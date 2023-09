[株式会社エルティーアール]

東京・大阪・名古屋で2023年9月7日(木)~順次開催!



「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」を2023年9月7日(木)より東京、9月8日(金)より大阪、名古屋にて、期間限定でオープンします。日本2ndシングル ‘UNFORGIVEN’の発売を記念した「LE SSERAFIM」のCAFEで様々なオリジナルメニューと限定アイテムをぜひお楽しみください。





株式会社CLホールディングス(東京都港区、代表取締役社長:内川 淳一郎)の子会社である株式会社エルティーアール(東京都港区、代表取締役社長:谷 丈太朗)は、「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」を2023年9月7日(木)より東京、9月8日(金)より大阪、名古屋にて、期間限定でオープンいたします。



■「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」公式サイトURL:https://le-sserafim-special-cafe.jp/



LE SSERAFIMは、KIM CHAEWON、SAKURA、HUH YUNJIN、KAZUHA、HONG EUNCHAEの5人グループで、BTSなどのグローバルアーティストを多数輩出しているレーベルを傘下に置くHYBEとSOURCE MUSICがリリースする初のガールグループです。

グループ名の「LE SSERAFIM」は「IM FEARLESS」のアナグラムにより作られた。 「IM FEARLESS」が意味するように、世の中の視線に揺らぐことなく恐れずに前に進むという自己確信と強い意志が込められています。



このたび、エルティーアールは、「LE SSERAFIM」の日本2ndシングル 'UNFORGIVEN'発売を記念して、スペシャルなテーマカフェを企画しました。



LE SSERAFIM SPECIAL CAFEではお好きなメンバーをお選びいただけるデザートや、見た目と味の異なるクリームソーダ、フォトジェニックなフードなど、様々なオリジナルメニューをご用意しております。

その他、日本2ndシングル 'UNFORGIVEN' の未公開カットをお楽しみいただける「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」限定アイテムから、メンバーをイメージしたモチーフのアイテムまで豊富に取り揃えております。



FEARNOTのみなさま必見の空間になっておりますので、とっておきの時間をお楽しみください。





<開催概要>

◇場所/開催期間

■東京/新宿:BOX cafe&space新宿ミロード1号店/9月7日(木)~10月22日(日)

東京都新宿区西新宿1-1-3 新宿ミロード 7階



■大阪・心斎橋:心斎橋contact(コンタクト)/2023年9月8日(金)~10月8日(日)

大阪府大阪市西区北堀江1-6-24



■愛知/名古屋:BOX cafe&space 名古屋ラシック2号店/2023年9月8日(金)~10月22日(日)

愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシック 地下1階



◇予約方法

・事前予約金:880円(税込)



・LE SSERAFIM GLOBAL OFFICIAL FANCLUB FEARNOT MEMBERSHIP (JP)

先行予約開始日時

販売開始日時:8月25日(金) 18:00

※クレジットカードでお支払いする場合:8月29日(火) 23:59

※コンビニエンスストアでお支払いする場合:8月27日(日) 23:59



・一般予約開始日時

2023年9月4日(月) 18:00

※ご予約は先着順になります。



■「LE SSERAFIM SPECIAL CAFE」公式サイトURL:https://le-sserafim-special-cafe.jp/





特典





※画像はイメージです。



■事前予約者限定カフェ利用特典

事前予約(880円(税込)/1名)をご利用いただきメニューをご注文いただいた方に

「オリジナルチケットカード(全5種)」をランダムで1枚プレゼント。



■ドリンク注文特典

CAFEでドリンクメニューをご注文された方にメンバーの手書きイラストを使用した

「オリジナルクリアコースター(全5種)」を1品につき1枚プレゼント。





メニュー





※画像はイメージです。



【フード】

●Chicken Risotto 1,809円(税込1,990円)

雑穀米を使用したコンソメリゾット。別皿のクリームチーズを混ぜていただくとチーズリゾット風にお召し上がりいただけます。様々な食感とお味の変化をお楽しみください。



●Cream Pasta 1,809円(税込1,990円)

華やかな野菜で飾ったクリームパスタ。

パスタの下にある温泉卵を一緒に混ぜるとカルボナーラ風にお楽しみいただけます。



【デザート】

●CHAEWON Grape Tart 1,809円(税込1,990円)

ブルーベリーやぶどうシャーベットなど紫系のフルーツを使用したタルト。

※CHAEWONのメッセージカード付き



●SAKURA Cheese Parfait 1,809円(税込1,990円)

桃やいちごなどピンク系のフルーツを使用したチーズパフェ。

※SAKURAのメッセージカード付き



●YUNJIN Fruit Open Sandwich 1,809円(税込1,990円)

白ブドウやキウイなど緑系のフルーツを使用したフルーツオープンサンド。

※YUNJINのメッセージカード付き



●KAZUHA Milk Mousse 1,809円(税込1,990円)

ココナッツ風味のミルクムースをトップに飾ったブルーハワイ味のゼリーやブルーソルトアイスなどを使用したデザート。

※KAZUHAのメッセージカード付き



●EUNCHAE Brulee Pancake 1,809円(税込1,990円)

マンゴーやオレンジなどオレンジ系のフルーツを使用したブリュレパンケーキ。

※EUNCHAEのメッセージカード付き





【ドリンク】

・Float Purple:Melon

・Float Pink:Lemon

・Float Green:Pineapple

・Float Blue:Litchi

・Float Orange:Strawberry

各900円(税込各990円)

メンバーカラーのフロート。見た目と味が異なる不思議なフロートになっています。

PURPLE:メロン味

PINK:レモン味

GREEN:パイナップル味

BLUE:ライチ味

ORANGE:ストロベリー味





<その他>

・Coffee (Ice/Hot)

・Tea(Ice/Hot)

各627円(税込各690円)

シンプルなカフェドリンクです。

※コースター配布対象外です。

※ワンオーダー対象外となります。



オリジナルグッズ





※画像はイメージです。



●アクリルスタンド(ランダム5種) 1,000円(税込1,100円)



●缶バッジ(ランダム5種) 650円(税込715円)



●ホログラムステッカー(ランダム5種) 600円(税込660円)



●アクリルキーホルダー(ランダム5種) 800円(税込880円)



●A4クリアファイル 500円(税込550円)



●ポストカード2枚セット(全5種) 各850円(税込各935円)



●クッション缶ミラー 1,400円(税込1,540円)



●フォトカードスタンド 1,500円(税込1,650円)



●コインケース 1,500円(税込1,650円)



●マグカップ 2,000円(税込2,200円)

●ばんそうこう 900円(税込990円)





【コピーライト表記】

(C) SOURCE MUSIC & HYBE. All Rights Reserved.







企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-20:46)