[ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋]





ANAクラウンプラザホテルグランコート名古屋(名古屋市中区、執行役員総支配人:島原 東)は、2023.11.4(土)~12.25(月)の期間、ホテル1Fロビーにフェスティブシーズンに来館するゲスト全てに「今年は人と人との触れ合いを楽しんでいただきたい」との願いを込め、高さ約1.8mの「ベアサンタ」を登場させ、フェスティブシーズンを盛り上げます。

クリスマスリースやプレゼントに囲まれ、SDGsの観点からLEDライト等を使用したサステナブルなイルミネーションでデコレイトされたベアサンタが目を引く。また、傍らにはクリスマスソング等を奏でるPORTER「Swan elite II」オルゴールを設置し、華やかな雰囲気のロビーで来館者を迎えます。



❏展示オルゴールについて

【オルゴールミュージアム展 in NAGOYA 残された音 ~自動演奏楽器の歴史をめぐる旅~】

2023年12月21日(木)~2024年1月21日(日)までホテル隣接の金山南ビル美術館棟(旧名古屋ボストン美術館 名古屋市中区金山町一丁目1番1号)で開催されます。



★ロビーイベント ~EVERYDAY MUSIC~

展示期間中、毎日コンシェルジュがオルゴールの音色をロビーに響かせます。

1.10:00a.m.頃 2.0:00p.m.頃 3.2:00p.m.頃 4.4:00p.m.頃 5.6:00p.m.頃

※ロビー混雑等により、時間が多少遅れる場合がございます、また各回約5~10分程の開催です。



オルゴール設置協力:京都嵐山オルゴール博物館展実行委員会

◆オルゴールミュージアム展 in NAGOYA 残された音 ~自動演奏楽器の歴史をめぐる旅~公式WEBサイト

https://orgel-museum-exhibition.com/

◆ポーターオルゴール日本公式サイト

https://classical.co.jp/





◆ホテル公式WEBサイト

https://www.anacrowneplaza-nagoya.jp/



