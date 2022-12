[株式会社ツクリエ]

起業家やスタートアップの支援事業を行う株式会社ツクリエ(本社:東京都千代田区 代表取締役:鈴木英樹 以下、ツクリエ)は韓国の大田広域市で、技術創業支援を行う株式会社共生(GongSaeng Co., Ltd. 本社:大田広域市大徳区 以下、共生)、牧園大学(Mokwon University 所在地:大田広域市儒城区)と、日本と韓国双方のスタートアップ支援における協定を締結しました。









12月16~17日、ツクリエ、共生、牧園大学は、共生とDID技術融合工作所(Digital Factory in Daejeon)が韓国大田広域市で開催した「メリー・スタートアップ・フェティバ ル」にて調印式を実施しました。ツクリエはフェスティバルに日本のスタートアップ支援機関として登壇し、大田広域市の支援機関や大学、スタートアップに対してツクリエの事業紹介を行いました。





締結内容



ツクリエと共生は日本と韓国のスタートアップを協力して支援します。韓国のスタートアップには、日本でのビジネスマッチング、法人設立のサポートや人材支援を行い、日本のスタートアップには韓国進出支援を行います。また、ツクリエと牧園大学は大学生の起業家やスタートアップの育成を協力して行います。





共生 (GongSaeng Co., Ltd.)とは







韓国大田広域市で生活格差、技術格差、文化格差、社会格差を緩和し、社会全体の生活の質の向上、平準化を目指すというミッションのもと高校や大学生、若者に向けた技術創業支援のプログラムを開催しています。

https://www.gongsaeng.net/





牧園大学(Mokwon University)とは







韓国大田広域市にある私立大学。社会科学科、教育学科、工学科、音楽科、美術デザイン科、神学科等の学部を持つ総合大学で、近年はアントレプレナーシップやビジネスマネジメントにも注力しています。

https://www.mokwon.ac.kr/en/













ツクリエとは



起業家に寄りそう「Startup Incubator」



事業を作る皆さまを応援するプロフェッショナルとしての起業支援サービス事業と、価値を創造するクリエイターの皆さまを支援するクリエイティブ創造事業を中心に事業展開をしています。起業を目指す方、起業家の方を支援するイベント企画や相談事業、アクセラレーションプログラムの開発から、起業家の方との協同事業、商品開発、プロデュースなどを行っています。



近年はインバウンドを中心に海外スタートアップの日本進出支援にも力をいれており、本年はグローバルピッチと、マレーシアのスタートアップ企業の日本進出アクセラレーションプログラムも開催しました。

関連記事:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000070.000033548.html



HP)https://tsucrea.com/





本リリースに関するお問い合わせ



株式会社ツクリエ

担当: コウ ブンホウ(グローバルチーム)

E-mail:global@tsucrea.com



