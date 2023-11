[ELCジャパン株式会社 M・A・C事業部]





SNSの最先端を確立し、躍進し続けるアーティストのimaseさんが初のビューティシューティングでM・A・Cとコラボレート。フェイス、アイ、リップにフォーカスした3つのビューティルックを10月28日発売『NYLON JAPAN (ナイロンジャパン) 2023年 12月号』で披露。ときにロックに、ときにドラマティックに、つやめきと自信を放つ、imaseさんの新しい表情を見ることができる。



さらにM・A・C新作ファンデーション「スタジオ ラディアンス セラム ファンデーション」を使用した、imaseさん初のセルフメイク動画をNYLON JAPAN公式Instagram、Xで限定公開。素肌から発光するようなつや肌を作る、ファンデーションの塗り方とポイントを自ら紹介している。



▼メイク動画をチェック

https://www.instagram.com/p/CzGPPXbJwEN/



imaseさんインタビュー(本誌抜粋)

「いろんな格好をしたり、今までにないヘアメイクにも挑戦したので、すごく新鮮な気持ちで楽しめました!ファンデとつやが出る美容液が特に良かったです。テクスチャーがしっとりとしていて、とても気に入りました。」







LIP FOCUSED LOOK





〈使用アイテム〉

画像左から:

■M∙A∙C プレップ プライム リップ(税込3,630円)

https://www.maccosmetics.jp/product/14766/968/makeup/prep-prime-lip/prep-prime-lip

■M・A・C ロックド キス インク リップカラー ヴィクセン(税込5,060円)

https://www.maccosmetics.jp/product/28503/110037/makeup/mac-locked-kiss-ink-24hr-lipcolour?shade=%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%83%B3

■コネクト イン カラー アイシャドウ パレット x 6 エンベディッド イン バーガンディー(税込7,150円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13835/115812/makeup/connect-in-colour-eye-shadow-palette-embedded-in-burgundy



その他ビジュアルの使用製品をチェック





FACE FOCUSED LOOK



〈使用アイテム〉

画像左から:

■ハイパー リアル セラマイザー(税込9,130円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13824/105333/hyper-real-serumizer-skin-balancing-hydration-serum?size=30%20ml

■ライトフル C+ ティンティッド プライマー SPF 45(税込6,050円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13825/102584/lightful-c-coral-grass-tinted-primer-spf-45pa

■スタジオ ラディアンス セラム ファンデーション NC12(税込7,260円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13847/119586/makeup/studio-radiance-serum-powered-foundation?shade=NC12

■#170 シンセティック ラウンド スラント ブラシ(税込6,820円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13802/39626/-/170-synthetic-rounded-slant-brush/170-synthetic-rounded-slant-brush

■スタジオ フィックス プロ セット ブラー ルース パウダー ライト(税込5,170円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13849/106954/makeup/studio-fix-pro-set-blur-weightless-loose-powder





EYE FOCUSED LOOK



〈使用アイテム〉

画像左から:

■コネクト イン カラー アイシャドウ パレット x 6 ブロンズ インフルエンス(税込7,150円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13835/115813/makeup/connect-in-colour-eye-shadow-palette-bronze-influence

■M・A・C ロックド キス リップスティック ポッシュ(税込5,060円)

https://www.maccosmetics.jp/product/13854/119065/makeup/lipstick/mac-locked-kiss-24hr-lipstick?shade=%E3%83%9D%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5





11月1日(水)に『NYLON JAPAN』に特設ページがオープン。初のビューティシューティングの感想やビューティトーク、より詳しい使用アイテムやメイクポイントなどを公開中!



▼全LOOKが記載された特設ページを見る

https://www.nylon.jp/guysbeauty/IMASE



■『NYLON JAPAN』2023年10月28日発売

発売日:10月28日(土)

定価:1,000円(税込)

出版社:カエルム株式会社

販売店:全国の書店、コンビニエンスストア、ネット書店で販売

リンク:https://www.nylon.jp/



imaseさんプロフィール





岐阜出身の22歳の新世代男性アーティスト。音楽活動開始わずか1年でTikTokで楽曲をバイラルさせ2021年12月にメジャーデビュー。「NIGHT DANCER」は韓国配信サイト“Melon”でJ-POP初のTOP20入りを果たし、SpotiifyバイラルチャートTOP50に31カ国ランクインするなど世界各国でもバイラル中。2023年3月30日に開催した初の有観客ライブ『POP OVER』は追加公演共にチケットが即完売。夏フェスにも続々と出演し、今秋開催した自身初のツアー『imase 1st Live Tour 2023 "Utopia"』のチケットも即完売した。2024年3月からは初の全国ツアーの開催が決定している。



M∙A∙C (メイクアップ アート コスメティックス)について





M・A・C (メイクアップ アート コスメティックス)は、1984年にプロのメイクアップアーティストによってカナダのトロントで設立され、メイクアップオーソリティとして世界をリードしてまいりました。店頭に立つ全てのスタッフはプロフェッショナルなメイクアップアーティストです。「全ての年齢、全ての人種、全ての性別の為に」をブランドフィロソフィーとし、メイクアップを通じて無限の自己表現を可能にすることを使命としています。世界中のファッションウィークに参加し、最新トレンドを発信し続けており、今では世界100カ国以上で展開しています。



■M・A・C 公式オンラインショップ

https://www.maccosmetics.jp/

■M・A・C 公式LINE

https://line.me/R/ti/p/@maccosmetics?from=page&openQrModal=true&searchId=maccosmetics

■M・A・C 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/maccosmeticsjapan/

■M・A・C 公式ツィッター

https://twitter.com/maccosmetics_JP

■M・A・C 公式Youtube

https://www.youtube.com/user/MACcosmeticsJP/



