マムートは、1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えました。常にアウトドアアパレルとギアへの革新とヒット商品を生み出すことで、皆さまに「究極の体験」を提供して参りました。今年は、年間テーマに「Go Further Together with MAMMUT! (ゴー ファーザー トゥゲザー ウィズ マムート) 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」を掲げ、マムートと共に新しいチャレンジをする方を応援していきます。





そのマムートから、フィンランドのテクノロジーブランドSUUNTO(スント)と初めてのコラボレーションアイテムとなる、新しいアドベンチャーウォッチSUUNTO X MAMMUT VERTICAL TITANIUMを発売します。今回発売されるアドベンチャーウォッチは、マムートデザインの限定モデルとして、マムートの「アイガー・エクストリーム - EIGER EXTREME -」コレクションをベースにした特別デザインのストラップになっております。アイガー・エクストリームコレクションのアイコンであるセーフティオレンジの色合いと、極限への挑戦を象徴する「X」の文字が際立つコラボレーションウォッチとなっております。





山に挑む者は、あらゆる事態を想定し、自分の限界を試す覚悟が必要となります。登山中は、必要な情報に常にアクセスする必要性があり、SUUNTO X MAMMUT VIRTICAL TITANIUMは、山の厳しい条件下で、比類のない精度とGPS搭載のスマートウォッチ市場最長の電池寿命を誇る究極の頼れるパートナーです。このアドベンチャーウォッチは、山で十分な情報に基づいた決断を下すのに役立ちます。このデザインのもとになる、アイガー・エクストリームコレクションは、ステファン・ジークリストやジェレミー・ハイツをはじめとする登山家やエクストリーム・アスリートとのコラボレーションにより開発されました。





SUUNTO X MAMMUT VIRTICAL TITANIUM は、山のプロフェッショナルが信頼する高品質な製品をしっかりサポートします。





MAMMUT CEO / ハイコ・シェーファー(Heiko Schafer)からのコメント





「マムートは最も信頼性の高い製品を登山愛好家に提供し、登山を安全に満喫していただけるようにしています。SUUNTOと提携し、この貴重な意思決定ツールをお客様に提供できることを嬉しく思います。」







100%再生可能エネルギーを使用したフィンランド製





革新的なアドベンチャーウォッチ、コンパス、ダイブコンピューターで有名なフィンランドのSUUNTOは、1936 年の創業以来、アウトドア愛好家の不動のパートナーです。マムート同様、SUUNTOは耐久性、修理のしやすさ、そして、CO2排出量と廃棄物を削減する持続可能な生産を優先しています。





SUUNTO X MAMMUT VIRTICAL TITANIUMの登場により、冒険家が最高峰を制覇し、深い谷を探検するのを助ける、高機能で環境に配慮したツールがまたひとつ加わりました。大型ディスプレイ、グローバルマップナビゲーション、長時間の耐久性を実現するソーラー発電を備えたこの時計は、あらゆる気象条件下でのナビゲーションを保証します。オフラインモードでは、ネットワーク圏外でも地図、天気予報、コンパス、高度計、日没アラームなどのナビゲーション機能に常にアクセスできます。これは、困難な地形での危険な状況を回避するために重要な機能です。



SUUNTO ヘッド・オブ・デザイン / ミッコ・アールストロム氏(Mikko Ahlstrom)からのコメント

「マムートとのパートナーシップに非常に嬉しく思っております。私たちは同じ価値観を共有し、過酷な環境での冒険のために耐久性と信頼性の高い装備を開発したいという思いを持っています。SUUNTO VERTICAL は山のために作られたツールです。特徴的なボタンは、手袋をしていても見つけやすく、押しやすい。全体的なデザインと個々の機能は、困難な地形での困難な状況を回避したり、極端なケースでその状況から抜け出したりするのに役立ちます。」





【Suunto x Mammut Vertical Titanium 商品詳細】









商品名:Suunto x Mammut Vertical Titanium

価格:129,800円

サイズ:49 x 49 x 13.6 mm / 1.93 x 1.93 x 0.54 "

重量:74 g / 2.61 oz

ベゼルの素材:グレード5チタン

レンズの素材:サファイアクリスタル

ケースの素材:ガラス繊維強化ポリアミド製

ストラップの素材:シリコン

より詳しい商品情報に関してはコチラ:

https://www.suunto.com/ja-jp/Products/sports-watches/suunto-vertical/suunto-x-mammut-vertical-titanium/





SUUNTO X MAMMUT VIRTICAL TITANIUM は、2023 年 12 月 14 日よりマムートストア、マムート公式オンラインストア、及び、SUUNTO公式オンラインスストアで発売します。詳しい情報は、下記URLから。





MAMMUT:https://www.mammut.jp/

SUUNTO:https://www.suunto.com/ja-jp/





ABOUT MAMMUT:マムートについて





1862 年にスイスでロープメーカーとして誕生し、昨年で創業160年を迎えたマムート。高品質のプロダクトと類い稀なブランド体験を提供するアウトドアブランド。160年にわたりその代名詞とも言える安全性とイノベーションを追求し続け、世界でマーケットをリードするグローバルプレミアムブランドとして高い評価を獲得。その洗練されたデザインと、極めて高い機能性が融合した製品ラインナップは、アパレル、フットウェア、バックパック、ロープ、クライミングハードウェア、アバランチセーフティと他に類を見ないほど幅広く構成されており、世界屈指の長い歴史と伝統をも誇るアウトドアブランドとして、世界約40の国・地域で展開しています。日本では直営店を札幌、仙台、東京、横浜、大阪等の主要都市で11店舗展開し、全国約400店の小売店で販売されており、大きく拡大しています。









https://www.mammut.jp/topics/explore-heritage





「Go Further Together with MAMMUT! 2023年は、マムートと共に次のステージへ!」

特設サイトはこちらから:https://www.mammut.jp/topics/gftwm





〈ブランド表記〉

英:MAMMUT

和:マムート





〈お客様お問い合わせ先〉

英:MAMMUT SPORTS GROUP JAPAN

和:マムート スポーツグループジャパン

150-0001 東京都渋谷区神宮前2-4-11 Daiwa神宮前ビル4F

TEL:03-5413-8597

HP:https://www.mammut.jp/



