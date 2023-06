[チューリッヒ保険会社]

yuhei miura、近谷直之、川口ケイの3名が日本の自然豊かな土地をテーマに楽曲を書き下ろし



チューリッヒ保険会社(東京都中野区、日本における代表者および最高経営責任者:西浦 正親)は、YouTube公式チャンネル『Green Music produced by Zurich』 の5月公開作品をご紹介します。

当社は、喫緊の課題である気候変動の問題を日本の皆さまとともに考える契機にしたいとの考えから、本チャンネルを開設し、2023年6月時点でチャンネル登録者数が7万人を超えました。





5月は引き続き、チャンネルのコミュニティでユーザーの方々から取り上げてほしい場所を募集しました。当社の気候変動の取組みに賛同するyuhei miura、近谷直之、川口ケイの3名のアーティストが選出された「熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川」、「神奈川県足柄下郡の箱根神社」、「富山県 中新川郡立山町芦峅寺」についてそれぞれ楽曲を書き下ろし、アニメーションと融合させた『BGM』をお届けしています。









『Green Music produced by Zurich』 始動の背景







チューリッヒ・インシュアランス・グループは、2014年以来カーボンニュートラル企業として事業を行っており、2019年には地球温暖化を1.5⁰Cに制限することを掲げた国連のグローバル・コンパクト「Business Ambition for 1.5℃」に最初の保険会社として署名しました。また2020年にはブラジルでZurich Forestという森林再生プロジェクトを立ちあげ、地球環境問題に積極的に取り組んでいます。しかし、保険会社一社が貢献できることはほんのわずかです。この問題を解決するために、私たちだけではなく、世界中が想いを一つにし、ともに向き合うことが大切であると考えています。そこで私たちは、日本の皆さまにこの危機に対して関心を持ち、それぞれの立場で行動を起こす「きっかけ」をご提供できればと考えています。



2023年5月の公開コンテンツ







5月12日(金)公開 yuhei miura | 星海の明滅

https://youtu.be/KNHRuOoCcHg



■ 作品概要

熊本県阿蘇郡南阿蘇村白川は大草原から夜空に広がる満天の星を眺めることができます。また「白川水源」は日本名水百選にも選ばれており水源を守るために水辺環境の整備、環境保全対策、生活排水浄化、水源涵養などに力を注いでいます。



■ yuhei miura コメント

まずは20分を飽きさせないようなストーリー性がある構成にしたいと思い、その中でもリラックスできるようなループ作りを心がけました。草の揺れや星の瞬きに合わせるようにビート自体はゆっくりとさせました。

また星空が印象的だったので軽めのピアノ音色は入れたいと思い、一曲目に入れました。全体的に神秘的な雰囲気でしたので、終盤に向けて楽曲も変化していくようにしました。





5月19日(金)公開 近谷直之| 神秘のほとり

https://youtu.be/eYCv4MApcug



■作品概要

神奈川県足柄下郡の箱根神社は古来、関東総鎮守箱根大権現と尊崇されてきた名社で、開運厄除・心願成就・交通安全・縁結びに御神徳の高い、運開きの神様として信仰されています。神社のある箱根町では地域一体となり持続可能な観光地の実現を目指し、ゴミゼロの取組みや環境にやさしい交通システムの導入などを実施しています。



■近谷直之 コメント

Classic music第2弾※です。

今回はStringsを主にフィーチャーして作ってみました。

もともとピアノだけであったり、フルオーケストラでの楽曲も今回の編成にアレンジし直しました。

クラシック音楽に馴染みない方はここからのきっかけで知ってもらったり、詳しい方は聞き馴染みのあるクラシックの曲たちもまた違ったアレンジにしているので魅力を再認識してもらえると嬉しいです!





