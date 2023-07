[株式会社日テレWands]

株式会社日テレWands(東京都港区、代表取締役社長:鈴木 重利)は、「推しとファンとの高まる体験を素早く構築できるファンコミュニケーション・プラットフォーム「FaveConnect」にて、株式会社ユースプロダクション(東京都港区、代表取締役社長:針ヶ谷昌子)が展開するアイドルグループ「シャルロット」のオフィシャルファンクラブ『シャルロット オフィシャル ファンクラブ~WELCOME TO RELAX ROOM~』をリリースいたしました。







「シャルロット オフィシャル ファンクラブ~WELCOME TO RELAX ROOM~」ではアイドルグループ「シャルロット」の情報を随時掲載。更にサイト内では、ライブチケット先行やグループオフショットなどが楽しめる箱推しプランや、各メンバー(日比谷萌甘、内野亜美、一ノ瀬瑠菜、弓家つばき、姫奈)の個別プランをご用意しております。





ファンクラブ概要





シャルロット オフィシャル ファンクラブ~WELCOME TO RELAX ROOM~

URL:https://charlotte-ljus.com/





箱推しプラン





■くつろぎプラン:月額550円(税込)

・シャルロットデジタル会員証

・グループオフショット

・情報先出し

・ライブチケット優先先行(シャルロット主催ライブのみ)





メンバー個別プラン





■やすらぎプラン:メンバー1人につき月額1,500円(税込) ※メンバー毎に合計5プランご用意

・シャルロットデジタル会員証

・グループオフショット

・情報先出し

・ライブチケット優先先行(シャルロット主催ライブのみ)

・推しメン会員証

・メンバーオフショット

・メンバーブログ

・バースデーメッセージ

・ボイスメッセージ(初月入会者限定)





■癒しプラン:メンバー1人につき月額5,000円(税込) ※メンバー毎に合計5プランご用意

・シャルロットデジタル会員証

・グループオフショット

・情報先出し

・ライブチケット優先先行(シャルロット主催ライブのみ)

・推しメン会員証

・メンバーオフショット

・メンバーブログ

・バースデーメッセージ

・ボイスメッセージ(初月入会者限定)

・私服オフショット

・メンバー動画

・メンバーやマネージャーが教えてくれる、推しメンバー素の様子などをグループチャットでお届けするシャルロットーーーク!





グループ概要





「シャルロット」はユースプロダクションプロデュースの5人組アイドルグループ。メンバーは日比谷萌甘、内野亜美、一ノ瀬瑠菜、弓家つばき、姫奈。





FaveConnect(フェイブコネクト)について





推しとファンとのコミュニケーションに付加価値を生み出し、「高まる体験」を提供するプラットフォームサービス。

日本テレビグループ企業の日テレWandsが、20年にわたり培ったWebサービス運営のノウハウを活かし提供する。システムの構築や個人情報の管理といった手間を気にせず、「ファンとつながる場」を素早く、リスクを最小限にして実現。コストや時間を抑え、気軽にファンコミュニティを立ち上げることができる。

コストや時間を抑え、気軽にサイトを立ち上げられる&様々な用途に応用可能!

企業・IPとファンをつなぐ場を、幅広いジャンルに向け提供してまいります。



※サービス・機能の詳細は「FaveConnect」公式ホームページ(https://faveconnect.com)へ





会社概要





会社名:株式会社日テレWands(NTV Wands Inc.)

所在地:東京都港区東新橋一丁目6-1 日テレタワー23階

代表者:鈴木 重利

設立日:2018年7月2日





本件に関するお問い合わせ先





info-faveconnect@ntv-wands.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-20:16)