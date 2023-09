[株式会社G-gen]

株式会社G-gen(本社:東京都新宿区、代表取締役:羽柴孝、以下G-gen) は、2023 年 11 月 15 日(水)- 16 日(木)に開催する Google Cloud Next Tokyo '23 (主催:グーグル・クラウド・ジャパン合同会社) のスポンサーセッションに登壇いたします。







スポンサーセッション概要

・日時: 11 月 15 日(水) 14:00 - 14:40

・登壇者: 株式会社G-gen 執行役員 CTO 杉村 勇馬 氏

・タイトル: 11 冠エンジニアを輩出した組織とは?チーム立ち上げのための 6 つのキーポイント

・内容: G-gen は 2021 年 8 月の設立から 2 年間で Google Cloud 認定資格を全て獲得した 11 冠エンジニアを 6 名輩出しています。エンジニア組織の立ち上げ、もしくは生まれ変わりを目指している方々へ、Google Cloud 専業インテグレーターである G-gen 社のカルチャーをご紹介しながら、皆様にも役に立つ組織づくりの知見をご共有します。



G-genのスポンサーセッションについて

https://cloudonair.withgoogle.com/events/next-tokyo?talk=d1-di-03



Google Cloud Next Tokyo '23 開催概要

・日程: 11 月 15 日(水)- 16 日(木)

・会場: 東京ビッグサイト(東京国際展示場)西 1, 2 ホール

住所:東京都江東区有明3-11-1 アクセスマップ

・ウェブサイト: https://goo.gle/3opFKgB

・招待コード: FY23nx_P023

・コンテンツ: 基調講演、Google Cloud & スポンサー展示、ブレイクアウト セッション他

・コンテンツ、ソリューション テーマ : App modernization, Data Cloud, AI & ML, Open Infrastructure, Security, Collaboration (Google Workspace)

・対象: ビジネスや IT における意思決定者やリーダー、開発者

・対象プロダクト: Google Cloud, Google Workspace



Google Cloud Next Tokyo '23 は、4年ぶりに東京で開催されるイベントであり、G-genはスポンサーセッションを通じて、今年の東京開催を盛り上げて参ります。



■ 株式会社G-genについて

株式会社G-genは「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに2021年、Google Cloud / Google Workspace 専業クラウドインテグレーターとして創業しました。Google Cloud を簡単にご利用頂けるよう、各種スターターパック、利用支援、エンジニアサポート等のサービスを展開しています。様々なお客様への導入実績および有資格者数などから、日本でも数少ないマネージドサービスプロバイダとして公式に認定されています。



■ 会社概要

社名 : 株式会社G-gen

代表者 : 代表取締役 羽柴孝

本社 : 東京都新宿区揚場町1番 21号 飯田橋升本ビル2階

設立 : 2021年8月

資本金 : 1億円

事業内容 : Google Cloud、Google Workspace のリセール、インテグレーションおよび運用・保守

公式 Web サイト : https://g-gen.co.jp

Facebook : https://www.facebook.com/GgenCoLtd

X (旧 Twitter) : https://twitter.com/Ggen_cloud

技術ブログ : https://blog.g-gen.co.jp/



