人工甘味料を使用しないアレルギーフリーなanomaはアスリートだけではなく、環境にも優しいプロテインです。多くの方にお試しいただき、気に入って頂けましたら幸いです。」



◆GREEN PARK MARATHON 2023 in TOKYO -CHARITY RUN-概要

開催日時 :2023年4月22日(土)

場所 :堀切水辺公園 特設会場

アクセス :〒124-0006 東京都葛飾区堀切1丁目

京成電鉄「堀切菖蒲園駅」より徒歩約15分

公式ウェブサイト:https://greenpark.yaaas.run/tokyo/

※ランナーの参加者エントリーは4/17に終了しております。





◆「anomaプロテイン」 概要





Amazonピープロテインランキング1位獲得。

えんどう豆たんぱく(=ピープロテイン)と玄米たんぱくを独自配合した100%植物性プロテイン。

普段の食事、睡眠、運動など、あらゆるものに気を遣っているのに、プロテインだけ“安さ“で選んでいるあなたに。身体に本当にいい厳選した原材料のみを使用して作られたanomaプロテインは、あなたのパフォーマンスを支える唯一無二のパートナーです。アレルギー物質や人工甘味料を一切使用せず、かつ遺伝子組み換えのリスクが最も低いとされているフランス産えんどう豆をはじめとした産地からこだわった原材料のみを使用。玄米たんぱくを配合することで、本来えんどう豆たんぱくに不足している「メチオニン」を補い、アミノ酸スコアを補正して吸収率を高めています。さらにBCAAを配合することで吸収速度も向上。植物性プロテインの常識を覆す、新しいプロテイン。



◆株式会社ACROVE 概要

株式会社ACROVEはECサービス事業、ECロールアップ事業を展開するECプラットフォームカンパニーです。

「ECサービス事業」は、自社開発のBIツールACROVE FORCEを用いてブランドのEC売上向上をワンストップで支援いたします。100社以上の企業を支援、平均で約300%の売上成長を実現してきました。

「ECロールアップ事業」は、ECブランドのM&Aを通じてブランドの価値の最大化を目指します。

ECサービス事業を通じて培ってきた知見を生かし、人的リソース不足、資金不足、マーケティングノウハウ不足、もしくは事業承継等で悩まれているEC・D2Cブランドの買収を通して、譲り受けたブランドのバリューアップを実現、より多くの消費者様に商品を届けていく事業です。

海外ではECアグリゲーターとも呼ばれ、Thrasio(セラシオ)等多くのユニコーン企業が誕生しています。

株式会社ACROVEはECサービス事業とECロールアップ事業を同時に展開することで、

両事業間のシナジー効果による顧客貢献性の高いサービスを提供し、ブランドの成長を支援します。



会社名 : 株式会社ACROVE(https://acrove.co.jp/)

設立 : 2018年11月15日

代表者 : 代表取締役 荒井俊亮

従業員数 : 79名(2023年4月時点)

所在地 : 〒160-0015 東京都新宿区大京町22-1 グランファースト新宿御苑5F

事業内容 :ECサービス事業、ECロールアップ事業



