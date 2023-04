[株式会社Progate]

よりスピーディーな意思決定ができる組織に



株式会社Progate(本社:東京都渋谷区、代表:加藤將倫、以下Progate)は、元Google Chromeチームのエンジニアであり、現在はProgate Pathの開発責任者を務める島津真人が、2023年4月10日付で最高技術責任者(CTO)に就任したことをお知らせいたします。









CTO選出の背景





島津は2021年4月のProgateに入社以降、チームリード兼テックリードとして新規サービス「Progate Path」の企画・開発を牽引してまいりました。現在、Progateでは「Progate」「Progate Path」「Progate for Business」と複数のプロダクトを展開する中で、プロダクトとしても組織としても横断的な意思決定が必要となっています。今回の島津のCTO就任により、これまで以上に技術面でのスピーディーな意思決定やプロダクトの改善を行い、各プロダクトの成長を加速してまいります。



CTO 島津真人からのコメント







ChatGPTなどの新技術が台頭する中でも、「ソフトウェアエンジニア」として企画、設計、実装、評価という4つのサイクルをきちんと回し、試行錯誤を続けていくことは依然として重要であると考えています。しかし、柔軟で創造的なものづくりを行うためには、一つ一つの知識を身に着けていくことに加え、知識のピースを組み合わせて実世界に応用できる技能にしていく必要があります。自分たちも日々学びながら新しい技術を取り入れ、CTOとして開発プロセスの最適化を行うことで、チームが一丸となってProgateやProgate Pathがさらに面白く、かつユーザーさんのためになるプロダクトであり続けられるように爆速で改善のサイクルを回し続けて行きたいと考えています。



Progateについて





Progateは、「Empowering everyone to open new doors through programming.」をビジョンに掲げ、『誰もがプログラミングで可能性を広げられる世界』を目指してプログラミング学習サービスを提供しています。2014年7月設立以降、オンラインプログラミング学習「Progate」は「プログラミング学習の入り口」と評価していただき、2022年12月、ユーザー数は全世界で280万人に達しました。今後もプログラミングで人生の可能性を広げられる人を世界中に増やすことを目指して、プログラミング学習サービスを展開してまいります。▶︎Progate:https://prog-8.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/04/10-18:16)