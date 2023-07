[ユームテクノロジージャパン株式会社]

「製薬・ライフサイエンス業界の世界のL&D最新事例」セミナー開催!



オンライン学習プラットフォーム「UMU(ユーム)」を展開しているユームテクノロジージャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:松田しゅう平、https://www.umujapan.co.jp、以下、ユームテクノロジー)は、2023年6月27日に開催された「製薬・ライフサイエンス業界の世界のL&D最新事例」と題するオフラインセミナーを開催しました。



本セミナーは、アメリカで開催されている世界最大の製薬・ライフサイエンス業界の人材開発関係者が集まる年次カンファレンス「LTEN」に現地参加して得た情報から、事例やパネルディスカッションで共有される最先端の情報を特別にご紹介。さらに、「UMU」最新AI機能の体験会や事例のご紹介、また、製薬、ライフサイエンス業界に属する参加者の皆さま同士でのディスカッションを実施するなど体験型のセミナーとなりました。









<プログラム詳細>

15:05 ユームテクノロジージャパン株式会社 代表挨拶

15:10 LTEN参加報告/ 質疑応答

16:00 UMUの最新ソリューションご紹介

16:15 テーブル毎のディスカッション

16:45 懇親会





LTEN参加報告|登壇者 ユームテクノロジージャパン株式会社 ラーニングエバンジェリスト 小仁 聡(内容一部紹介)







LTENの参加報告の中で、小仁からは、「ワークショップのセミナーの特徴というところでは、圧倒的に今年増えたのが、AI活用です。AIを活用してマネージャーをリーダーに変えるとか、AIの役割、ケーススタディ、コーチングではチャットボットがすごくたくさんありました。



革新的な学習方法というところだと、ゲーミフィケーションはすごく多いです。ナショナルカンファレンスをいかに楽しいものに変えるのか、リーダーシップとコーチングや、学習者のエンゲージメントをどう高めていくか。プロフェッショナル開発とキャリア、テクノロジーだけではなくデザインセットで学習の化学であるとか、マーケットアクセスセールスにおけるトレーニングの役割みたいなものが多かったです。職種によってMRだけではなく、例えばMSNの方のオンボーディングのデザインをどう変えるかといった取り組みはかなり面白かったと思います。」と感想を述べ、ワークショップセミナーのポイントとして以下3つを挙げました。



ポイント1:リアルであるということ。

ポイント2:データが豊富。何%上がったかなどのデータが必ずある。

ポイント3:パフォーマンスの測定の仕方。成果を具体的に表現すること。



今後に向けては、「私達は、患者様のこの体験をより良くしていくということ、ゴールを一緒に見たいと思っています。UMUがハブ的な役割を務めながら、実績や取り組みを製薬医療機器業界限定の交流会のような形で、世界に事例を発表しに行くといった取り組みを一緒にできないかなと思ってます。」と意気込みを語りました。





「UMU」公式サイトで、「LTEN」に関する様々な情報を発信中







「UMU」公式サイトでは、LTENのセッション情報や、人材育成に関するグローバル最先端の事例や情報を公開しています。



https://umujapan.co.jp/column_category/lten/





LTENとは





Life Sciences Trainers & Educators Networkの略称。世界で最大の製薬・ライフサイエンス業界の人材開発関係者が集まる年次カンファレンス。Society of Pharmaceutical and Biotech Trainers (SPBT)を経て、2015年に現在の名称になる。設立は、1971年に全米医薬品販売トレーナー協会(NSPST)として開始。元々は4名のトレーナーが、将来を見据え業界のスタンダードを向上させるべく、ライフライセンストレーナー並びに教育に関わる人達のネットワーク構築を目的に設立。(https://www.ltenconference.com/)



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/18-12:46)