※Classic music第1弾はこちら。https://youtu.be/uCejoiLYu7k





5月26日(金)公開 川口ケイ| 山々のささやき

https://youtu.be/rSjN1B3GSAM



■作品概要

富山県中新川郡立山町芦峅寺の室堂平は標高2,450mの立山黒部アルペンルートの中心で、山々が魅せる四季折々・パノラマの絶景が楽しめ、登山や観光の拠点として多くのファンで賑わいます。このルート一帯は特別保護地区および特別地域に位置し、環境に配慮した乗り物、施設の運用、植生の保護などの環境保全活動が行われています。



■ 川口ケイ コメント

「プルースト効果」という言葉をご存知でしょうか。

これは、匂いを嗅ぐことでその匂いに関する記憶や感情を思い出す現象を指します。

「街中で嗅いだ花の香りで昔の風景を思い出した」という経験を持つ方も多いと思います。今回製作した音楽も、聴いてくださった方々の中にある「懐かしい自然の風景」を思い出すきっかけになればと願いながらスケッチを重ね、収録を行いました。皆さんの日々の生活にやさしく寄り添えていたら本望です。









監督/参加アーティスト プロフィール







【監督】

新井陽次郎

1989年生まれ、埼玉県出身。フリーランスのイラストレーター、アニメーター・映像監督。

2008年よりスタジオジブリにて『借りぐらしのアリエッティ』『風立ちぬ』などの作品に動画として参加。 2012年にスタジオコロリドに移り『ペンギン・ハイウェイ』でキャラクターデザイン・演出、『ポケモン薄明の翼 第2話』で絵コンテ・演出を担当。2020年よりフリーランスとして活動。



【アーティスト】

yuhei miura(ユウヘイ ミウラ)

群馬県在住のビートメイカー。在学中、大学の友人とバンド活動を開始。2016年のメジャーデビューを経て、2018年個人名義での制作を開始。上村翔平(THREE1989)や沖縄のヒップホップクルー604のメンバーらと共作・リリースを重ね、Rin音、空音、西恵利香らへの楽曲・ビート提供を行う。

現在はLo-Fi Hiphop, Chillhopに傾倒し、盟友Kazuki Isogai,Kozaと海外レーベルからリリースを重ねており、ストリーミングサービスにおける月間リスナー数は世界各国合わせて最大で約50万人、合計再生回数は1000万再生を達成した。



2022年にはKazuki Isogai, Refeeldを迎えてEPをリリース予定。

https://twitter.com/yuheisan/

https://www.instagram.com/_yuhei_miura_/

https://www.yuheimiura.com

https://open.spotify.com/artist/6p9EJBuYNleKnGIll5vHA5



近谷直之/ Chikatani Naoyuki(チカタニ ナオユキ)

慶應義塾大学経済学部出身。幼少からピアノをはじめ、学生時よりバンド活動でギターやオーケストラ部でビオラパートに所属。

「三井のリハウス/みんなの声鉛筆」が 2013 53rd ACC CM FESTIVAL テレビCM部門「ACCゴールド」受賞。現在までにCMは国内外の企業含め600本以上担当。

(NTT Docomo , Google , Disney , Toyota , Softbank , Pokemon , Sony , Suntory etc.)

またテレビ朝日「関ジャム完全燃焼-CM音楽特集」(2018年7月放送)に出演などメディア出演含め、アーティストプロデュース(鋭児)なども行い幅広く活動中。



Works

2011 映画「かしこい狗は吠えずに笑う」

2014 テレビ西日本「めんたいぴりり」

2017~ モンスターストライク4,5,6,7周年オーケストラコンサート音楽監督

2021 日本テレビ「武士スタント逢坂くん」,MBS「あせとせっけん」,V6 Album 「STEP」収録「家族」「雨」.Stringsアレンジ

2022 TOKYO MX 「勇者パーティーを追放されたビーストテイマー、最強種の猫耳少女と出会う」

https://mobile.twitter.com/naoyukic



川口ケイ / Kei Kawaguchi(カワグチ ケイ)

作編曲家・キーボーディスト。

3歳からエレクトーンを習い、15歳で作曲を開始。

18歳よりスタジオミュージシャンとして活動を始め、幾田りら、MORISAKI WINなど数多くのアーティスト作品にキーボーディストとして参加。ライブでの演奏も精力的に行なっている。

作編曲家としてはつんく♂が総監修した映画『怪獣少女』(2022)の主題歌の編曲や南條愛乃の「Merry」の編曲、その他アニメ主題歌やCM楽曲の作曲など幅広い領域で活動を続けている。

https://twitter.com/K_3HP

https://www.instagram.com/lllo_ltll/



