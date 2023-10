[株式会社CyberOwl]

株式会社CyberOwl(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:田中啓太、読み:サイバーアウル)は、一般社団法人日本ウーマンズバリュートレーニング協会が主催する「第五回 WOMAN’S VALUE AWARD」にて、ダイバーシティ部門で優秀賞を受賞したことをお知らせいたします。







「WOMAN's VALUE AWARD」とは





「WOMAN's VALUE AWARD」は、女性の活躍推進に向けて様々な取り組みを行っている企業・個人に贈られる賞です。ノミネートの選出方法は、経営陣が女性活躍へどのような考え方を持っているのか、女性管理職の活躍実績、女性活躍を推進するために行なっていることなどの審査基準をもとに、女子学生・社会人女性をはじめとした審査員の投票によって選出されます。



ダイバーシティ部門にて優秀賞を受賞





弊社はこの度、女性の身体やライフイベントの理解を深めるセミナーの定期的な開催や情報発信を評価していただき、ダイバーシティ部門にて優秀賞を受賞いたしました。



今後も、性別に関わらず平等な機会を提供することはもちろん、女性特有のニーズに対して、しっかりとしたサポート体制の強化を行って参ります。



■WOMAN'S VALUE AWARD公式HP

URL:https://wva-award.net/



■弊社特設サイト

URL:https://wva-award.net/award/company/7r4__-tc0a



【株式会社CyberOwlについて】

株式会社サイバーエージェント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:藤田晋、東証一部上場:証券コード4751)の連結子会社である株式会社CyberOwl(サイバーアウル)は、“わくわくする会社を創る”を企業のVisionに、“「調べる」を豊かに”を社会に果たすMissionとして掲げ、皆様の生活に寄り添ったライフスタイルメディアを展開しております。お金にまつわる情報から、エンタメ・美容・日用品まで、皆様の生活に役立つ情報をお届けしています。

URL:https://www.cyberowl.co.jp/

本社:東京都渋谷区

代表取締役社長:田中 啓太



