TOHOシネマズ 六本木ヒルズとTOHOシネマズ なんば ではスタンディング&ヘドバンOK上映が決定!そして、第二夜(8/21)のTOHOシネマズ 六本木ヒルズでの上映は伊藤政則さんの前説付き上映!



アーリントン・テキサス州のAT&Tスタジアムで開催されるメタリカのM72ワールド・ツアーが日本の映画館で8月19日と21日の2夜19:45~中継上映されます。その上映開場のうち、TOHOシネマズ 六本木ヒルズとTOHOシネマズ なんばは、スタンディングとヘドバンがOKの会場になりました。ライブの興奮を全身で発散させたい方は、ぜひこちらの会場をご活用ください。

また、TOHOシネマズ 六本木ヒルズの第二夜には、伊藤政則さんが参加し上映前に前説が付くことも決定しました。なお、どちらの日も完全に異なるセットリストを演奏します。







ぴあでのプレリザーブ受付は明日6月27日(火)11:00より以下のサイトにて開始です。



https://w.pia.jp/t/metallica-m72/

※6/26(月)18:00にサイトオープン





予告編はこちら







日時

第一夜)8月19日(土)19:45 開映

第二夜)8月21日(月)19:45 開映



上映劇場 ★スタンディング&ヘドバンOK劇場

東京 TOHOシネマズ 日比谷

TOHOシネマズ 新宿

TOHOシネマズ 日本橋

TOHOシネマズ 六本木ヒルズ★

TOHOシネマズ 錦糸町

TOHOシネマズ 立川立飛

北海道 ユナイテッド・シネマ札幌

岩手 盛岡中央映画劇場

宮城 TOHOシネマズ 仙台

埼玉 TOHOシネマズ ららぽーと富士見

千葉 TOHOシネマズ ららぽーと船橋

TOHOシネマズ 流山おおたかの森

TOHOシネマズ 市川コルトンプラザ

神奈川 TOHOシネマズ 川崎

TOHOシネマズ ららぽーと横浜

TOHOシネマズ 上大岡

TOHOシネマズ 海老名

新潟 ユナイテッド・シネマ新潟

石川 ユナイテッド・シネマ金沢

群馬 ユナイテッド・シネマ前橋

長野 TOHOシネマズ 上田

静岡 TOHOシネマズ ららぽーと磐田

静岡東宝会館

愛知 TOHOシネマズ 赤池

TOHOシネマズ 津島

大阪 TOHOシネマズ 梅田

TOHOシネマズ なんば★

兵庫 TOHOシネマズ 西宮OS

京都 TOHOシネマズ 二条

岡山 TOHOシネマズ 岡南

広島 TOHOシネマズ 緑井

高知 TOHOシネマズ 高知

福岡 TOHOシネマズ ららぽーと福岡

宮崎 宮崎キネマ館

熊本 TOHOシネマズ 熊本サクラマチ

沖縄 桜坂劇場



作品概要

メタリカ『M72 World Tour Live From Arlington, TX』では、1983年のデビュー作「Kill 'Em All」から2023年の新作「72 Seasons」まで、40年以上のキャリアから選曲し、完全に異なるセットリストで2夜に渡り演奏します。両日で合計30曲以上、同じ曲は2度と見られません。

M72ツアーでは、有名なメタリカの“スネークピット”をセンターステージに移し、ファンがショーを完全に360度見渡せるようにした、大胆な円形ステージ・デザインを新たに採用。最新鋭のマルチカメラを設置し、世界のどこにいてもアクションの真っ只中にいるような感覚を味わうことができます。 ぜひ両日ともチケットを入手して、存分にお楽しみください。





鑑賞料:4700円一律

チケット販売スケジュール:

※鑑賞券はぴあより販売開始します。当日に残席がある場合のみ、劇場HPより販売になります。



6/26(月)18:00 ぴあサイトオープン

6/27(火)11:00 ぴあプレリザーブ受付開始

7/16(日)11:00 ぴあプレリザーブ受付終了

8/10(木)15:00 プレリザーブ結果発表

8/11(金)10:00 一般発売開始

8/18(金)16:00 一般発売終了

8/19(土)残席があれば8/19、8/21の上映について劇場HPで販売開始



※劇場インターネットチケット販売は8月19日(土)0:00(=8月18日(金)24:00)~

窓口は残がある場合のみ同日劇場OPEN~





公開作HP:https://www.culture-ville.jp/metallica72worldtour

オリジナルHP: https://www.metallica.film





※TOHOシネマズ 六本木ヒルズの第二夜には、伊藤政則さんの前説が付きます。ライブの配信開始時間は全劇場19:45~になりますので、伊藤政則さんの前説は19:30頃~を予定しています。TOHOシネマズ 六本木ヒルズでご鑑賞の方は、ご来場時刻にご注意ください。





伊藤政則プロフィール:



音楽評論家、ディスクジョッキー。70年代より現在に至るまでラジオ・TV・雑誌などで最新の情報を発信し続け、特にヘヴィ・メタル/ハード・ロックのシーンにおいて絶大な影響力を持つ。豊富な海外取材経験から数多くのミュージシャンと親交があり、絶大な信頼を受けている





メタリカ プロフィール

メタリカは、1981年にドラマーのラーズ・ウルリッヒとギタリスト兼ヴォーカリストのジェイムズ・ヘットフィールドによって結成された。彼らは音楽史上最も大きな影響力を持ち、なおかつ商業的にも成功を収めたロック・バンドの一つである。世界中で1億2,000万枚のアルバム・セールス、150億回以上のストリーミング再生数を記録し、文字通り7大陸すべてで何百万人ものファンの前で演奏を行ってきた。マルチ・プラチナムに認定されたアルバムには『キル・エム・オール』、『ライド・ザ・ライトニング』、『メタル・マスター(原題:Master Of Puppets)』、『メタル・ジャスティス(原題:....And Justice For All)』、『メタリカ』(通称“ブラック・アルバム”)、『ロード』、『リロード』、『セイント・アンガー』、『デス・マグネティック』、『ハードワイアード....トゥ・セルフディストラクト』、そして2023年4月14日に『72シーズンズ』がリリースされた。

加えて、おびただしい数の賞や名声も手中に収め、これまでに9度のグラミー賞、2度のアメリカン・ミュージック・アワード、多数のMTVビデオ・ミュージック・アワードを受賞し、2009年にはロックの殿堂入りを果たした。2018年には世界で最も栄誉ある音楽賞のひとつであるスウェーデンのポーラー音楽賞を受賞した。

2017年、メタリカはバンドを支えてきたコミュニティに属する人々の生活を援助するため、チャリティ「オール・ウィズイン・マイ・ハンズ」を設立。現在までにAWMHの集合的な取り組みにより、約1,200万ドルの寄付金が集まり、キャリア・技術教育プログラムへの助成金590万ドル、食糧不足支援に250万ドル以上、全世界の災害救助活動に330万ドル以上を提供している。





【アルバム情報】

絶賛発売中 メタリカ『72シーズンズ』

CD: UICY-16145 / ¥2,860(税込)/ 日本盤のみSHM-CD仕様

試聴・購入:https://umj.lnk.to/Metallica_72s

発売・販売元:ユニバーサル ミュージック合同会社

メタリカ アーティスト情報:https://www.universal-music.co.jp/metallica/



