[株式会社BS日本]

「アニメにむちゅ~」16タイトルの新作アニメをラインナップ!



1月期も注目作が目白押し!新作アニメ作品のご紹介!







BS日テレでは、22時30分以降のアニメゾーンを『アニメにむちゅ~』と銘打ち、新作や話題作などバラエティ豊かなアニメ作品、アニメ関連番組をお届けしています!

そして!今回2024年1月期は16タイトルの新作アニメや実写作品をラインナップ!



「月が導く異世界道中 第二幕」「真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd」「SYNDUALITY Noir」「望まぬ不死の冒険者」「KING SUPER LIVE 2024開催記念ライブセレクション」「異修羅」「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」「外科医エリーゼ」「牙狼<GARO> ハガネを継ぐ者」「葬送のフリーレン」「ゆびさきと恋々」「佐々木とピーちゃん」「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」「薬屋のひとりごと」「休日のわるものさん」「範馬刃牙」

というアニメファン必見の注目作品をラインナップ。

日本全国無料で見られるBS日テレの深夜アニメゾーン『アニメにむちゅ~』に是非ご期待ください!



【2024年1月期 新作アニメ作品】

月が導く異世界道中 第二幕



(C)あずみ圭・アルファポリス/月が導く異世界道中第二幕製作委員会



■放送日時:2024年1月8日(月)スタート!

毎週月曜23:00~23:30放送

https://www.bs4.jp/tsukimichi2/



■作品内容

かつて両親の都合で異世界へ召喚された男子高校生・深澄 真は、勇者として魔族と戦うはずだった。



しかし、召喚主である女神から「不細工」と罵られた挙句、勇者の称号は即剥奪。最果ての荒野に放り出されてしまう。



勇者失格の烙印を押された真は、荒野を彷徨いながら、自身の従者となった上位の竜種・蜃こと巴や、災害の黒蜘蛛・澪を引き連れて、異世界世直し行脚の旅を始めた。



道中、様々な出会いと別れを繰り返し、異世界に蔓延る悪党どもを成敗していく深澄一行。

さらに、女神の気まぐれで巻き込まれた魔族との戦争も乗り越えて、彼らの旅は学園中立都市・ロッツガルド、そしてまだ見ぬ2人の勇者のもとへと続いていく!



神と人族から見捨てられた男の異世界世直しファンタジー第二幕、堂々開幕!





真の仲間じゃないと勇者のパーティーを追い出されたので、辺境でスローライフすることにしました 2nd



(C)ざっぽん・やすも/KADOKAWA/真の仲間2製作委員会



■放送日時:2024年1月8日(月)スタート!

毎週月曜24:00~24:30放送

https://www.bs4.jp/shinnonakama2/



■作品内容

愛しい恋人&妹とおくる、幸せいっぱいのスローライフ!



かつて「真の仲間ではない」と勇者パーティーを追放されてしまった英雄・レッド。

そんな彼だが今は、生涯の愛を誓い合ったお姫様で恋人のリットや、元勇者で大切な妹のルーティと共に、辺境の地で薬草店を営みながら、ゆったりと平穏な日々を過ごしていた。



「私って本当に幸せなの。こうしてレッドと綺麗な景色を見られるなんて」

「またお兄ちゃんと一緒に過ごせる日が来て嬉しいな」



最高の宝石を手に入れるために旅に出たり、絶景を眺めながら美味しい食事をしたり、気持ちいい温泉に浸かったり、楽しみや喜びを大好きな人たちと分け合う至福のひととき。

たとえ世界に何があっても、この幸せな時間は揺るがない――。



"のんびり楽しい薬屋経営"、"愛する恋人&妹との暖かい生活"

報われなかった英雄による幸せいっぱいな第2の人生が再び始まる。





SYNDUALITY Noir



(C)SYNDUALITY Noir Committee



■放送日時:2024年1月8日(月)スタート!

毎週月曜24:30~25:00放送

https://www.bs4.jp/synduality/



■作品内容

時は2242 年―



「新月の涙」と呼ばれる未曾有の大災禍により地下深くへと逃れた人類は

地下都市国家「アメイジア」の崩壊という事件を経て、再び地上で生きる希望を持ち歩みはじめていた。



人々は地上の各地に「ネスト」と呼ばれる集落を形成。

いまだ人類の脅威として地上にはびこる「エンダーズ」と戦い、ネストの運営に必要なエネルギー資源である「AO 結晶」を採掘する冒険者たちを、人々は「ドリフター」と呼んでいた。



そんなドリフターたちが集まるネスト「ロックタウン」で、いつかドリフターになることを夢見る青年「カナタ」は、ある日凄腕のドリフター「トキオ」と一緒に探索に訪れた朽ち果てたミュージアムの中で眠る、一体の美しいメイガスを発見する。



謎のメイガス「ノワール」との出会いによって、

運命の物語は少しずつ動き出すことになるのであった―





望まぬ不死の冒険者



(C)丘野優・オーバーラップ/望まぬ不死製作委員会



■放送日時:2024年1月9日(火)スタート!

