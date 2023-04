[株式会社キョードーマネージメントシステムズ]

「おもてなし麺馬鹿」5店舗発表!

「CHEF-1グランプリ」初代チャンピオン・下國伸シェフの料理が登場!

出店舗一挙公開!出演アーティストの追加発表!

KIDSエリアに「超ドでかおきたくん」ふわふわが登場!







2023年 5月 3日(水・祝)~7日(日)の5日間、京橋フードソニック特設会場(JR京橋駅西口すぐ)にて開催される「FOOD SONIC 2023 in京橋」2019年の中之島での開催以来、4年ぶりGWに開催致します!

開催まで残りわずかとなりました。今年も関西を代表する星付きレストランや食べログ点数3.5以上の店舗が多数出店予定です。まだGWの予定が決まっていない方はぜひ京橋へ!!



「おもてなし麺馬鹿」ラーメン店5店舗発表!



ABCテレビ夕方のニュース情報番組、「news おかえり」内で「おもてなし麺馬鹿」コーナーを放送中の横山太一アナ。ラーメン好きとして知られる横山アナは年に200杯~300杯を食べるという。

そんな麺馬鹿が今回のフードソニックにイチ押しのラーメン店5店を集結させた。

この5店舗については5月1日(月)と2日(火)の番組にて放送予定。

番組HP:https://www.asahi.co.jp/news-okaeri/

番組Twitter:https://twitter.com/news_okaeri_abc



「麺屋棣鄂×ストライク軒」

今年10周年を迎えるストライク軒と創業時より支えてきた麺屋 棣鄂がフーソニ特別出店!!

棣鄂の先代が残した二代目の麺と進化した三代目の麺にストライク軒が本気で作る渾身の限定スープを合わせました。

世代を問わず愛される昔ながらの京都・昭和屋台ラーメンを是非ご賞味ください!!





「ジャンクストーリー」

故 井川社長の熱い想いを受け継いだ新メンバーとともに、新ジャンクストーリーとして再出発致しました!地鶏と魚介とハマグリのスープにキレのある塩ダレを合わせた、あっさりながらも旨味あふれる絶品スープを是非!





「麺スタイル林」

味噌ラーメンの人気店がフェスに初登場!炎で炙られた焼豚と、

札幌味噌にちぢれ麺を絡めた王道の札幌味噌ラーメン。

フードソニックの為に作られた一杯をどうぞ!!





「麺や 鳥の鶏次」

言わずと知れた堺市、鶏白湯の銘店!

水と国産の生の鶏だけで8時間以上炊いた濃厚でクリーミーなスープ!

今回はイベントの為に、特別にハマグリの出汁とのダブルスープに仕上げました!





「ラーメン フクロウ」

大量の豚骨や豚肉を煮込んだ濃厚スープと自慢の自家製麺が絡む唯一無二のガッツリラーメン!

連日、激戦区の鶴橋で行列を作る味は伊達じゃない!





「CHEF-1グランプリ」初代チャンピオン・下國伸シェフの料理が登場!





全国から若手シェフを集め、No. 1を決める大会 「CHEF-1グランプリ」。

2021年大会で優勝した初代王者下國伸シェフが優勝後に監修した商品を、

フードソニック仕様にアレンジ!

一流フレンチシェフの「コロット 柑橘香る蟹餡ソース」がフードソニック会場限定で食べられます。



追加店舗 7店のご紹介!





・澤田商店

数か月予約の取れない名店「中国菜エスサワダ」の系列店として誕生。

有名レストランガイドで1つ星を獲得し、中華料理の獲得は大阪では初めての快挙を成し遂げた澤田シェフが手掛ける本格中華の真髄をフードソニックでお届けします。





・老松喜多川

落ち着いた和の趣ある空間で旬の食材を盛り込み、趣向を凝らした日本料理店。

メニューはその日の仕入れに合わせて料理長が献立を構成、コース仕立てでご提供。名店の味をぜひ一度この機会にご賞味ください。





・祇園にしかわ

京都ならではの厳選食材をふんだんに。祇園でつくる京の味を追求し洗練された懐石料理をご提供。素材を活かした一品一品のお料理は味も見た目も圧巻。こだわりの一品をフードソニックにでお召し上がりください!!



・わだ屋

しゃぶしゃぶと厳選食材を使用したこだわりの逸品料理の数々が大人気の和食店。

大人の雰囲気でいただける美味しいお料理は身も心も満たしてくれます。お店秘伝の黒タレ唐揚げは必食です!!





・塩ラーメン専門 龍旗信

大阪堺発祥の塩ラーメンといえば誰もが知っている名店!

あっさりしているのにコクがあり、癖になる味わいがたまらないとファンが続出。大注目のヴィーガン&グルテンフリーメニューでフードソニックに参戦!





・焼肉商店ハヤシ

上質な和牛赤身肉とこだわりのホルモンが自慢のお店!

がっつりお肉が食べたい、そんなときはここで決まり。厳選したお肉を使用した人気メニューをフードソニックでお楽しみください!





・BISTRO LIBERTY UMEDA

梅田の知る人ぞ知るカジュアルフレンチ店。

お洒落な店内で美味しいビストロ料理がいただけると話題沸騰!フードソニックではお店イチオシのメニューをご提供いたします!



