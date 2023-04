[IVS]

日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS」を運営する株式会社Headline Japan(本社:東京都渋谷区、代表取締役:島川敏明、以下Headline Japan)は、キャリアデータプラットフォーム事業を運営する株式会社ワンキャリア(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 宮下尚之、以下ワンキャリア)と業務提携契約を締結しました。







また、2023年6月28日から6月30日(金)の3日間にかけて開催する「IVS2023 KYOTO」で、スタートアップキャリアを考える共同企画「HR横丁」を実施いたします。



企画の詳細については、特設LPにて随時公開してまいります。

・特設LPはこちら:https://www.ivs.events/ja/hr-yokocho



共同企画「HR横丁」について







「HR横丁」の概要

IVS2023 KYOTOでは「招待制」を廃止したことで、スタートアップ経営者と投資家だけでなく、スタートアップやWeb3に関わるすべての方が参加できるようになりました。HR横丁は、スタートアップに挑戦したい・貢献したい学生や社会人など、多くの「ヒト」が集まり、出会えるようなエリアです。横丁というフラットにコミュニケーションが取りやすい雰囲気や、セッションやピッチなどを通して、スタートアップとHR横丁にやってきた人が交流することで、さらなる企業成長の”起爆剤”になるようなエリアを目指します。



<コンセプト:ふと来たら、ハマる世界>

スタートアップの雰囲気をより肌で感じていただけるように、一般的なブース・コンテンツと違い”横丁”という形をとることでより距離を近く、フラットにコミュニケーションを取れる場としました。また、小1時間と思って来てみたらなんだかんだ長居をしてしまう”横丁”の様子同様、片足を突っ込んでみたらいつのまにかスタートアップにのめり込んでしまう、そんな雰囲気をこの場でも再現できる様に、学び出会いながらもゲーム感覚で楽しめる空間にしています。



<各種コンテンツの一部ご紹介>

IVSxHRの要素を“横丁”にちなんだ雰囲気で再現しています。少しカオスな要素を組み込むことで一般的なカンファレンス会場では感じられない体験ができ、聞けない情報に触れられる、そんな空間となる様なコンテンツを揃えております。

1.Session

スタートアップでのキャリア形成についてや、ここでしか聞けないHRの情報、自身のキャリアを考えるきっかけになる様々なセッションを提供します。夜の時間では、アルコール(※1)も交えたNGなしトークや質問会を用意し、ここでしか聞けないオフレコトークを行う予定です。

2.Networking

スタートアップ経営者・HR担当から、学生・社会人・フリーランスがこの場を通してネットワーキングできるよう様々なコンテンツを用意しています。かき氷、金魚すくい、射的など(※2)横丁らしいが他のカンファレンスにはないユニークなコンテンツを介することでよりフランクでオープンなコミュニケーションを実現します。



3.Recruit Pitch

採用候補者となる会場の皆さんに対して、自社をアピールしリクルーティングに繋げる採用エレベーターピッチを行います。”横丁”というカオスな空間の中で自社の未来にかける熱い想いをぶつけて、他ではない人材のマッチングを引き起こしていきます。

※1:アルコールの提供については、当日参加者の年齢確認を行った上で実施いたします。

※2:2023年4月時点の内容です。コンテンツ内容は変更となる可能性があります。



「IVS2023 KYOTO」の概要







2007年より開催しているIVSは、日本最大級のスタートアップカンファレンスです。トークセッションやブース出展をはじめ、これまで数々のスタートアップが熱戦を繰り広げ、過去本戦に登壇してきた企業からは数多くのIPOやM&Aも生まれてきた「IVS LAUNCHPAD」や、Web3のトッププレイヤーが集まるIVS Crypto 2023 KYOTOなど多種多様なコンテンツを体験できます。



IVS2023 KYOTOは、イベントを大幅にアップデート。カンファレンスからプラットフォームとして役割の進化を遂げました。次世代を生み出す機会を提供すべく、来場目的別にチケットを3種設定。学生や起業を目指す方、エンジニアにも門戸が広く開かれていることが特徴です。

参加には「Next Pass」「Pro Pass」「Vip Pass」いずれかのチケットが必要になります。

<IVS2023 KYOTO 開催概要>

・開催日:2023年6月28日(水)~6月30日(金)

・会場:京都市勧業館「みやこめっせ」、ロームシアター京都 他

・主催:IVS KYOTO実行委員会

・公式URL:https://www.ivs.events‍

株式会社ワンキャリア 代表取締役社長 宮下尚之氏のコメント





この度は、Headline Japan様と、歴史あるスタートアップカンファレンスである「IVS2023 KYOTO」において初の取り組みを行えることに感謝申し上げます。

当社は、「人の数だけ、キャリアをつくる。」をミッションに、仕事選びに関するキャリアデータを集めてまいりました。ただ、スタートアップ企業でのキャリアを選択した方のデータについては、母数が少ないことから、まだ十分に整備しきれていないのが現状です。今回の「HR横丁」では、さまざまな立場の方々との交流を通じて、スタートアップでのキャリアを考える場を提供します。横丁ならではの偶発的な出会いを楽しみながら、「スタートアップ関係者の声」という生のデータに触れていただければと思います。これからも、「人の数だけ、キャリアをつくる。」の実現に向けて挑戦を続けてまいります。

株式会社Headline Japan 代表取締役 島川 敏明のコメント





2022年開催のIVS2022 NAHAでは、那覇の屋台を貸し切り参加者同士が気軽に交流できるネットワーキングディナーを初開催しました。初対面でも話しやすい屋台ならではの雰囲気や、距離感が近いからこそ生まれる話で連日賑わい、参加者の満足度が非常に高いコンテンツとなりました。。IVS2023 KYOTOでは、さらにブラッシュアップをして会場に“横丁”を作ります。昼夜問わずスタートアップ経営者・HR担当から、学生・社会人・フリーランスなど様々な人たちが集まり交流するエリアです。ふらっとのぞけて、一度会話を交わせばいつの間にか仲良くなってしまう横丁ならではの、ちょっとカオスな雰囲気を再現することで、普段の採用とは違ったフランクな交流を実現します。HR横丁は、会場の受付付近に設置します。気軽に寄ってみてください。

株式会社ワンキャリア 会社概要

社名 :株式会社ワンキャリア / ONE CAREER Inc.

本社所在地:東京都渋谷区桜丘町 20-1 渋谷インフォスタワー 16階

設立 :2015年8月18日

代表者 :代表取締役社長 宮下 尚之

URL :https://onecareer.co.jp/

事業内容 :キャリアデータプラットフォーム事業(採用DX支援サービス、その他)



株式会社Headline Japan(旧称:IVS株式会社) 会社概要

・代表取締役:島川 敏明(しまかわ としあき)

・所在地 :150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-12-18 The Iceberg 5F

・設立年月日:2020年1月24日

・Webサイト:https://www.ivs.events



