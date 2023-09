[キンプトン新宿東京]

キンプトン新宿東京は10月2日で開業3周年!感謝の気持ちを込めて限定宿泊プランや記念ライブイベント、ミシュランシェフとのコラボディナーなど、多彩なイベントをご用意!



2020年10月2日に、サンフランシスコ発のキンプトンホテルズ&レストランツの日本第一号として誕生したキンプトン新宿東京は、おかげさまで3周年を迎えます。東京のアイコニックな街・新宿に、NYのアートやファッションシーンからインスピレーションを受けて生まれたラグジュアリーライフスタイルホテルは“Manhattan meets Shinjuku” というコンセプトを持ち、インスタレーション、イベント、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが 新しく、誰かに教えたくなるようなコトが見つかるホテルとしてたくさんのゲストをお迎えしております。



キンプトンブランドならではの“とんでもなくパーソナル”なおもてなしをはじめ、ワインやカナッペを味わいながらホテルスタッフとのソーシャルな時間が楽しめる「イブニングソーシャルアワー」や、快適な1日を始めるためのドリンクサービス「モーニングキッ クスタート」などの宿泊特典をご提供し、開放的な高層階で楽しむヨガクラス(事前予約制)や 愛するペットとの充実したステイといった新しい“ラグジュアリーライフスタイルステイ”のスタンダードをご提案しています。



開業3周年を迎える10月2日より、皆様への感謝の気持ちを込めて、特別宿泊プランや宿泊ゲスト限定の記念ライブイベント、ミシュランシェフとのコラボディナーなど多彩なイベントをご用意し、皆様をお迎えします。





キンプトン新宿東京 総支配人 マキシム・オトリエよりコメント:「おかげさまでキンプトン新宿東京は開業3周年を迎えます。日本初のキンプトンとして、記念すべき節目の年を迎えることができたこと、そして皆様と一緒にお祝いできることに心から感謝申し上げます。これからも、より多くのお客様にキンプトンでしか味わうことのできないホテルエクスペリエンスをお愉しみいただけるよう、更なる成長を目指してまいります。この特別なセレブレーションを皆様と乾杯できますように!スタッフ一同、キンプトン新宿東京でお待ちしております。」



3周年記念特設ページ

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/3rd-anniversary/



開業3周年記念 オファー・イベント詳細

【客室オファー】 3周年記念 特別宿泊パッケージ



3周年アニバーサリーにふさわしい、”3”にちなんだ特別オファーが登場!

キンプトン新宿東京のエッセンシャルルームにステイする、ラグジュアリーライフスタイルプラン。好奇心を呼び起こすユニークなプランと、インスピレーションが刺激されるアーティスティックな空間で、とんでもなくパーソナルで記憶に残るステイを。



シークレットパスワードで泊まろう!

33,333円エッセンシャルルーム

キンプトン新宿東京公式インスタアカウントから専用シークレットパスワードをゲット! NYデザインを取り入れた客室が窓から望むTOKYOの景色とのコントラストを描く、心躍るスタイリッシュな滞在を。

詳しい予約方法は詳細ページまで!

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/3rd-anniversary/



・対象客室:

エッセンシャルルームキング・ツイン、エッセンシャルコーナーキング(ペット可)

・料金: 1泊1部屋 33,333円

※部屋代のみ、1~2名同額(最大2名・朝食無し宿泊のみ)

・ご宿泊期間: 2023/10/1~2024/3/15(12/23, 12/30-2024/1/2を除く)

・室数限定: 日曜~木曜(1日10室)、金曜~土曜・祝前日(1日5室)

・ご予約受付期間:2023/10/31 23時まで



【イベント】宿泊ゲスト限定!キンプトン新宿東京 3周年アニバーサリーイベント



国内外で活躍する著名アーティストが織りなす日本伝統楽器のライブパフォーマンスと演奏体験で、ひと味違ったワクワクする2日間を!

