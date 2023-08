[ラピュタロボティクス株式会社]

~自動フォークリフトに新機能追加で物流現場の課題解決をさらに推進~



ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下ラピュタロボティクス)は、2023年4月に発売を開始したラピュタ自動フォークリフト(参考プレスリリース:ラピュタロボティクス、自動フォークリフトの発売を開始 https://www.rapyuta-robotics.com/ja/2023/04/04/rapyuta-auto-forklift/)に「格納・パレットピッキング機能」を追加いたします。今回の機能追加によって、既存機能である定点間搬送や垂直搬送機前後の仮置き搬送に加え、より幅広い業務の自動化が可能となり自動フォークリフトの導入メリットが向上します。







■ラピュタ自動フォークリフト、「格納機能」追加の背景と目的

ラピュタ自動フォークリフトは、2023年4月に発売を開始して以来、導入への商談、および、試験運用の機会も増えてきております。そうした中、お客様から「格納・パレットピッキング」業務の自動化を希望する声も多くいただきました。物流現場において「格納・パレットピッキング」は倉庫の主要業務であるため、いち早くお客様の声や市場ニーズに対応すべく、ラピュタ自動フォークリフトに同機能を追加いたします。ラピュタロボティクスの自己位置認識技術は反射板や磁気テープを必要としないLiDAR方式で、現場工事が不要であることに加え、荷役位置の要求にも柔軟に対応可能です。







■「格納・パレットピッキング機能」を「国際物流総合展2023 第3回 INNOVATION EXPO」で展示予定

今回、追加される「格納・パレットピッキング機能」は、「国際物流総合展2023 第3回 INNOVATION EXPO」において展示予定となっております。

ぜひ、この機会に新たに追加される、「格納・パレットピッキング機能」をご覧いただけますと幸いです。



会期:2023年9月13日(水)~9月15日(金) 10:00~17:00

会場:東京ビックサイト 西1-4ホール

ラピュタロボティクスブース番号:1A-01



今後もラピュタロボティクスは、今後も現場で使えるロボットサービスを通じて、人々の生活を豊かにすることを目指し、取り組みを加速してまいります。



■ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界でも最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクス・プラットフォーム「rapyuta.io」の開発と、「rapyuta.io」を弊社自身で活用した、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界20ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。



