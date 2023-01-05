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年間400件以上！期間限定ショップのお知らせ（2023年1月）

［住友不動産商業マネジメント株式会社］

住友不動産商業マネジメント株式会社（本社：東京都新宿区　代表取締役社長：山本 直人）が、運営する複合商業施設「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」（所在：東京都江東区）において実施する、全国各地のご当地グルメや話題のスイーツなど、旬の商品を販売する期間限定ショップの予定をお知らせいたします。



「住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン」は、11のイベントスペースと14の小催事スペースで、年間400件以上※の期間限定ショップを開催しています。経験豊富な専任担当者が、運営や販売促進など各部門のプロフェッショナルとチームを組んで出店をサポートし、全国各地のご当地グルメや話題のスイーツなど、旬の商品をお届けしています。※2021年4月～2022年3月の実績






●開催中・開催予定の期間限定ショップのご案内●


年末年始Sweets Party!








わたあめ販売「すみっコぐらしわたあめ」








和菓子販売「珀屋」








コロッケ・弁当「リッチクリームコロッケ東京」








からあげ販売「職人のからあげ華鳥」








生クリームパン「清水屋」








輸入チーズ専門店「チェスコ」








ベビーカステラ「松露庵」








ミルクレープ販売「京都フレーバーズ」








めんそーれ おきなわ祭り








ブレッツェル販売「ブレッツェリア」








冬のこども縁日








ベビー・子供服「moo non non」








「mocha展」絵画展示販売








有明ガーデンについて

大規模複合街区「有明ガーデン」は、湾岸・有明の中心地の約10.7haという広大な敷地に誕生しました。 地域の生活や滞在利便、賑わい創出などの機能を高め地域活性を目指した、店舗数約200店の大型モール、最大約8,000名収容の劇場型ホール「東京ガーデンシアター」や劇団四季専用劇場「有明四季劇場」、温浴施設と749室のホテル、総戸数約1,500戸のトリプルタワーマンションなどで構成する複合開発です。


▼住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping
▼天然温泉 泉天空の湯 有明ガーデン
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/spa-izumi/
▼ホテル ヴィラフォンテーヌ グランド 東京有明
https://www.hvf.jp/ariake-grand/
▼東京ガーデンシアター
https://www.shopping-sumitomo-rd.com/tokyo_garden_theater/
▼住友不動産 湾岸マンションギャラリー
https://www.sumitomo-rd-mansion.jp/shuto/ariake2/
▼有明四季劇場
https://www.shiki.jp/theatres/ariake/


住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデンについて

施設名：住友不動産 ショッピングシティ 有明ガーデン
URL：https://www.shopping-sumitomo-rd.com/ariake/shopping/
所在地：東京都江東区有明2-1-8
TEL：03-6380-7496
開発・所有：住友不動産株式会社、運営：住友不動産商業マネジメント株式会社
店舗数：約200店舗
駐車場：約1,800台
アクセス：ゆりかもめ「有明」駅から徒歩4分、「有明テニスの森」駅から徒歩3分、りんかい線「国際展示場」駅から徒歩6分
通常営業時間：物販・サービス 10：00～21：00、フードコート・レストラン 11：00～23：00
主要店舗：無印良品、ABC-MART、H&M、スポーツオーソリティ／スポーツオーソリティ・アウトドアステージ、アーバンリサーチストア、リーバイスストア、ムラサキスポーツ、ビアンキバイクストア、Yogibo Store、レゴ(R)ストア、島村楽器、ニトリ デコホーム、丸善、ボーネルンドあそびのせかい（キドキド）、トモズ、カルディコーヒーファーム、キタノエース、イオンスタイル　など
※一部、営業時間の異なる店舗がございます。
※営業時間が変更になる場合があります。

企業プレスリリース詳細へ （2023/01/05-10:46）

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