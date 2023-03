[鎌倉インターナショナルFC]

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル、所在地:神奈川県鎌倉市、代表:四方健太郎)は、神奈川県社会人サッカーリーグ2部優勝と1部昇格報告のため、鎌倉市役所を訪れ、松尾崇 鎌倉市長を表敬訪問いたしましたのでお知らせいたします。









松尾市長との懇談の席では、神奈川県社会人サッカーリーグ2部優勝と1部昇格のほか、「Football for the Goals」に日本国内では初めての公式メンバーとして登録されたこと、「INNOVATION LEAGUE コンテスト 2022」受賞のご報告をあわせてさせていただきました。

また、鎌倉市スポーツ施設指定管理者としての方針や今年度の活動のご報告と、鎌倉市のスポーツ活動、スポーツ環境の方針について討議させていただきました。



鎌倉インターナショナルFCのゼネラルマネージャーの吉田は「昨年はシーズンを通して鳩スタで活動することができ、多くの地域の方々からの声援の後押しをいただいて4年越しの悲願の昇格を果たすことができました。今シーズンは新たなステージでの戦いとなりますが、試合の勝ち負けだけでなく、それまでのプロセスをファン・サポーターをはじめとした鎌倉市民の皆様と共有し、湘南深沢から鎌倉市全体を盛り上げていきたいと思います。」と日頃の感謝の気持ちと今後の意気込みを述べました。



松尾市長からは「1部昇格、おめでとうございます。活躍は拝見しています。今後もスポーツを通した地域コミュニティーの共創やスポーツウェルビーイングの推進に関しての協働に関してて協議していきましょう。」と激励のお言葉をいただきました。



松尾市長をはじめ、ご対応いただきました鎌倉市役所の皆さま、誠にありがとうございました。





【松尾崇(まつお たかし)鎌倉市長】



鎌倉市長のページ:https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/shisei/shichou/index.html





【鎌倉市役所】



鎌倉市ホームページ: https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/index.html

所在地:〒248-8686 鎌倉市御成町18-10





【鎌倉インターナショナルFC】 https://kamakura-inter.com/



所在地:〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1 みんなの鳩サブレースタジアム

代表:四方健太郎

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル)は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のJリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER(境界線)”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。

ホームグラウンドのみんなの鳩サブレースタジアムは、人工芝のフルサイズのサッカーピッチ(102メートル×64メートル)と、約1000平方メートルのパークを併設した、日本では過去に例を見ない、「民費民地民設民営」によるスタジアムです。







企業プレスリリース詳細へ (2023/03/17-18:16)