毎日夕刻に開催している宿泊ゲスト限定の「イブニングソーシャルアワー」に、スペシャルな演奏者のお二人をお招きしました。 また、カナッペやカクテルも3周年記念特別バージョンでお愉しみいただけます。

開催時間: 17:00~18:00

開催場所: キンプトン新宿東京 16階ザ・ギャラリー

開催日:



・10月2日(月)津軽三味線 by 小山 貢山

新宿とニューヨークで津軽三味線教室を主宰し、各メディアでも活躍中の小山氏による迫力のパフォーマンス。









・10月3日(火)琴 by 谷富 愛美

数々の賞を獲得し、現在は和楽器ロックとしても都内のライブハウスを中心に国内外で活躍する谷富氏の琴パフォーマンス。











【イベント】キンプトン・バードランド

スペシャルコラボレーションYAKITORIディナー





焼き鶏店で初のミシュランの星を獲得した伝説の銀座バードランドとキンプトン新宿東京のスペシャルコラボレーション!

銀座バードランドの和田利弘シェフとキンプトン新宿東京の総料理長トーマスによる一夜限りのエクスクルーシブなディナーコラボレーションで、記憶に残る美食体験をお届けします。お席は限定30名様のみ。この特別な機会をお見逃しなく!





開催日: 2023/11/26 (日)

料金: 1名¥23,000(ドリンク・税・サ込) *限定30名

会場:17F ロフト

ドアオープン: 18:30 ディナースタート: 19:00

ご予約リンク:

https://bit.ly/1126YAKITORI_DINNER



銀座バードランド http://ginza-birdland.sakura.ne.jp/

店主 和田利弘(わだとしひろ)



焼き鶏店で初めてミシュランの星を獲得する。

調理がシンプルゆえに素材や調味料を選び抜き絶妙に使い分け、日本醤油協会より2004年醤油名匠大賞を受賞。高度な焼き技を駆使して炭と火を自在に操り、奥久慈軍鶏の歯応えと濃厚なコクを引き出して肉汁を逃さず焼き上げる。









【会議・宴会オファー】キンプトン新宿東京・3周年記念パッケージ





ホテルの開業3周年を祝して、特別なパーティープランが登場。NYのアートやファッションシーンにインスパイアされた、キンプトン新宿東京ならではの華やかでスタイリッシュなパーティーを。

ホテル上層階から眺める新宿の壮大な景色と共に、ラグジュアリーな空間で、思い出に残るひとときをお過ごしください。

--





プランA お一人様 12,000円

ブッフェ料理、フリードリンク

プランB お一人様 15,000円

ブッフェ料理 またはコース料理、フリードリンク

プランC お一人様 18,000円

ブッフェ料理 または コース料理、乾杯用スパークリングワイン、フリードリンク



プランに含まれているもの:

会場費(3時間)・お料理・フリーフロードリンク(2.5時間)・常設音響照明機材使用料(マイク2本・BGM)、消費税・サービス料

ご利用人数:

ブッフェ料理 30名様から/コース料理 15名様から

--

ご予約特典:

80名様以上のご宴席をご予約いただいたお客様には、ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジのペアディナー食事券をプレゼント。

50名様以上のご宴席をご予約いただいたお客様には、ペアアフタヌーンティー食事券をプレゼント。



お問い合わせは 3周年記念特設ページから:

お問い合わせは 3周年記念特設ページから:
https://www.kimptonshinjuku.com/jp/3rd-anniversary/







キンプトン新宿東京 料飲施設のご紹介



District - Brasserie, Bar, Lounge

(ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ)





新宿の「今」を感じるモダンブラッスリー・ディストリクトで、パワーブランチ。ディナータイムには、グリルやシーフードを取り入れたクリエイティブなメニューを楽しめます。空と風を感じながらリフレッシュできるテラス席は、新宿にいながらどこか静かな場所へ遠出したかのよう。ディストリクトでは、その時の気分に合わせて席を選べるのも魅力。お気に入りのワインもボトルでオーダーして、心ゆくままにゆったりとお過ごしください。



★キンプトン新宿東京3周年を記念して、開業日である10月2日にディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジをご予約のうえ、ご利用されたすべてのお客様に3周年記念カクテル(ノンアルコールを希望されるお客様にはモクテル)をご提供します。



営業時間:7:00-23:00

(フード21:00 L.O.・ドリンク 22:00 L.O.)



