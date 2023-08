[株式会社グレートベアーズ]

このたび、東京グレートベアーズ(本社:東京都渋谷区、代表取締役:久保田健司)は、7月に開催したリベロ対象のトライアウトを経て、五頭寛大選手と2023-24シーズンの新規選手契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。契約期間は2023年8月15日から2024年3月31日までとなります。

東京グレートベアーズとしては、現役大学生選手(大学4年生の内定選手を除く)の加入はチーム初となります。





五頭 寛大(ごとう・かんだい)選手プロフィール







【ポジション】リベロ

【 生年月日 】2003年1月25日(20歳)

【 出 身 】愛媛県松山市

【身長/体重】180cm/70kg

【 利き腕 】右

【 経 歴 】東山高校→びわこ成蹊スポーツ大学3年生(在学中)

【 背番号 】28

五頭 寛大 選手コメント





このたび、東京グレートベアーズへ入団することとなりました。

大学関係者の皆さま、この度はご理解とご支援をいただき、誠にありがとうございます。

東京グレートベアーズは個人的にバレーボールの最先端にいるチームだと感じておりました。素晴らしい選手が多く在籍されている環境でプレーできることを、非常に嬉しく思います。

バレーボールのトップレベルを肌で感じ、その場所で自分がどう成長していけるのか、今は楽しみでなりません。選手としても人としても多くのことを学び、日々成長し、勝利に貢献したいと思っております。

応援よろしくお願いいたします。

カスパー・ヴオリネン監督 コメント





このたび、若くてポテンシャルの高い選手が東京グレートベアーズに加入してくれました!彼は可能性とスキルに溢れたプレーヤーです。彼をトライアウトで一目見たときに、この東京グレートベアーズで必ず活躍してくれると感じました。五頭選手がこのチームに来てくれたことを幸せに思います。私は彼とともにハードワークをし、素晴らしいプレーをたくさん見られると信じています!



It is great to have young potential players to TokyoGreatBears! He is skilled player and he can grow in our team a lot to become great player in the future! When I saw him at the tryouts, I felt he will a good fit for the Tokyo Great Bears. I'm happy to have Goto-san to become part of our team. We will work hard and I believe good things will happen!

企業概要





社名 株式会社グレートベアーズ

所在地 東京都渋谷区広尾1-1-39 恵比寿プライムスクエアタワー11階

代表者 代表取締役 久保田健司

設立 2022年5月

業種名 プロバレーボールチームの運営、興行、普及活動



