[医療法人医誠会]

大阪市北区南扇町のフィットネススタジオで『HIIT THE BEAT体験会』を実施



医療法人医誠会(大阪府大阪市 代表者: 谷幸治)が大阪北区南扇町にオープンした医療複合施設 i-Mall で『HIIT THE BEAT体験会』を開催します。







概要





『HIIT THE BEAT』と呼ばれるグループフィットネスプログラムの体験会になります。

フィットネスインストラクターの千原 由理奈さんが講師を務めます。

日常では体験できないプログラムを経験することで、運動する習慣を作ってみませんか。

初心者の方にも分かりやすい内容となっておりますので是非、ご参加ください。

※HIIT THE BEAT とは・・・ファンクショナルトレーニング、HIITトレーニングなどの要素を含み、斬新な音楽に合わせて行うグループフィットネスプログラムのことです。



日時





2023年12月20日(水)18:00~

受付 17:45~



場所





i-Mall 医誠会国際総合病院 SOUTH WING(南棟)MEDICAL FITNESS 24

〒530-0052 大阪市北区南扇町4番14号

アクセス>> https://holonics.net/medicalfitness24/





講師





千原 由理奈

高校卒業後、美容系の専門学校に進学。フィットネスクラブでのアルバイトをきっかけにフィットネスの世界に魅了され、インストラクターを目指すことを決意。

2020 年にフィットネスインストラクターの資格を取得し、現在はトレーナーとして活躍中。



Youtube>> https://www.youtube.com/@yurinachallengediary/featured

Instagram>> https://www.instagram.com/yurina_chihara/



参加料金





一般参加 2,500 円

MEDICAL FITNESS 24 会員 2,000 円



※参加者はプログラム前後でマシンエリアを使って頂ける特典付きです。(月4回会員様は回数に含みません)



参加人数





10名

申し込みはこちら↓

MEDICAL FITNESS 24 会員様 :https://holonics.net/medicalfitness24/paystudio_kn.html

MEDICAL FITNESS 24 非会員様:https://holonics.net/medicalfitness24/paystudio_hn.html



ホームページ





医誠会国際総合病院 https://www.iseikaihp.or.jp/

さくらテラス https://holonics.net/sakuraterrace/

MEDICAL FITNESS 24 https://medicalfitness24.holonics.net/

医療法人医誠会法人本部 https://www.iseikaihp.com/

ホロニクスグループ http://www.holonicsystem.com/



Youtube





ホロニクスグループチャンネル https://www.youtube.com/@HolonicsGroup



X(旧 Twitter)





医療法人医誠会 https://twitter.com/iseikai3

医療法人医誠会 経営専門医 / 医師対策部 https://twitter.com/KeieiSenmon_dr

医療法人医誠会 採用担当(医療法人医誠会) https://twitter.com/iseikai_cometai



Instagram





医療法人医誠会 https://www.instagram.com/iseikai/

医療法人医誠会 経営専門医 / 医師対策部 https://www.instagram.com/keieisenmon_dr/

医療法人医誠会 採用担当(医療法人医誠会) https://www.instagram.com/holonics_saiyou/



医療法人医誠会





医療法人医誠会は1979年大阪市に創立、現在はホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院・クリニック・介護老人保健施設等を運営しています。

医誠会スピリッツは「Patient first(患者・利用者第一主義)」、経営理念は「豊かな健康文化の創造と生命質の向上への限りなき挑戦」です。

医誠会国際総合病院では、患者さんにとって負担の少ない低侵襲医療を提供すると共に、新しい健康文化を創造し大阪から世界へ発信します。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)