毎週火曜23:30~24:00放送

https://www.bs4.jp/nozomanufushi/



■作品内容

「……絶対に、俺は神銀(ミスリル)になる」

その決意を胸に冒険者になって早十年。レントは地道に剣の腕を磨き、知識を蓄え、冒険者組合(ギルド)へ貢献しながらも銅級下位のまま。それでも毎日のように迷宮に潜り、努力を続けていた。そんな中、低位迷宮《水月の迷宮》で未踏破区域を発見するが、そこで遭遇した《龍》に喰われてしまう。

命運尽き果てたと思われたレントだが、何故か意識を取り戻した――最弱の魔物・スケルトンとして。それでも絶望に陥ることなく己にできることを模索するレント。手始めに魔物の特性である《存在進化》を利用して上位の魔物を目指し、人間に戻る道を探すことに。

不死者(アンデッド)となったレントは、再び神銀級冒険者を目指す。





KING SUPER LIVE 2024 開催記念ライブセレクション



(C) KING RECORD CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.



■放送日時:2024年1月3日(水)スタート!

毎週水曜23:30~24:00放送

https://www.bs4.jp/kingsuperlive/



■作品内容

アニソンの歴史を牽引してきたキングレコードならではの豪華アーティストが集結し、奇跡のステージで観客を熱狂させてきた「KING SUPER LIVE」が2024年5月に開催決定!

「KING SUPER LIVE 2024」開催記念としてライブ映像、出演アーティストソロライブのスペシャル映像をお届けします!





異修羅



(C)2023 珪素/KADOKAWA/異修羅製作委員会



■放送日時:2024年1月3日(水)スタート!

毎週水曜24:00~24:30放送

https://www.bs4.jp/ishura/



■作品内容

かつて存在した“本物の魔王“によって恐怖と狂気に支配されていた世界。

何者かによって魔王は倒されたが、その死は平穏を意味するものではなかった。

発端は学術都市ナガンの壊滅。

その事件において、異世界の剣豪、“柳の剣のソウジロウ“の出現が初めて公式記録で確認される。



しかし、この世界の最強は彼一人だけではなかった。

時を同じくしてリチア新公国に集う最強を名乗るにふさわしい修羅たち。



リチア新公国はこの戦力をもって、魔王亡き後の覇権を握るため、世界最大の国家である黄都との全面戦争を準備しつつあった。

黄都はリチアの暴走を止めるべく、リチア首脳の暗殺作戦を画策する。

その実行者に選ばれた者もまた別種の最強たち。



最大規模の“個”の戦力が激突する戦いの火蓋が切られる。





ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season



(C)衣笠彰梧・KADOKAWA刊/ようこそ実力至上主義の教室へ3製作委員会



■放送日時:2024年1月3日(水)スタート!

毎週水曜24:30~25:00放送

https://www.bs4.jp/you-zitsu3/



■作品内容

東京都高度育成高等学校、それは進学率・就職率100%を誇り、毎月10万円の金銭に相当するポイントが支給される夢のような学校。しかし、その内実は一部の成績優秀者のみが好待遇を受けられる実力至上主義の学校であった。3学期を迎え、DクラスからCクラスに昇格した綾小路たちは、林間学校へと向かう。そこで実施されるのは「混合合宿」と呼ばれる全学年合同で行われる特別試験。その名の通り、男女別に分かれ、必ず複数のクラスが混合するグループをいくつか作り、そのグループ単位で採点される試験である。これまで敵として争っていた他のクラスの生徒たちとも協力しなければ、高得点を得ることができない状況、そして何よりボーダーラインに届かなかったグループからは退学者が出るというルールに慄く一同。波乱を呼ぶ激動の3学期が今、幕を開ける!





外科医エリーゼ



(C)yuin,mini/Surgeon Elise Project



■放送日時:2024年1月10日(水)スタート!

