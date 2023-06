[株式会社Lean on Me]

出演:一般社団法人福祉防災コミュニティ協会 代表理事 鍵屋 一 氏



インクルTech* (インクルテック)で社会課題を解決するスタートアップ企業・株式会社Lean on Me(本社:大阪府高槻市、以下「リーンオンミー」)は、障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning(スペシャルラーニング)」の新コンテンツとして、障がい福祉におけるBCP(事業継続計画)に関する研修コンテンツの配信を開始致しました。



*インクルTechとは、インクルージョン(Inclusion)とテクノロジー(Technology)を組み合わせた造語で、SDGsに関心が高まる今、ソーシャルな課題の中でも、多様性の包摂を実現するテクノロジーを意味しております







2024年4月より、障がい福祉事業所には事業継続計画(BCP※)の作成が義務付けられます。

BCPは災害が起きたとき、障がい福祉サービスの利用者さんへ“いつも通り”の支援を届けるための重要な備えになります。施設で働くみなさんがこの計画を理解し、有事の際に直ちに行動できるようになるために、BCPの概要や支援者の心構えについて、一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会の代表理事 鍵屋 一(かぎやはじめ)氏に解説いただきました。※ 後編は後日配信予定です。



※BCP(事業継続計画)… 企業や団体などが自然災害、大火災、テロ攻撃などの緊急事態に遭遇した場合において、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは早期復旧を可能とするために、平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方法、手段などを取り決めておく計画



コンテンツ内容





このコンテンツでは、BCPの概要、個別避難計画/福祉避難所の重要性をはじめ、東日本大震災や熊本地震の事例から学ぶ教訓や、障がいのある方が実際に困ってしまうことの事例などについて学習することができます。



01 防災と福祉を一生の仕事に!~鍵屋一と申します~

02 個別避難計画は現代のナマハゲ台帳!?

03 統計でみる~支えられる人・支える人~

04 正常化の偏見~1分ワークでセルフチェック~

05 東日本大震災の教訓

06 2021年は福祉防災元年!

07 個別避難計画とは?

08 避難訓練の重要性

09 熊本地震から考える避難所外避難











出演者





鍵屋 一 (かぎや はじめ)氏

一般社団法人 福祉防災コミュニティ協会 代表理事



●プロフィール

1956年 秋田県 男鹿市生まれ

1983年 板橋区役所入区、防災課長、板橋福祉事務所長、地域振興課長、福祉部長、危機管理担当部長(兼務)、議会事務局長を経て、2015年3月 退職

2015年 京都大学博士(情報学)、跡見学園女子大学 観光コミュニティ学部 コミュニティデザイン学科教授、法政大学大学院兼任講師



●要職

内閣府「被災者支援のあり方検討会」座長、「個別避難計画作成モデル事業アドバイザリーボード」座長、(一社)福祉防災コミュニティ協会代表理事など、板橋区卓球連盟副会長



●著書

ひな型でつくる福祉防災計画 ~避難確保計画からBCP、福祉避難所~ (東京都福祉保健財団)

図解よくわかる自治体の防災・危機管理のしくみ(学陽書房)など



「Special Learning」について





社会福祉法人など障がい福祉サービスに従事される職員様、障がいのある方を積極的に雇用する一般企業の従業員様、障がいのあるお客様の対応をされる従業員様を対象に、知的障がいや発達障がい、精神障がいといった外見からは気づきづらい障がいのある方と接する上で必要となる知識を動画で学ぶことができるオンライン研修サービスです。日常の支援でつまずいた時、自分がいま必要とする知識(コンテンツ)を自ら選択して学ぶ(視聴する)ことで、障がいのある方への不適切な対応を事前に防止できるサポートツールです。

「Special Learning」の詳細については、以下URLよりご覧ください。

https://portal.special-learning.jp



リーンオンミーについて





社名:株式会社Lean on Me

所在地:(本社) 〒569-0093 大阪府高槻市萩之庄5-1-1-502

(大阪支社)〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島1丁目9番20号 新中島ビル8階GH

TEL:072-648-4438

設立:2014年4月1日

資本金:2億9,180万円(準備金を含む)

代表者:代表取締役 志村 駿介

URL: https://leanonme.co.jp

事業内容:障がいのある方への理解を深めるeラーニング「Special Learning」





