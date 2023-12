[株式会社リベル・エンタテインメント]

株式会社リベル・エンタテインメントは、男性向けオリジナルタイトル『蒼焔の艦隊』(そうえんのかんたい、iOS/Android/DMM Games)について、2023年12月6日(水)より、『ゴジラ』とのコラボが開催されることをお知らせいたします。







■『ゴジラ』コラボ開催 !コラボパーツ「J7W1 震電」や豪華特典プレゼント&対ゴジラを想定した兵装を搭載させたコラボ艦艇が参戦!

2023年12月6日(水)実施のメンテナンス後より2023年12月6日(水)17:00~12月20日(水)11:59の期間で『ゴジラ』とのコラボを開催します。

まず、コラボ期間中、ログインするだけでコラボパーツ「★5 J7W1 震電」のほか、艦隊強化に役立つアイテムをプレゼントします。





また、対ゴジラを想定した兵装を搭載させたコラボ艦艇「雪風(対ゴジラ兵装)」「赤城(対ゴジラ兵装)」が新たに参戦します。雪風(対ゴジラ兵装)はサルベージ、赤城(対ゴジラ兵装)は総力戦にて獲得ができます。











■駆逐「雪風(対ゴジラ兵装)」参戦のコラボサルベージ&イベント「総力戦」が開催!

2023年12月6日(水)17:00~12月20日(水)11:59のゴジラコラボ期間中、コラボ艦艇「雪風(対ゴジラ兵装)」が新たに参戦するサルベージ「総力戦特効ピックアップ」が開催されます。さらに、10連サルベージの挑戦回数に応じたおまけのほか、対象艦の獲得で特典がもらえるラッキーボーナス付きです。

また、同コラボ期間中で、所持している全ての艦艇を駆使し、敵の撃破を目指すイベント「総力戦」が開催されます。マップ内に配置されている各ステージの敵に勝利することで、総力戦ポイントが獲得でき、獲得したポイントを使用することで、コラボ限定アイテムをはじめとした様々な商品と交換できます。さらに、本イベントは、蒼焔艦隊がゴジラに挑む模様を描いたオリジナルシナリオ付きとなっています。







■蒼焔の艦隊のキャラクターたちが人気怪獣に!?

本作に登場するキャラクターたちが、ゴジラ関連作品に登場する人気怪獣をイメージした衣装に身を包みコラボクルーとして参戦します。本クルーは、サルベージのほか、総力戦にて獲得ができます。









コラボの詳細は特設ページ(https://www.soenkantai.com/cp_202312/)で、ぜひご覧ください。また、『ゴジラ』コラボPV(https://youtu.be/kgRqX72tUXY)も公式HPにて公開中ですので、あわせてご確認ください。



■『ゴジラ』とは?





我々の前に姿を現して以来、その名を世界に轟かせている怪獣王。1954年に公開されたシリーズ第1作目は観客動員数961万人という空前の大ヒットを記録。以来、日本国内だけで30本以上の映画が製作され、シリーズ累計の観客動員数は1億人を突破。現在に至るまで、老若男女問わず、幅広い人気と圧倒的な知名度を誇る。人智を超えた存在として描かれてきたゴジラは、時に人間が乗り越えるべき壁として、時に人間の味方としてスクリーンで活躍。作品のテーマに各時代の世相を反映させながら、その時代を生きる人々を魅了してきた。その人気は海を越えて、ハリウッドでも実写映画化されている。ゴジラは最強の怪獣王として、今後も君臨し続ける。



【『ゴジラ-1.0』公式サイト】

https://godzilla-movie2023.toho.co.jp/





