[株式会社heart relation]

特別なホリデーシーズンに、クラシックな空間で過ごす大人なアフタヌーンティー。ブランドの世界観を表現したスイーツをご提供。



株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、 代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するライフスタイルブランド「Her lip to」は2023年12月9日(土)~12月25日(月)の期間中、青山にあるラグジュアリブティークホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL」とコラボレーションし、ホテル最上階に構えるレストラン「ROSSI(ロッシ)」にて「Her lip to Lounge(ハーリップトゥ ラウンジ)」を開催いたします。







<ホリデーシーズンにふさわしい、Her lip toの世界観を表現したシックなアフタヌーンティー>

2023年12月9日(土)~12月25日(月)の期間限定で、東京・青山にあるラグジュアリブティークホテル「THE AOYAMA GRAND HOTEL」とコラボレーションし、アフタヌーンティー<Her lip to Lounge(ハーリップトゥ ラウンジ)>を開催いたします。



眺望の優れたホテル最上階に構えるイタリアンレストラン「ROSSI(ロッシ)」のクラシックな空間に広がる、Her lip toのアフタヌーンティー。

エレガントなホワイトローズをあしらったモクテルから始まる、いつもとは違うシックな雰囲気をまとった、ラウンジでの優雅な時間が流れます。



Her lip toのシグネチャーから”ダークチェリー”をテーマとし、ブラックトリュフやリーフダークチョコレートなど多彩な食材を使い、様々なフレーバーとテクスチャーをお楽しみいただけるよう、プロデューサー小嶋陽菜がシェフ・パティシエとイメージを擦り合わせて完成しました。



食材や味わい、見た目にも細部にまでこだわった、ホテルメイドの大人なティースタンドと共に優雅なひとときをお楽しみください。



Her lip toを象徴するダークチェリーが引き立つ「クラシックカヌレ」は外側は香ばしく生地はもっちりとしながらしっとりした食感に。

上段を彩るカクテルスイーツは、スパーグリングワインの爽やかなゼリーに甘酸っぱいベリーのマリネを合わせたクリスマスらしい華やかな一品です。

艷やかなワインレッドが美しいハートの「ボンボンショコラ」は弾けるようなパッションフルーツのフルーティーな味わいが口いっぱいに広がります。



中段を飾るチョコレートケーキの定番「ガトーオペラ」にはHer lip toのロゴが入ったシーリングチョコレートをあしらい、クラシックに仕上げました。

「ダークチョコレート タルト」は香り豊かなアールグレイのクリームに、薄く削られたリーフダークチョコレート、グリオットチェリーのジャムなど香り高い上品な味わいと食感をお楽しみいただけます。



セイヴォリーからは、贅沢に削ったトリュフとこんがりと焼き上げたチーズが風味高い「トリュフとカブのグラタン」や、削りたての生ハムを添えた「野菜キッシュ」、チェリートマトにアプリコットのシロップをまとった甘酸っぱくジューシーな味わいの「パートドトマト アプリコット」など、厳選食材を使った多彩で贅沢なメニューをご堪能ください。



<SPECIALTY DRINK>



Rose Mocktail ローズ モクテル



<DESSERT>



Sparkling Wine Gelee Marco Polo Rouge Berries

スパークリングワインジュレ マルコポーロルージュベリーマリネ

Macarron Caramel sale

マカロン キャラメルサレ

Bonbon Chocolat Passion Fruit

ボンボンショコラ パッション



Classic Cannele

クラシックカヌレ

Gateau opera

ガトーオペラ

Dark Chocolate Tarte Earl Grey Creme and Griotte Cherry

ダークチョコレートタルト アールグレイとグリオットチェリー



<SAVORY>



Truffle & Turnip Gratin

トリュフとカブのグラタン

Vegetable Quiche Jambon Cru

野菜キッシュ 生ハム

Crab Croquette

蟹クリームコロッケ

Pate de Tomate Apricot

パートドトマト アプリコット



■「Her lip to Lounge(ハーリップトゥ ラウンジ)」詳細

期間:2023年12月9日(土)~12月25日(月)

場所:THE AOYAMA GRAND HOTEL 20F ROSSI(東京・外苑前駅 3番出口より徒歩3分)

時間:各回90分制 12:00~/ 12:30~/ 13:00~/ 13:30~/ 13:45~/ 14:15~/ 14:45~/ 15:15~

価格:お一人様 ¥8,800円(税込・サービス料10%別)事前決済制

予約:要予約

予約受付開始:2023年11月27日(月) 19:00~



特設サイト

https://herlipto.jp/blogs/news/afternoontea2023

ご予約はこちら

https://www.tablecheck.com/ja/shops/tokyo-afternoon-tea/reserve

※予約開始時刻までにHer lip to Loungeの予約ページが表示されます。注意事項は予約サイトにてご確認ください。

※ご予約はオンラインでのみお受け付けしております。

※アフタヌーンティーにお越しの方へご購入いただけるHer lip to Lounge オリジナルグッズをご用意しております。公式ECサイトでも後日展開を予定しており、詳細は随時公式SNSにて公開いたします。



■THE AOYAMA GRAND HOTEL・ROSSI(ロッシ)とは

2020年8月開業。かつてファッションの聖地と呼ばれた青山ベルコモンズの跡地に建てられた42室の東京随一のラグジュアリブティークホテル。4つのレストランとルーフトップバーを持ち宿泊ゲストのみならず様々な人が行き交う東京・青山の新たな社交場。



ROSSI(ロッシ)はTHE AOYAMA GRAND HOTEL最上階に位置する、日本全国から取り寄せたシェフ厳選の旬の食材を使用したイタリアンレストラン。ディナータイムは夜景を一望しながらワインを片手にアラカルトやコースのお食事をお楽しみいただけます。



https://aoyamagrand.com

https://www.instagram.com/aoyamagrand/

https://www.instagram.com/rossi.tokyo/



■Her lip to(ハーリップトゥ)とは

「今着たい服」



日常のドラマティックな瞬間が

ワードローブで叶うように。



生地の素材やラインにこだわり、

日常に自然と溶け込む気品と華やかさを

Her lip toは提案します。



"Her life is her art.”

小嶋陽菜がプロデュースするHer lip toはこの言葉に由来しています。

創作の世界で、“今の彼女”が形になって誕生したブランド、それがHer lip toです。



HOLIDAY GLAM with Her lip to 特設サイト

https://herlipto.jp/pages/holiday-glam-with-her-lip-to



■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者 代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティーラインや、ランジェリーラインなど多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。



■ブランド一覧

Her lip to

公式サイト:https://www.herlipto.jp

公式Instagram:https://www.instagram.com/herlipto/

公式Twitter:https://twitter.com/herlipto_info

公式YouTube:https://www.youtube.com/@herlipto

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@herlipto_press

公式アプリ:

iOS: https://itunes.apple.com/jp/app/id6456037093

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.heartrelation.herlipto

※アプリダウンロードは無料です



Her lip to BEAUTY

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/



ROSIER by Her lip to

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-rosier

公式Instagram:https://www.instagram.com/rosier_by_hlt/



House of Herme

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/house-of-herme

公式Instagram:https://www.instagram.com/houseofherme/



■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation PR担当:及川(オイカワ)

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

コーポレートサイト:https://heartrelation.co.jp/



■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io

(返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-10:16)