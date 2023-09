[マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド]

マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド(本社: 英国/ 日本支社代表: 雪下 大輔、以下「マーカスエバンズ」) が主催するマーケティング部門のビジネスサミット『CMO Japan Summit 2023』の海外基調講演が決定いたしました。

韓国大手の総合エンターテインメント企業Kakao EntertainmentのRyu Jeong Hye氏をお招きし、世界を魅了する韓国のブランディング戦略についてお話しいただきます。







【イベント申込ページ】https://events.marcusevans-events.com/cmo2023h2-pr-1/



世界を魅了するKpopブランドとは:Kakao Entertainmentのマーケティング視点





Kpopアイドルは、世界中で熱狂的な人気を誇り、その成功は単なる音楽の枠を超えています。韓国企業が繰り出すインパクトのあるブランディングや独自のマーケティング手法は積極的に学ぶ必要があります。今回、韓国を代表するメディア・エンターテイメント企業であるKakao Entertainmentがご登壇。韓国本社からヴァイスプレジデントより直接秘訣について語っていただきます。同社は有名アイドルグループを輩出し、韓国のチャートでトップになっただけでなく、アメリカのビルボードにもランクインなど海外攻略に拍車をかけており、グローバル市場においてもブランド価値と存在感はますます拡大しています。Kakao Entertainmentの成功を支えるブランディング戦略に焦点を当て、マーケティングの視点から日本との違いについて探求します。



※本プレゼンテーションは英語にて行われ、通訳が入る予定です。



イベント概要





今回で開催17回目となる『CMO Japan Summit 2023』は、講演者16名、企業のマーケティング部門責任者および最先端のマーケティング関連サービスを提供するソリューション企業が一堂に会し、2日間にわたり講演・ディスカッション・1to1ミーティング・ネットワーキングなどを通じて、マーケティング業界における課題や解決策について議論をしていただくイベントです。



2023年の主要議題





・研ぎ澄まされた五感に訴える

感度がより研ぎ澄まされ、アップデートされた消費者の五感に触れるマーケティングを考える



・Neoマーケターのキャリアデザイン

スピーディーに移り変わる世の中に適応する新世代マーケターを育成する



・愛をのせた発信

情報入手手段が多様化された中で、企業として正しく情報を届け、商品と企業を丸ごと愛してもらうための発信方法を模索する



・コロナを経てみえた真実

コロナ禍の施策は定着したのか一過性のものだったのか、着地結果を分析し、未来への道しるべとする



・個のインサイトを狩りとる

個々人の意思がはっきりした時代だからこそ、潜在意識を動かすのではなく、消費者の意思決定に直結するアプローチを考える



・カルチャーを生成するクリエイティビティ

誰もが発信者になりクリエイティブのクオリティが平たん化した今、マーケターがカルチャーを生み出す新しい手法を追及する



登壇者プロフィール





Kakao Entertainment

VP of Marketing at Kakao Entertainment Story Business

Ryu Jeong Hye氏



Vice President Jeonghye Ryu graduated from Seoul National University with a degree in anthropology. She started her career in the IT industry when she joined Freechal in 2000. Later, she worked as a team manager at Naver and at NHN, and served as chief marketing officer at Toss Lab. She is now VP of Business Division and chief marketing officer at Kakao Page, where, under the auspices of the “New CEO Vision Office”, she is implementing and leading various Kakao Entertainment marketing strategies for the “Story” business unit.



参加者





・マーケティング部門統括責任者

日本を代表する企業のマーケティング部門の責任者の方が対象です。講演、ネットワーキング、参加者同士のディスカッション、ソリューション企業とのミーティング等を通じて最新の知見を得るとともに新たな人脈の拡大に活用できます。



・ソリューション企業

マーケティング関連のソリューションをもつ企業が対象です。参加されているトップ企業のマーケティング部門の決裁権者と1対1でミーティングできる機会があります。



■開催概要

【名称】 CMO Japan Summit 2023

【日程】 2023年10月11日 (水) ~12日 (木)

【会場】 ホテル椿山荘東京

【主催】 マーカス・エバンズ・イベント・ジャパン・リミテッド



■詳細は下記よりご覧ください

https://events.marcusevans-events.com/cmo2023h2-pr-1/



■お問い合わせ・申し込み

広報担当 (福留)

Email:hitomif@marcusevansjp.com



■マーカスエバンズとは



マーカスエバンズ (marcus evans) は1983年の設立以来、戦略的意思決定に必要な最先端のビジネス情報をイベントにおいて提供しております。当社の誇るグローバルネットワークを駆使し、年間150以上のビジネスサミットを企画・運営・開催。日本支社では、マーケティング・IT・人事・知財・医療・製造業などのイベントを開催しております。







