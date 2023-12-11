［ティーピーリンクジャパン株式会社］

無線LAN製品の開発、製造、販売で世界No.1シェアを誇るTP-Linkの日本支社である、ティーピーリンクジャパン株式会社（所在：千代田区外神田／以下TP-Link）の縦型Wi-Fi 6ルーター「Archer AX80」「Archer AX3000」が、「価格.comプロダクトアワード2023」のパソコン周辺機器部門 無線LANルーターカテゴリにおいて金・銀ダブル受賞に輝きました。さらに他3カテゴリでTP-Link製品が金賞を獲得し、計5製品が入賞を果たしました。









今回の受賞を祝して、アワード入賞製品計5品が当たるキャンペーンを12月9日（土）9:00より開催いたします。Amazonギフト券3,000円分が当たるWチャンスもありますので、是非奮ってご応募ください。

キャンペーン情報（12月9日(土）9:00公開）：https://www.tp-link.com/jp/press/news/20908/



価格.comプロダクトアワード2023：https://kakaku.com/productaward/awardcomment.html



【価格.comプロダクトアワード概要】

価格.comに投稿される年間約102,000件のレビューに基づいて「その年、ユーザーにもっとも支持された製品」を選出するアワードです。

引用元：価格.comプロダクトアワード2023 Webページ





【パソコン周辺機器部門】

無線LANルーター（Wi-Fiルーター） 金賞



■AX6000 8ストリームIPv6 IPoE対応Wi-Fi 6ルーター「Archer AX80」

（想定販売価格：税込18,480円）

製品ページ：https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax80/v1/

<製品情報>

・Wi-Fiスピード*1：4804Mbps（5GHz,11ax/ac/n/a,HE160） + 1148Mbps（2.4GHz,11ax/n/g/b）

・アンテナ：内蔵型デュアルバンドアンテナ×4

・ポート：2.5Gbps WAN/LANポート×1、1Gbps WAN/LANポート×1、1Gbps LANポート×3、USB 3.0ポート×1

・寸法：200×189×59mm



無線LANルーター（Wi-Fiルーター） 銀賞



■AX3000 IPv6 IPoE対応Wi-Fi 6ルーター「Archer AX3000」

（想定販売価格：税込10,450円）

製品ページ：https://www.tp-link.com/jp/home-networking/wifi-router/archer-ax3000/v1/

<製品情報>

・Wi-Fiスピード*1：2402Mbps（5GHz,11ax/ac/n/a,HE160）+ 574Mbps（2.4GHz,11ax/n/g/b）

・アンテナ：内蔵型デュアルバンドアンテナ×2

・ポート：1Gbps WANポート×1、1Gbps LANポート×4

・寸法：166×157×45mm



無線LAN中継機・アクセスポイント 金賞



■AX6000 Wi-Fi 6中継器「RE900XD」

(想定販売価格：税込17,490 円）

製品ページ：https://www.tp-link.com/jp/home-networking/range-extender/re900xd/

＜製品情報＞

・Wi-Fiスピード*1：4804Mbps（5GHz,11ax/ac/n/a, HE160）+ 1148Mbps（2.4GHz,11ax/n/g/b）

・アンテナ：デュアルバンド内蔵アンテナ×4

・ポート：2.5Gbpsマルチギガポート×1、ギガビットポート×2

・寸法：200×189×59mm



無線LAN子機 アダプタ 金賞



■AC1300 MU-MIMO対応ナノUSB Wi-Fi子機 「Archer T3U Nano」

（想定販売価格：税込2,860円）

製品ページ：https://www.tp-link.com/jp/home-networking/adapter/archer-t3u-nano/v1/

＜製品情報＞

・無線LAN規格：IEEE 802.11ac/n/a 5GHz, IEEE 802.11n/b/g 2.4GHz

・最大リンク速度*1：合計最大速度1300Mbps（867Mbps：5GHz + 400Mbps：2.4GHz）

・インターフェース：USB 2.0

・寸法：19.85×15.7×7.39mm



【カメラ部門】

ネットワークカメラ・防犯カメラ 金賞



■屋外パンチルトセキュリティWi-Fiカメラ「Tapo C500」

（想定販売価格：税込7,700円）

製品ページ：https://www.tp-link.com/jp/home-networking/cloud-camera/tapo-c500/

＜製品情報＞

・無線規格：IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz

・解像度：1080p Full HD（1920×1080px）

・カメラ視野角：水平360º、垂直130º

・ナイトビジョン：850 nm IR LED（最長30m）

・音声通話：双方向（内蔵マイク＆スピーカー）



*1：最大無線信号速度は、IEEE 802.11規格の仕様から導かれる物理速度です。実際のワイヤレスデータスループットおよびワイヤレスカバレッジ、接続デバイス数は、建築材料、物理的障害等の環境要因や近隣からの電波干渉、トラフィック量と密度、製品の設置場所、 ネットワークの複雑さ、ネットワークのオーバーヘッドや、定格性能、場所、接続品質、クライアント条件等のクライアントの制限によって左右される為、保証されるものではありません。Wi-Fi 6およびOFDMA・1024-QAM・HE160・MU-MIMOの利用にはクライアント端末側もそれらに対応している必要があります。



【世界No.1シェア！高品質無線LANルーターのTP-Link】

TP-Linkは、世界170か国以上で12億人以上のエンドユーザーにネットワーク製品を提供している、世界No.1プロバイダーです。また、2023年には12年連続で世界No.1無線LAN機器プロバイダーを獲得しました。*1現在、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本等、世界44か所に現地法人を構えています。

*1：2023年第1四半期IDC調べ



徹底した研究開発、効率的な生産体制、そして厳しい品質管理によって、TP-Linkはネットワーキング製品の分野において、多くの賞を受賞しています。また各国の技適マークを取得しており*2、高性能で安心してご利用いただける製品を提供しています。

*2：TELEC、CE、FCC取得済み、RoHS指令対応



【会社概要】

社名：ティーピーリンクジャパン株式会社（英語名：TP-LINK JAPAN INC.）

所在地：東京都千代田区外神田三丁目12番8号 住友不動産秋葉原ビル9階

コーポレートサイト：https://www.tp-link.com/





企業プレスリリース詳細へ （2023/12/11-22:40）