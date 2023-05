[ケイト・スペード ニューヨーク]

Summer 2023コレクションの世界観”a misadventure in nature”(ビーチで遭遇した、思いがけない冒険)を表現したポップアップショップを5月31日より3箇所で開催







今年ブランド誕生30周年を迎えたケイト・スペード ニューヨークは、想像もしえなかった思いがけない場所へと私たちを導く、人生で起こる思いがけない瞬間を受け入れながら、記念すべき冒険の一年を続けています。



この夏、私たちは、バケーションを求めてビーチに向かい、どんな思いがけない冒険も受け入れていきます。お気に入りの麦わら帽子を吹き飛ばす、ビーチで突然吹いた風。その帽子を取り戻してくれた見知らぬ人と、すぐに友達に。私たちを輝かせてくれるのは、このような前向きな感覚です。



コレクションには、ノスタルジックでありながらもエキサイティングな感覚を呼び起こす、普遍的な夏のシンボル、ヒトデ、貝殻、サンゴなどの海の宝物や、大胆に再解釈したオーニングストライプ、チェックのビーチブランケット、トロピカルなフローラルパターンが登場します。そして、ビーチでのアドベンチャーに登場する、エアリーなホワイトとよく合う、フレッシュなレモンをモチーフにしたレモン ドロップ コレクションが、ストロー、ラタンのハンドバッグ、搾りたてのレモネードを連想させるダンジェリンイエローのスモールグッズが展開されます。



上段左から時計回り:lemon drop straw 3d lemon crossbody tote H17×W29×D11cm ¥68,200, lemon drop raffia lemon slice top handle H26×W26×D9cm ¥73,700, lemon drop 3D lemon crossbody H14xW24xD9cm ¥73,700, lemon drop chain coin purse H15xW8xD6cm ¥33,000, lemon drop appliqué small compact wallet H10xW10xD4cm ¥29,700,lemon drop iphone 14&14 pro case ¥6,600, lemon drop silicone airpods case generation 3 ¥7,700, lemon drop beaded crochet key fob ¥17,600, ※全て税込み



ビーチが、サントリーニであろうと、ロッカウェイであろうと、冒険があなたを待ち受けています。今夏、あなたがすべきことは、ただその瞬間をつかむことだけなのです!



Lemon Drop コレクションは、公式オンラインショップ、及び一部を除く、全国のケイト・スペード ニューヨーク ショップにて発売中です。

Kate Spade New York Summer 2023 Pop-Up Shop





今夏のテーマ “Misadventures at the beach”(ビーチで遭遇した、思いがけない冒険) の世界観を表現したポップアップショップには、 砂のお城が登場し、冒険で遭遇する、ヒトデ、貝殻、サンゴなどの海の宝物や、シトラス、オーニングストライプ、ビーチブランケットにインスパイアされたチェック柄など、ノスタルジックかつエキサイティングな瞬間を表現した新作商品がラインナップします。ポップアップショップ限定商品の販売や、期間中に商品お買い上げのお客様へのプレゼントをはじめとするオリジナルコンテンツもご用意しています。



●銀座三越 (5/31-6/6): 東京都中央区銀座4-6-16 (本館1階 ザ・ステージ)

●ジェイアール名古屋タカシマヤ: 愛知県名古屋市中村区名駅1-1-4

(1.5/31-6/6: 1階 財布売場 / 2.5/31-6/13: 1階 南エスカレーター横 特設会場)



kate spade new york:

1993年に6つの代表的なハンドバッグとともに登場したケイト・スペード ニューヨークは、どんなときもカラフルで、大胆な発想に富み、前向きであり続けてきました。今日では、ハンドバッグ、アパレル、ジュエリー、シューズ、ギフト、ホームウェアなど、毎日の生活に特別な彩りを添えるアイテムを提案するグローバルブランドに成長しました。私たちはいつだってオリジナリティーあふれる視点で、perfectly imperfect lifestyle(完璧ではないけれども特別なライフスタイル)を送る世界中の女性たちのコミュニティーを応援します。

https://www.katespade.jp



問い合わせ先:

ケイト・スペード カスタマーサービス

Tel: 050 5578 9152

https://www.katespade.jp/



