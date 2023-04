[株式会社Phoenixx]

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、大乱闘物理演算尻相撲アクションゲーム『Nyaaaanvy(ニャンビー)』をNintendo Switch™向けに配信決定したことをお知らせいたします。





『Nyaaaanvy』は、“自称・ネコ”の生き物「ニャンビー」たちが、くねくねと動く体を駆使して尻相撲をする大乱闘アクションゲームです。すでに早期アクセスが開始されているSteam版にて、レビューでは「好評」の声を誇り、インフルエンサーの方々をはじめとしたくさんの方にお楽しみいただいている、話題の注目タイトルです。

そんな「ニャンビー」が繰り広げる大盛り上がり間違いなしの闘いはそのままに、ステージの追加やストーリーモードの実装など、バージョンアップした『Nyaaaanvy』がついにNintendo Switch™向けに登場!

そして本日【4月22(ニャンニャン)日は『Nyaaaanvy』のお誕生日!】



早期アクセス開始より1周年を迎えたSteam版についても、Nintendo Switch™版の配信に合わせてバージョンアップを行い、同日にPhoenixxから正式リリースを予定しております。



Nintendo Switch™版ならびにSteam正式リリース版の配信日や価格などの詳細情報は、今後の続報をお待ちください。





「ニャンビー」は、ネコのようでネコじゃない?でもやっぱりちょっぴりネコ・・・?な謎の生き物です。

そんな「ニャンビー」が“真のネコ”になる方法はただ1つ。--ステージから落ちることなく、大乱闘を勝ち残ること!--











本作は1人から最大6人まで一緒にプレイすることができます。1人用のアーケードモード・サバイバルモードでは、次々と現れる謎の「ニャンビー軍団」と闘える!また、ローカル/オンラインプレイ両対応のため、近くにいるお友達や家族だけではなく、遠くのお友達とも楽しめます。1人で淡々と“真のネコ”を目指すもよし、仲間と結託して気になる「ニャンビー」を“尻”落とすもよし。いろいろな楽しみ方を堪能しよう!









フェイスや耳、アクセサリーと、豊富な種類の中から「ニャンビー」を自由にカスタマイズすることができます。

これは果たしてネコなのか・・・?

そんなの関係ない!自分好みの、なんとも言えないゆるかわ「ニャンビー」を作っちゃおう♪











Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)2022 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。



※画面は開発中のものです。









公式サイト:https://digitalmind8.wixsite.com/nyaaaanvy

Twitter:https://twitter.com/TeamDigitalmind <@TeamDigitalmind>









公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/

Twitter: https://twitter.com/Phoenixx_Inc <@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UC7GFEi5fF9-mfLIqnyzRMDw



Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。



To inspire and nurture the human spirit –one creator, one game and one neighborhood at a time.

