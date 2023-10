[Aden & Anais 株式会社]

2023年10月2日(月)より販売開始



ニューヨーク発のベビー&キッズライフスタイルブランドのAden & Anais 株式会社(以下、エイデンアンドアネイ、本社: 東京都港区、ゼネラルマネージャー: 八巻 道雄)は、2024年の干支(辰)をモチーフにした year of the dragon コレクションを発売します。









眠そうなドラゴンと輝く星が一緒になって、ふわふわとした雲の上で不思議な風景を作りだしています。星とドラゴンが幻想的に交わる瞬間を捉えた、夢のような雰囲気を楽しめるデザインです。生まれ年の干支をモチーフにしたアイテムは、お子さまへの初めてのgiftにぴったりです。







■商品情報

<year of the dragon 3-pack classic swaddles>

SKU: ASWC30009

希望小売価格:4,800円+税



赤ちゃんを優しくしっかり包み、まるでお腹の中にいるような安心感を与えるスワドル。赤ちゃんのモロー反射をおさえ、ぐっすり眠ることができると言われています。おくるみとして以外にも、授乳ケープやブランケット、おむつ替えシーツ、ベビーカーの日除けなど、多用途に使えます。









<year of the dragon classic dream blanket>

SKU: ADBC10026

希望小売価格:5,900円+税



コットンモスリン4枚重ねでふんわりやわらかなブランケット。就寝時やお昼寝時、お出かけ時などの様々なシーンで大活躍します。程よく厚みはありますが通気が良いので、赤ちゃんを快適に保てます。











<year of the dragon 3-pack snap bibs>

SKU: ASNC30021

希望小売価格:2,200円+税



スナップボタン付きのよだれかけ。フロントに付いている3つのスナップボタンで取り付け・外しが簡単にできます。赤ちゃんの成長に合わせてサイズの調整が可能です。











<year of the dragon 3-pack washcloth set>

SKU: AWCC30011

希望小売価格:1,800円+税



お口ふきやよだれふき、汗取りガーゼと多用途に使えるウォッシュクロスセット。コットン100%なのでお口に入っても安心です。ループ付きのため保育園や幼稚園でも使いやすいアイテムです。











■販売店舗

楽天、Amazon、ZOZOTOWN、全国百貨店やベビー専門店で販売中です。詳しくは各店舗またはaden + anaisまでお問い合わせください。



■Aden & Anais株式会社について

aden + anais (エイデンアンドアネイ) は、2006年に創業者レーガン・モヤ・ジョーンズによってニューヨークで誕生したライフスタイルブランドです。品質、機能性に加え、デザイン性も重視し、スワドルを中心に数多くのベビー用品を提供しています。レーガンにとっては当たり前であった赤ちゃんをすっぽりと包めるコットンモスリン素材のスワドル。 移住先のアメリカではなかなか条件に合う良質なスワドルに出会えず、子どもたちには「できるだけ良い環境で育つことができるように、自分が納得できる良いものを与えたい」という想いから始まっています。エイデンアンドアネイが世界中にお届けする全てのベビー用品にその想いが込められています。これまでに多くの世界中の赤ちゃんをaden + anais のスワドルで包んできました。今後も 高品質で高機能、そして高いデザイン性にこだわり、見た目も使い心地も良い製品を作り続けたいと考えています。



【会社概要】

社名 :Aden & Anais 株式会社 (英文社名:Aden & Anais K.K.)

事業内容:

・乳幼児関連の企画、製造、販売及び輸出入

・前号に付帯関連する一切の事業

設立 :2010年12月

所在地:東京都港区六本木1-6-1

代表者:八巻 道雄

URL :http://www.adenandanais.co.jp

●Instagram:https://www.instagram.com/adenandanaisjp/

●Facebook:https://www.facebook.com/adenandanaisjp

●X(旧Twitter):https://twitter.com/adenandanaisjp



■お問い合わせはこちら

Aden & Anais 株式会社 マーケティング部

japanmarketing@adenandanais.com