<店舗ラインナップ>

澤田商店/渡邊咖喱/はぐ寧 ~だしとおばんざいと和カレー~/Little Lanka リトル ランカ/Numb

牛もつどて鍋 まつい亭/焼肉商店ハヤシ/BISTRO LIBERTY UMEDA/肉汁焼売とせいろ蒸し オオサカチャオメン/徳田酒店/アンティカ トラットリア クロノ × 豚カツ あもん/焼肉 ガッツ/北新地 てんぷら木坂/博多かわ屋/塩ラーメン専門 龍旗信/MAKIBI/CHEF-1グランプリ/老松喜多川/祇園にしかわ/

弧柳×なおらい/有 伽藍堂/田島屋/Nishideria/旨旬酒場 純/街の肉バルBuff/HARENOHI/わだ家/

中菜Labo.朝陽/麺屋棣鄂×ストライク軒/ジャンクストーリー/麺スタイル林/麺や 鳥の鶏次/

ラーメンフクロウ and more





KIDSエリアに「おきたくん」ふわふわが初登場!



FOOD SONIC 2023は、大人が楽しむだけでなく、お子様連れのファミリーで楽しんで頂ける食フェスです。KIDSエリアや、おむつ交換スペースや授乳室も設けております。



<詳細>

1回300円(5分間)※年齢制限:3歳~10歳まで





LIVE STAGEの追加アーティストが発表となりました!

食事だけでなく、音楽も充実しているのが、FOOD SONIC 2023の魅力です。

是非、お酒・お食事を片手に、ステージパフォーマンスもお楽しみください。

<出演アーティスト>

5月3日(水・祝):あいかビンギラ

5月4日(木・祝)みらん/花*花/しおん

5月5日(金・祝):寺田もか/山本彩

5月6日(土):りみみらいら/近藤夏子/

5月7日(日)

and more・・・!

詳しくは、https://www.foodsonic.jp/stage/



★FM802「SATURDAY AMUSIC ISLANDS-AFTERNOON EDITION-」番組公開収録★

5月5日(金)13:00-13:30 約30分を予定

ゲスト:山本彩 DJ:樋口大喜(FM802 DJ)

詳細ページ https://funky802.com/site/pickup_detail/7001

番組詳細ページ https://funky802.com/saipm/

放送日時:毎週土曜日12:00-18:00



<公演概要>

FOOD SONIC 2023 in京橋(フードソニック ニーゼロニーサン)

■日時:2023年 5月 3日(水・祝)~7日(日)10:00~18:00(L.O17:30) ■会場:京橋フードソニック特設会場(JR京橋駅西口すぐ 徒歩1分)

■料金:前売400円/当日券500円(税込・入場券を購入のお客様に翠ジンソーダ1杯もしくはソフトドリンク1本無料)※お酒は20歳以上

■年齢制限:小学生以下無料

■一般発売日:2023年3月25日(土)10:00~

■お問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888(11:00~18:00※日・祝除く)

■主催・企画・制作:FOOD SONIC実行委員会

■特別協賛:サントリー株式会社

■特別協力:食べログ

■協力:FM802

◎HP:https://www.foodsonic.jp/

◎Twitter:https://twitter.com/Foodsonic_Japan

◎Instagram:https://www.instagram.com/food_sonic/

◎facebook:https://www.facebook.com/foodsonicjp/

◎TikTok:https://www.tiktok.com/@foodsonic_japan



フードソニックプロデューサーによる「FOOD SONIC 2023 in京橋」の楽しみ方」



今や関西を代表する美食フェスとなったフードソニックは2015年からスタートし、今年で9周年を迎えます。出店する店舗は、関西で話題のハイクオリティなお店や、予約が中々取れない人気店や、行列の耐えない名店など多数出店する“関西最大級”のフードフェスティバルです。

私自身、飲食店はお腹を満たせて人と出会える楽しい場所だと思っています。

今年のフードソニックは、ゴールデンウイークに開催される数ある食フェスの中で、差別化する事にこだわりました。





・入場券購入者に「翠ジンソーダ1杯もしくはソフトドリンク1本」無料でプレゼント!

・翠ジンソーダ1杯 破格の200円!

・一般レーンの混雑時も、優先的にフードを購入出来るサービス『suisui パス』の導入!





如何に楽しい食フェスを提供出来るか。を日々試行錯誤しております。

全てのお客様に満足して頂けるような内容になっておりますので

ゴールデンウイークは、是非京橋へ!FOOD SONIC 2023 in京橋でお待ちしております!





ルート株式会社 代表取締役 今富信至

リクルート出身。2010年地方活性に興味を持ったことをきっかけに起業。

レストラン向けウェブマーケティ ングで事業開始し、

2015年から日本最大級の食フェス『FOOD SONIC』を主催。



“未来の食シーンを創造し 世界をあかるく”を企業理念に創業時から変わらず事業を拡大している。

経営者を務めながら、事業構想大学院大学修士課程卒業し事業構想修士を取得。

好物:焼肉、寿司、アイラウィスキー



