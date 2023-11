[AMATELUS]

自由視点映像及びマルチアングル映像の撮影から配信が可能なシステム「SwipeVideo」(スワイプビデオ)を開発提供するAMATELUS株式会社(本社:東京都渋谷区、以下AMATELUS)は、スクラムスタジオ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:高橋正巳)がスポーツ庁と共同で実施するスポーツオープンイノベーションプラットフォーム(SOIP)(※1)構築の推進を目的としたプログラム「SPORTS INNOVATION STUDIO オープンイノベーション」にて、コラボレーションパートナーのフットサルの全国リーグ:Fリーグと、四輪モータースポーツ統轄団体として、日本で行われるさまざまなモータースポーツ競技会の公認やライセンスの発給などを行っている一般社団法人日本自動車連盟(JAF)と事業共創を行う企業8社のうち1社に採択された事をお知らせ致します。





※1 スポーツオープンイノベーションプラットフォーム(SOIP)

スポーツ庁の政策の一つで、スポーツ界のリソースと民間企業等の技術や資金、学術・研究機関の知見を連携させることにより、世の中に新たな財やサービスを創出するプラットフォームを構築するという取組。共創されるサービス等により、スポーツや他産業の価値向上と、社会課題の解決を目指す。これまでに政策の基本的方向性を協議する推進会議やSOIP構想の周知・浸透と参画人口の拡大を目的としたカンファレンスの開催、中央競技団体をイノベーションプラットフォームとしたオープンイノベーションプログラムを実施、国内発の先進的な取組を顕彰し市場開拓面や資金調達等の面における事業化の加速を目的としたコンテストを開催している。スポーツ庁は令和5年度スポーツオープンイノベーション推進事業において、スクラムスタジオをSPORTS INNOVATION STUDIOの事務局業務の委託先として採択している。





【スクラムスタジオ株式会社について】

日本企業とグローバルスタートアップの新規事業創出を手掛けるスクラムスタジオ株式会社は、オープンイノベーションの手法を活用し、各業界を代表する大企業パートナーとスタートアップとの共創を支援する「グローバル事業共創プログラム」や、海外スタートアップの日本進出支援といった「インキュベーション事業」を行っています。また米国から最新のスタートアップ&テック情報をお届けするオンラインプラットフォーム「Scrum Connect Online」も運営しています。スクラムスタジオ株式会社は、日本企業と世界中のスタートアップとの新たな事業、価値創造をドライブします。





会社名 : スクラムスタジオ株式会社

代表者 : 代表取締役社長 高橋 正巳

本社所在地: 東京都港区

設立日 : 2020年8月

業務内容 : 新規事業創出スタジオ事業、オンラインプラットフォーム事業

URL :https://scrum.vc/ja/studio/





<SPORTS INNOVATION STUDIOについてのお問い合わせ>

Email: sis@scrum.vc



<SwipeVideo(スワイプビデオ)とは>

AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、視聴者がスワイプする事でWeb上で(アプリ内も可)自由に視点をスイッチングしながら視聴できる配信システムであり、国際特許として取得済みの技術です。



SwipeVideo(スワイプビデオ)は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像及びマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術です。



また、WEBの技術(HTML5)だけで動作するので、視聴者側は面倒なアプリインストールが不要なうえ、視聴者がストレスなく任意のタイミングで再生中(スロー中、ズーム中、停止中も可能)の映像を切り替える事を可能にし、画面をスワイプするだけで映像の視点を自由に切り替えて視聴することができます。



詳細はこちら https://swipevideo.jp



特許:国際特許として日本特許4件取得、米国特許3件取得、中国特許2件取得、韓国特許2件、イギリス1件、イスラエル1件、オーストラリア1件、インドネシア1件、その他各国移行申請済み。





【AMATELUS社の概要】

社 名 :AMATELUS株式会社

本社所在地:東京都渋谷区

設 立 :2017年1月

資 本 金:5億3262万2112円 (資本準備金含む)

代 表 者:下城伸也



事業内容 :『Swipe Video』の開発・制作・販売を中心に、自由視点映像及びマルチアングル映像等の撮影同期アプリ『JoinCam/SVCam/SVCamDual』の開発、提供、自由視点映像の配信及び編集ソフト・アプリケーションの開発や撮影、VR/MR関連システムの開発を行なっている。



<これまでの主な採択/受賞歴>

・Microsoft innovation award2017 受賞

・avex-xRハッカソン(VR/AR/MR) 優勝

・総務省「異能vation」ジェネレーションアワード 特別賞受賞

・横瀬町地方創生プロジェクト「よこらぼ」採択

・埼玉県庁 官民連携事業 採択

・Plug and Play Japan Batch2 採択

・富⼠通 ピッチコンテスト fabbit賞 リコー賞 受賞

・Plug and Play Batch2 Expo Mobility 優勝

・富⼠通アクセラレータ第7期 採択

・電通「GRASSHOPPER」第2期 採択

・docomo 5G DX AWARDS 2020 「最優秀賞」受賞

・日経トレンディ「2020年 START UP AWARADS 大賞」受賞

・2021年 スポーツ庁「イノベーションリーグ」にて「ビュワー・エクスペリエンス・パートナー」授与

・2022年 ヨーロッパ最大のテックカンファレンス”Viva Technology”の「 Innovative Event Challenge」にて優勝

・2023年 スポーツ庁・スクラムスタジオ「SPORTS INNOVATION STUDIO オープンイノベーション」



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-11:16)