毎週水曜25:00~25:30放送

https://www.bs4.jp/surgeon-elise/



■作品内容

高本 葵の前世は“悪女皇后”エリーゼ。

数多の悪行を働き人々に不幸をもたらした彼女は、夫・リンデンによって処刑されるという最期を迎えた。

現代に生まれ変わった2度目の人生では、過ちを償うべく外科医として人のため生きてきた葵だが、ある日飛行機事故で帰らぬ人に…

しかし、目を覚ますと1度目の人生に戻っていた!

処刑される10年前に転生したエリーゼの目の前に現れたのは、自分のせいで命を落とした家族たちだった。

もう、大切な人を失いたくない…

後悔でいっぱいの人生なんて絶対にいや!

3度目の人生は悲劇のきっかけとなったリンデンとの結婚を回避し、医学の知識を生かして再び医者になりたいと決意する。

ところがそんなエリーゼの道のりには、さまざまな困難が待ち受けていて…?

この人生は、誰かの命を救うために――

運命にあらがう“天才外科医”の、ひたむき医療ファンタジー開幕!





牙狼<GARO> ハガネを継ぐ者



(C)2024「ハガネを継ぐ者」雨宮慶太/東北新社



■放送日時:2024年1月11日(木)スタート!

毎週木曜24:30~25:00放送

https://www.bs4.jp/garo-hagane/



■作品内容

「黄金騎士ガロ」の称号を持ち、幾度の試練を乗り越えてきた魔戒騎士・道外流牙。

今宵もガロの鎧を召還し、人を喰らう魔獣・ホラーを両断する。

そこに姿を見せたのは、魔戒法師・コヨリ。

彼女は黄金騎士の助けを得るべく、世界を揺るがす火急の事態を伝えるのだった。



「破滅ノ門が開かれる」



「破滅ノ門」とは、ホラーが初めて人の世に現れ出たとされる最古のゲート。

それがなぜか再び開きかけているという。

流牙はコヨリの導きで、門が隠された街・クレアシティを訪れる。



「破滅ノ門」から漏れ出す闇の匂いが蔓延するその街で、邪気を察知した流牙は、すぐさまホラーと交戦する。熾烈な戦いの最中、突如現れた謎の魔戒騎士。

それは、「ハガネ」の鎧を纏う白羽創磨だった。



無名の騎士・ハガネとしてホラーを狩る創磨の宿命とは!?

流牙は「破滅ノ門」の開門を阻止できるのか!?

今、「守りし者」の原点に迫る壮絶な物語が幕を開ける。





ゆびさきと恋々



(C)森下suu・講談社/ゆびさきと恋々製作委員会



■放送日時:2024年1月6日(土)スタート!

毎週土曜22:30~23:00放送

※字幕放送

https://www.bs4.jp/yubisaki/



■作品内容

この手で「好き」って伝えたい…。



累計発行部数380万部突破(電子含む)、各種賞にランクインし、SNSなどでも多くの反響を集める森下suuが描く『ゆびさきと恋々』。



女子大生の雪は、ある日困っているところを同じ大学の先輩・逸臣に助けてもらう。

聴覚障がいがあって耳が聴こえない雪にも動じることなく、自然に接してくれる逸臣。

自分に新しい世界を感じさせてくれる逸臣のことを雪は次第に意識し始めて…!?



聴覚障がいのある女の子・雪と世界を旅する大学の先輩・逸臣のピュアラブストーリーがはじまる。





佐々木とピーちゃん



(C)2024 ぶんころり,カントク/KADOKAWA/佐々木とピーちゃん



■放送日時:2024年1月6日(土)スタート!

毎週土曜23:00~23:30放送

※初回のみ23:00~24:00(1時間SP)

https://www.bs4.jp/sasapi/



■作品内容

佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。

『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』 ただし、文鳥。

佐々木はこの可愛らしいペットに「ピーちゃん」と名付けて生活を共にすることにした。

賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。

会社から帰宅したのなら、二人は異世界ライフを満喫!

やがては、現代日本で仕入れた品物を異世界に持ち込み、商人として活動することに。

異世界でお金を稼いだり、ピーちゃんから魔法の訓練と受けたり、美味しいものを食べたり。

社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法のファンタジーな世界で癒やされる。

すると、そんなある日。佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。

ピーちゃんから教わった魔法で異能バトルを切り抜けるも、異能力者と間違われて、国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。

脱、社畜! 脱、ブラック企業!

しかし、今後は安定した公務員生活……という訳にもいかなそうで……。

一羽の文鳥との出会いが、佐々木の日常に大きな変化をもたらす!