The Jones Cafe | Bar

ザ・ジョーンズ カフェ&バー





朝は本格的エスプレッソ、夕方のクラフトビールやオーガニックワイン。夜は灯りを落としてワインバーに。1日のどんな時間にも思いのままに過ごせる、NYスタイルのフードやドリンクを愉しむカフェ&バー。

営業時間:7:00-22:00(L.O.21:00)











86 (エイティーシックス)



365日新宿のスカイラインを一望でき、最上階のペントハウスに位置するルーフトップバー「86」では、アメリカの禁酒法時代から着想を得た、アーティーでセクシーなカクテルやフーディ―のためのクリエイティブでダイナミックなアジアンソウルフードを存分にご堪能いただけます。

営業時間:18:00~23:00(金曜日・土曜日 18:00~1:00)











■キンプトン新宿東京 Kimpton Shinjuku Tokyo



東京都新宿区西新宿3丁目4-7

03-6258-1111 (代表)

公式HP:https://www.kimptonshinjuku.com/jp/



<キンプトン新宿東京公式SNS>

インスタグラム:@kimptonshinjukutokyo @thejonestokyo @districttokyo

フェイスブック: https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo







キンプトン新宿東京総支配人 マキシム・ オトリエ

フランス・パリ出身。フランス・メジェーヴにあるシャレ ドゥ モン ダルボアで経験を積む。日本に移り、「ピエール・ガニェール」(ANAインターコンチネンタルホテル東京)にて支配人を務め、2019年よりキンプトン新宿東京 副総支配人に着任し、2022年に総支配人となる。プライベートではテニスと読書を愛する二児の父でもある。仏語、英語、日本語が堪能。









キンプトンホテルズ&レストランツについて:

サンフランシスコにベースを置く、キンプトンホテルズ&レストランツは、1981年にアメリカで誕生した、ユニークで特徴的なデザインがコンセプトのラグジュアリーライフスタイルホテルのパイオニアです。





IHGホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて:

IHG ホテルズ& リゾーツ (https://www.ihgplc.com/en/about-us) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Goodを提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。

下記の19ホテルブランドを展開し、世界100ヶ国以上に約6,000ホテルを有し、1,900軒超のホテルが開発中となっています。また、、IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home)は、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。





・ ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ(https://www.sixsenses.com/en), リージェント ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/us/en/reservation), インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニエット コレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation), キンプトン ホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation), ホテル インディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation)

・ プレミアム: vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation)

・ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン エクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation), Garnerホテルズhttps://www.ihg.com/content/us/en/garner-hotels, avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・ スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/us/en/reservation), ステイブリッジ スイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・イン クラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッド スイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・ エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ(https://www.ihg.com/content/us/en/iberostar-beachfront-resorts)



InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGの

ホテルとコーポレートオフィスには、約345,000人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。



日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2023年6月30日現在、7ブランド(インターコンチネンタル、キンプトン、ANAクラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ、voco)、47ホテル、13,000室超を展開しています。今後もホテルインディゴ長崎グラバーストリート、インターコンチネンタル札幌、リージェント京都などの開業を予定しているほか、2025年には日本初の「ヴィニェット コレクション」を冠したリーガロイヤルホテル(大阪)ヴィニェット コレクションが誕生いたします。日本においてもIHGホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けしてまいります。

IHGグローバルサイト: www.ihg.com/hotels/gb/en/reservation



IHGワンリワーズアプリ:Apple App

IHGワンリワーズアプリ: Google Play store

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com



LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/

Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/

Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp



























