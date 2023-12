[株式会社f4samurai]

株式会社f4samurai(本社:東京都千代田区、代表取締役:金哲碩)は、12月5日(火)開催の「アンジュシリーズ10周年ファン感謝ステージ」にて恋愛アドベンチャーゲーム「アンジュ・リリンク」について新情報を発表したことをお知らせいたします。







『アンジュ・リリンク』とは





スマートフォン向けゲーム『アンジュ・リリンク』は、

1.さまざまな異能を持ったヒロイン(プログレス)たち

2.マルチエンディングのストーリー

3.戦略性とスピード感を融合した「リアルタイム・カードバトル」

を特徴とした恋愛アドベンチャーRPGです。



『アンジュ・リリンク』は、以下のURLよりダウンロードが可能です。

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id6443715930



【Google Play】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.f4samurai.AngeReLink





「f4ファンフェスティバル」アンジュ10周年ファン感謝ステージとは





「f4ファンフェスティバル」内で配信されたアンジュシリーズ10周年を記念した特別番組です。番組内で朗読劇やライブほか『アンジュ・リリンク』に関する様々な情報が発表となりました。



▼出演者(※敬称略/50音順)

・相坂優歌(日向美海役)

・小見川千明(新田由美役)

・高尾奏音(久遠空役)



アーカイブは、下記URLより確認可能です。

▼アーカイブ

・YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=fH2qtp1pcVk







最大100回無料! 東条遥ピックアップガチャ開催中





12月4日(月)から東条遥無料ピックアップガチャを開催しています。

12月13日(水)までにログインすればどなたでも100回無料で東条遥ピックアップを引くことができます。



▼「東条遥【青蘭学園制服】」(イラストレーター:ササギコウシ/CV:中上育実)









秋葉原ジャック開催中





12月4日(月)~12月10日(日)まで、JR秋葉原駅構内にて、駅広告が掲載されています。

また12月4日(月)~12月17日(日)まで、秋葉原駅近隣店舗ではポスター掲出とともに、レジでのステッカー配布等がおこなわれています。





▼ポスタージャック店舗一覧







10周年記念ライブを開催。新曲も配信中





番組内で10周年記念ライブを放送し、新曲「Resonant」が発表となりました。

「Resonant」およびライブで歌唱された「Gate」は12月6日(水)より

ミニアルバム「リリンクコレクション2」として配信されています。





▼配信サイト

https://nex-tone.link/A00132295





アンジュ10周年記念オンラインくじを開催中







アンジュ10周年を記念したオンラインくじ「eeo」くじ第3弾が12月25日(日)まで開催中です。

ヒメガミノミコトや東条遥など『アンジュ・リリンク』の最新イラストを使用した豪華ラインナップです。



▼賞品一覧

A賞:B2横タペストリー

B賞:アクリルアートボード

C賞:アクリルスタンド

D賞:アクリルキーホルダー

E賞:缶バッジ





▼開催情報

受注期間:12/5(火)~12/25(日)

販売価格:1回770円(税込)

お届け:2024年2月中旬

決済方法:クレジットカード・eeoポイント・キャリア決済・PayPay



▼くじ詳細サイト

https://eeo.today/store/101/products/detail/92894





JR池袋構内スキマストアにてf4ファンフェス後夜祭 POP UP SHOP開催決定







12月13日(水)より12月21日(木)までJR池袋駅構内スキマストアにて「f4ファンフェス後夜祭POP UP SHOP in 池袋スキマストア by eeo」を開催いたします。



『アンジュ・リリンク』からも「久遠空」「エルエル」「コードΩ77ステラ」

「ナイア・ラピュセア」が新規ラインナップに追加したデカスマキャラスタンド14種を販売いたします。



また本日12月6日(水)10時よりオンラインショップ「JRE MALL」にて通販が開始いたしました。

ぜひこの機会にお求めいただけますと幸いです。



▼開催概要

・JR池袋構内スキマストア

期間 : 12月13日(水)- 12月21日(木)

場所 : 池袋スキマストア(JR池袋駅地下中央通路 中央開催1・中央改札2の間)

特設サイト:https://eeo.today/pr/f4samurai-ikebukuro/



・通販

期間 :12月6日(水)10:00 - 12月21日(木)23:59

URL:https://www.jreastmall.com/shop/c/cBz/





<各SNSなどで最新情報更新中!>

『アンジュ・リリンク』の公式X(Twitter)やLINE公式アカウント、公式YouTubeでは、最新情報や多数のコンテンツを今後も公開予定です。ゲームのダウンロードと合わせて、ぜひご登録をお願いします!



【公式X(旧Twitter)】https://twitter.com/angeRelink

【LINE公式アカウント】https://lin.ee/eABtJ5O



【公式YouTube】https://www.youtube.com/playlist?list=PLyGYrJVlSb-jZKr13r6ld-hIAxg_ax4k_

【公式HP】https://ange.f4games.jp/

【公式Discord】http://discord.gg/GdSaq4tPuT





<アンジュ・リリンク 概要>

名称:アンジュ・リリンク

ジャンル:恋愛アドベンチャーRPG

価格:基本無料(アイテム課金あり)

メーカー:f4samurai

著作権表記:(C)KADOKAWA・f4samurai

公式HP:https://ange.f4games.jp/

公式X(Twitter)・LINEアカウント名:【公式】アンジュ・リリンク





■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-17:46)