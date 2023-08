[Loop Now Technologies Inc.]

衣料、小物を扱うセレクトショップである株式会社アーバンリサーチが、自社ECサイトでの顧客体験とCVRの向上を実現するためライブコマースの基盤としてFireworkソリューションを採用



統合型動画ソリューション「Firework(ファイヤーワーク)」を提供するLoop Now Technologies 株式会社(本社:東京都品川区、Country Manager 瀧澤 優作、以下Firework)は、株式会社アーバンリサーチ(本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 竹村 圭祐、以下アーバンリサーチ)のライブコマース・プラットフォームとしてFireworkの提供を開始しました。







アーバンリサーチでは2021年4月からライブコマースを実施していましたが、顧客ジャーニーの向上のため、このたびFireworkをライブコマースのプラットフォームとして採用しました。この採用はSNSへの同時配信を行うサイマル配信機能や、PIP(ピクチャー・イン・ピクチャー)機能でライブから離脱することなく商品詳細ページを閲覧・購入できるシームレスな購買体験や、複数の店舗から同時にライブを配信できる多拠点配信を実現する拡張性などを評価したものです。

本導入による成果はすでに現れています。Firework導入によって、サイト上でのライブコマース動画への接点を増やすことで視聴数が増加するとともに、PIP機能などを活用し購入完了までのステップを減らすことでより優れた購買体験を提供しています。2023年4月~6月では、202%のCVR(コンバージョン率)の向上と購入単価の増加という成果を生み出しました。



15以上ものブランドを運営する衣料、小物を扱うセレクトショップとして全国にわたり店舗を展開するアーバンリサーチは、2006年にWeb事業部を設立、以降オンラインでの販売にも力をいれています。またアーバンリサーチ会員サービス「UR CLUB」の公式アプリを通じて、実店舗とデジタルの双方を通じたブランドのファンとのエンゲージメント強化を推進しています。



本事例についての詳細は以下リンク先のインタビュー記事でも紹介されています。

https://jp.firework.com/case-study/20230821





■ Firework(Loop Now Technologies, Inc.)について

Firework(ファイヤーワーク)は、Loop Now Technologies, Inc.が提供する統合型動画ソリューションです。縦型ショート動画やライブ配信、動画編集機能、広告商品開発支援、コンテンツ制作支援を含めた包括的なソリューションを提供します。自社ウェブサイトやアプリ、店舗を含めた様々な顧客接点への縦型動画のノーコード実装や、他社ツールやデータ基盤との簡単な連携を通じて、動画による顧客体験の向上とデータ活用による収益改善に繋がるDXの実現を支援します。

Firework(Loop Now Technologies, Inc.)は、シリーズBまでに累計2.35億ドル(約300億円)超の資金調達を行い、グローバルで370人が開発とサービス提供に携わっています。世界37カ国・24時間体制による圧倒的スピードの開発力を武器に、各国でサービスを展開中です。2023年7月現在、世界で1,000以上のブランドや小売業者、メディア企業がFireworkを導入しています。



<日本本社>

社名:Loop Now Technologies株式会社



所在地:東京都品川区東五反田2-5-9 島津山PREX 7F



Country Manager Japan: 瀧澤優作



URL:https://jp.firework.com



お問い合わせ先:jp_info@fireworkhq.com







