世界最大のARカンファレンス「Augmented World Expo(AWE)」に初出展



株式会社ホロラボ(本社:東京都品川区、代表取締役CEO:中村 薫、以下「ホロラボ」)は、2023年5月31日~6月2日にアメリカ合衆国カリフォルニア州サンタクララで開催される「AWE (Augmented World Expo) USA 2023」に、ブースを出展します。









*English Follows



■Augmented World Expo(AWE)とは

Augmented World Expo(AWE)は、2010年にARをテーマにスタートしましたが、現在ではXR(AR/VR/MR)を中心にAIや5Gなどの関連技術をテーマとした世界最大級のカンファレンスイベントに成長し、US、アジア、欧州で開催されています。



・AWE USA 2023年の特徴: (AWE公式サイトより引用)

3 days on the bleeding edge of AR/VR



400+ speakers, including tech juggernauts, Fortune 500s, and hot startups



300+ sponsors/exhibitors



Thousands of creators, developers, industry execs, founders, entertainers, investors, top press, and more participating in-person and virtually



Topics covered: Enterprise case studies, latest developer/creator tools, Sales, Marketing and branded experiences, AR Cloud, WebXR, 5G , AI, Web3, haptics, privacy and ethics, Entertainment, Education, and more







ホロラボはシリコンバレーで開催されるAWE USA 2023に、今回初めて出展します。



・AWE USA 2023ウェブサイト

https://www.awexr.com/usa-2023/



現地ではホロラボの広範な取り組みを紹介し、国境を越えた新たな出会いと機会に期待しています。

現地訪問の方はぜひホロラボブースにお立ち寄り頂けますようお願いします!



■出展概要

展示会名: AWE USA 2023

日程: 2023/5/31~6/2 (展示は6/1~6/2)

会場: Santa Clara Convention Center, 5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054

ホロラボブース: S56

URL: https://aweusa2023.expofp.com/?hololab-inc

ハッシュタグ: #AWE2023



*English

AWE (Augmented World Expo) started in 2010 with a focus on AR, but has now grown into the world's largest conference event centered around XR (AR/VR/MR) and related technologies such as AI and 5G. It is held in the US, Asia, and Europe.



This year, Hololab will exhibit for the first time at AWE USA 2023, which will be held in Silicon Valley. There we will introduce our extensive efforts and look forward to new encounters and opportunities beyond borders.



Overview:

Exhibition name: AWE USA 2023

Date: May 31 - June 2, 2023 (exhibition will be held on June 1-2)

Venue: Santa Clara Convention Center, 5001 Great America Pkwy, Santa Clara, CA 95054

Hololab booth: S56

URL: https://aweusa2023.expofp.com/?hololab-inc

Hashtag: #AWE2023



