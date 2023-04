[SDB]

マーケティングツール「Liny」が働く人や企業のコミュニケーションを応援



ソーシャルデータバンク株式会社(所在地:東京都港区、代表:伊藤 俊輝)は、2023年4月から、FMラジオ局 J-WAVE(81.3FM)の番組『STEP ONE』内のコーナー『CHEER UP WORKERS』にて、 「Liny」の認知拡大を目的としてラジオCMの放送および、番組提供を開始いたします。初回は、4月3日(月)11:45からの放送を予定しております。









ラジオCMは、「スマホあるある篇」、「バーにて篇」、「鳴りっぱなし篇」の3タイプで、それぞれ異なる「Liny」の使用シーンや導入時の便利さが思い浮かぶ内容となっています。LINEを使うことで実現できる、「メッセージをすぐに見てもらいやすい」「お客様とのコミュニケーションがスムーズになる」といったメリッ トを、身近なシーンでわかりやすくお伝えします。ぜひ、お聴きください。



【提供への想い】

FMラジオ局 J-WAVEの番組『STEP ONE』が掲げる「働く人や企業を応援する」という番組のコンセプトと、LINE公式アカウントの運用効果を最大化するツール「Liny」が掲げる「テクノロジーでつなぐ、大切な人との親切なコミュニケーションの実現」というビジョンが合致していることから、『STEP ONE』でのCM放送および番組提供を行うことにいたしました。「Liny」をもっとたくさんの方に知っていただき、皆様のビジネスに活用いただきたいと考えております。



【番組内容】

番組名:『STEP ONE』

コーナー名:Liny CHEER UP WORKERS

コーナー放送日時:月-木 11:45-11:50

ナビゲーター:サッシャ ほか

提供期間:2023年4月~



【CHEER UP WORKERSとは】

J-WAVEのラジオ番組『STEP ONE』の中で放送されるコーナーの一部で、J-WAVEを聴きながらお仕事をしているお店や企業の方にお電話でご出演いただき、その仕事や取り組みについて紹介をするコーナーです。







Linyとは







LINE公式アカウントの機能拡張ツールです。

企業の導入数はOEMを含めると15,000社を突破し、都道府県での導入数は業界No.1。34都道府県自治体、官公省庁、多数の大手企業などへの導入実績があり、様々な場面で活用されています。



「Liny」はLINE公式アカウントの機能に加えてセグメント配信・顧客管理・自動応答・流入経路分析などの機能があり、これらを用いてユーザーの行動、属性、嗜好にあわせ

て1to1のマーケティングを展開できます。





ソーシャルデータバンク株式会社について



ITの導入をサポートし、企業の業務効率化やお客様との密なコミュニケーションの生産性を高め、利益の向上に役立つITツールの提供や、マーケティングノウハウの指導を提供しています。LINE公式アカウントの機能を拡張するクラウド型ノーコードツールである「Liny」はリリースからわずか3年で導入社数、団体数がOEM含めると15,000社を突破。都道府県導入実績数NO1となり、東京都が運営するLINE公式アカウントの構築など、その他、全国34都道府県自治体や金融庁、消費者庁、文部科学省などの省庁への導入・活用も活発に行われています。またLINE株式会社が定める「SalesPartner」や「Technology Partner」、そして2022年7月に新たに行政機関のLINEを活用支援に長けたパートナー制度「Govtech Partner」にも認定され、ツールの改善やLINEの活用法について積極的にアドバイスを行っています。





会社名 :ソーシャルデータバンク株式会社

所在地 : 〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目3-6 3F

代表者 :代表取締役 伊藤 俊輝

事業内容 :マーケティングツールの開発と運用

URL : https://social-db.co.jp/



