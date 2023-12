[ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄]

美しい海に囲まれた恩納村・瀬良垣島に位置するハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄(沖縄県国頭郡恩納村、総支配人 村尾 茂樹)は、2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)の年末年始の期間中、館内でお楽しみいただける様々なイベントを開催します。ご家族や親しい方々と大切な時間を分かち合いながら、思い出に残るホリデーシーズンと、記念すべき新年の幕開けをお過ごし下さい。





【12月29・30・31日】 2023年を締めくくる年の瀬イベント





12月29日(金)と12月30日(土)には琉球民謡ライブ、 12月31日(日)にはバルーンパフォーマンスや年越しそば、 POP UP Champagne BARなどをご用意しております。さらには1年の締めくくりとして、4組のDJ/アーティストが特別なライブパフォーマンスを行った後に、華やかなニューイヤー花火とともに、新年の始まりをお祝いいたします。



沖縄の豪華アーティストによるスペシャルライブ





ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄の開業5周年を記念して、沖縄の豪華アーティストによるスペシャルライブを開催します!ニューイヤー花火終了後には、アーティスト全員でのスペシャルセッションを予定しています。



<アーティスト>



HoRookies

メンバー全員がボーカルの今注目を浴びている沖縄POPSバンド。2018年に本格的に活動を再開させ、同年のGOLD DISC OKINAWA 主催のコンテスト で優勝し、BEGIN主宰の「うたの日コンサート」への出演も果たす。



石嶺 愛莉

島唄ライブ居酒屋結歌 専属アーティスト。古典・琉球民謡において、数々の受賞を受け、実績を積む、現役女子大生。



DIAMANTES

1991年結成、1993年に1stアルバム「OKINAWA LATINA / オキナワ・ラティーナ」でメジャーデビュー。「ガンバッテヤンド」、「勝利の歌」、「片手に三線を」 など数々のヒット曲を生み、今尚 沖縄を拠点に全国各地で精力的にライブを行い、【オキナワ・ラティーナ】という独自の音楽を発信し続けている。



DJ AYAH

沖縄出身DJ。20年目を迎える今尚、音楽への愛と探究心は留まるところを知らず、沖縄女性DJのトップランナーの一人として活躍の場を広げている。



【1月1・2・3日】新たな年の幕開けを祝う年始イベント





1月1日元旦には、沖縄ならではの年明けとして、躍動感あふれる和太鼓演舞や琉球民謡ライブ、1月2日(火)・

3日(水)には沖縄の伝統芸能「エイサー」や沖縄の伝統的な楽器である三線のライブといった華やかなイベントの数々で新年をお祝いいたします。



※年末年始イベントの参加は宿泊者に限らせていただきます。

※開催予定のイベントにつきましては、変更がある場合がございます。



年末年始 期間限定メニュー





■New Year‘s and New Year’s Eve Dinner Buffet (ニューイヤーズ&ニューイヤーズ・イヴ ディナービュッフェ)



毎年好評をいただいている2日間限定の年末年始ビュッフェを今年も開催!彩り豊かな前菜やバラエティーに富んだホットディッシュ、ライブキッチンからも提供する出来立てのメイン料理をダイナミックにお楽しみいただけます。また、人気のフリーフロードリンクオプションもご用意し、ワインだけでなく、沖縄クラフトビールや恩納村産泡盛カクテルなど、瀬良垣ならではのドリンクをご堪能いただけます。

期間:2023年12月31日(日)~2024年1月1日(月)

時間:17:00 - 22:00 (L.O. 21:00)

場所:オールデイダイニング セラーレ・クッチーナ セラーレ

料金:大人 11,000円 / 小人 5,500円(税込)





■年末年始 特選和牛しゃぶしゃぶ会席

やんばる島豚あぐーや県産黒毛和牛が堪能できるしゃぶしゃぶ会席。アップグレードの選択肢として全国から取り寄せた銘柄牛もご用意しています。

期間:2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)

時間:17:00 ‐ 22:00(L.O.21:00)

場所:スペシャリティレストラン シラカチ 日本料理

料金:18,000円(税込)



■年末年始限定 鉄板焼きコースメニュー



県産黒毛和牛に加え、期間限定で全国から取り寄せた銘柄牛もアップグレードの選択肢として愉しめる鉄板コース。一度に同部位の銘柄による味わいの違いなどを体験する事もできて、職人の技術を目で楽しみながら贅沢な味わいをお楽しみいただけます。

期間:2023年12月29日(金)~2024年1月3日(水)

時間:17:00/19:30(二部制となっております)

場所:スペシャリティレストラン シラカチ 鉄板焼

料金:25,000円(税込)





■POP UP Champagne BAR

POP UP Champagne Bar では様々なシャンパンを取り揃えています。ご家族や友人などと澄み切った夜空の下でお好みのシャンパンを飲みながらライブミュージックと花火を鑑賞いただくことができる贅沢な空間をご満喫ください。

期間:2023年12月31日(日)

時間:21:30 - 24:30 (L.O. 24:15)

場所:シラカチバー

料金:ドリンク単品





■年越しそば

大晦日には温かい日本そばをご用意いたします。一年の締めくくりに縁起の良い年越しぞばをお召し上がりください。

期間:2023年12月31日(日)

時間:23:00 - 23:45

場所:オールデイダイニング セラーレ・クッチーナ セラーレ

料金:無料



■おせち朝食



元日限定のシラカチおせち朝食は80食限定にて用意いたします。新しい一年の朝に相応しい伝統的なおせち料理をご堪能いただけます。

期間:2024年1月1日(月)

時間:07:30 - 10:30 ( L.O. 10:00)

場所:シラカチ

料金:大人8,000円 / 小人4,000円(税込)



※仕入れの状況により、メニュー・食材に変更がある場合がございます。



年末年始 期間限定アクティビティ





■ハーバリウムペン

ハーバリウム(小瓶にお花をオイル漬けしたもの)を使ったボールペンのクラフト体験をいただけます。

期間:2023年12月23日(土)~2024年1月3日(水)

時間:第一回 11:00-12:00 第二回:1600-17:00

(所要時間:15分~30分)

場所:1F ロビー

料金:3,108円(税込)

対象年齢:3歳以上

お申込み:1Fリゾートセンター、当日受付可



■ラッキークラフト販売

人気のクラフトキット【砂レジンアート】と【ナノブロックシーサー】に【ハイアットオリジナルTシャツ】をセットにしたお得なクラフトセットを販売いたします。

期間:2023年12月23日(土)~2024年1月3日(水)

販売場所: 1Fリゾートセンター、 1Fフィットネスカウンター

料金:5,500円(税込)

※数に限りがあるので、売り切れの際はご了承ください。





<ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄について>

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄は、沖縄本島屈指のリゾートである恩納村の美しい海に囲まれた瀬良垣島と、沖縄本島が一本の橋で繋がりひとつのリゾートを構成する、ユニークなロケーションを特徴としたリゾートホテルです。「元気になるホテル」として、身体と心に元気が満たされるリゾート体験を満喫ください。詳しくはホテルの公式サイト(hyattregencyseragaki.jp、右記QRコード)もしくはFacebook(https://www.facebook.com/HyattRegencySeragaki/)

Instagram(https://www.instagram.com/hyattregencyseragaki/)

をご確認ください。