異世界と現代日本を舞台に繰り広げられる、異世界ファンタジー×異能バトルが幕を開ける!





カードファイト!! ヴァンガード Divinez



(C)VANGUARD Divinez Character Design (C)2021-2024 CLAMP・ST illust:Kinema citrus



■放送日時:2024年1月13日(土)スタート!

毎週土曜23:30~24:00放送

https://www.bs4.jp/vgd/



■作品内容

2011年1月から始まった「カードファイト!! ヴァンガード」プロジェクトは、魅力的なキャラクターや世界観で今もなお人気を獲得し続けている。



10周年記念作品として、放送されたTVアニメ「Dシリーズ」。

「overDress」「will+Dress」に続く新たなシリーズ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez」が、ついに2024年1月より放送スタート!



引き続きキャラクターデザイン原案は「CLAMP」、

アニメーション制作は「キネマシトラス」!



天から降り注いだ6枚のカード。

それは最後まで勝ち残った者の願いが叶えられるという『運命大戦』への参加資格だった。



明導アキナは妹の病を治すため、

戦いに身を投じる――。





休日のわるものさん



(C)森川侑/SQUARE ENIX・今日は休日委員会



■放送日時:2024年1月14日(日)スタート!

毎週日曜23:00~23:30放送

https://www.bs4.jp/warumonosan/



■作品内容

地球侵略を目論む悪の組織で”将軍”と呼ばれる彼は、地球防衛組織「レンジャー」と死闘を繰り広げるシビアな日々をおくっている――。

けれど、今日は休日。

悪の組織のお仕事に疲れた心身を癒すべく、パンダを見に動物園へ、アイスを買いにコンビニに。

完全オフモードで充実した休日を過ごす、“わるものさん”の日常を描いた、森川侑によるWEBコミック「休日のわるものさん」(掲載「ガンガンpixiv」スクウェア・エニックス刊)がついにTVアニメ化!悪の組織のメンバーたちや、地球防衛組織「レンジャー」の面々、そしてわるものさんが愛して止まないモフモフのパンダたち……。個性豊かなキャラクターたちの休日の姿に心がほっこり。明日の活力になるヒーリングコメディをお届けします!





【2023年10月期スタート、2024年1月継続アニメ 作品】

葬送のフリーレン



(C) 山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会



■放送日時:2023年10月6日(金)スタート!

毎週金曜22:30~23:00放送

https://www.bs4.jp/frieren-anime/



■作品内容

千年以上生きるエルフの魔法使いフリーレンは、かつて共に魔王を倒した勇者ヒンメルの死をきっかけに、人を知るための旅へ。同じ勇者パーティーの僧侶ハイターと戦士アイゼンがそれぞれ育てたフェルン、シュタルクと出会い、フリーレンはふたりと魂の眠る地<オレオール>を目指す。その地に向かうには【一級魔法使い】の資格が必要なことから、フリーレンとフェルンは魔法都市オイサーストで一級魔法使い選抜試験に臨む。そこには、顔ぶれ豊かな手練れの魔法使いたちの姿が…。いま、最高峰の魔法が、オイサーストでぶつかり合う―!





薬屋のひとりごと



(C)日向夏・イマジカインフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会



■放送日時:2023年10月28日(土)スタート!

毎週土曜24:00~24:30放送

https://www.bs4.jp/kusuriyanohitorigoto/



■作品内容

大陸の中央に位置するとある大国。その国の帝の妃たちが住む後宮に一人の娘がいた。

名前は、猫猫(マオマオ)。

花街で薬師をやっていたが、現在は後宮で下働き中である。

ある日、帝の御子たちが皆短命であることを知る。

今現在いる二人の御子もともに病で次第に弱っている話を聞いた猫猫は、

興味本位でその原因を調べ始める。呪いなどあるわけないと言わんばかりに。

美形の宦官・壬氏(ジンシ)は、猫猫を帝の寵妃の毒見役にする。

人間には興味がないが、毒と薬の執着は異常、そんな花街育ちの薬師が巻き込まれる噂や事件。

壬氏からどんどん面倒事を押し付けられながらも、仕事をこなしていく猫猫。

稀代の毒好き娘が今日も後宮内を駆け回る。





範馬刃牙



(C)板垣恵介(秋田書店)/範馬刃牙製作委員会



■放送日時:2023年10月1日(日)スタート!

毎週日曜23:30~24:00放送

https://www.bs4.jp/baki/



■作品内容

刮目せよ! これが史上最強生物決定戦、決勝(ファイナル)だ!!



