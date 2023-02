[Level Infinite]



高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントをお届けするグローバルゲームブランドLevel Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』にて、本日2月23日(木)最新バージョン2.3「無辺迷瘴」に新キャラクター『ウーミィ』とSSR武器「メビウス」が登場したことをお知らせします。



今世紀最も偉大なマジシャンを目指す可愛いウサミミをつけたマジシャン少女、何度失敗しても全くめげない楽天的なアンラッキーガール『ウーミィ』。ド派手なマジックを披露しながら敵を撃破します。今から、ショータイム!



▼新キャラクター『ウーミィ』紹介PV









さらに、ウーミィの限定コスチューム「ローズミステリー」が排出される特別なガチャが、2月27日(月)より期間限定で開催します。



限定コスチューム「ローズミステリー」は、ウーミィが真紅に染まる古城の継承者に扮します。また「ローズミステリー」を着用することで、特別な専用エフェクト効果を得られます。



真紅の光で染め上げた謎の古城、光と影が目まぐるしく変化していく中で、マジックを披露するマジシャン少女の魅力を満喫しましょう!



■新キャラ楽天的なマジシャン少女『ウーミィ』(CV:M・A・O)が本日より登場! 真紅に染まる古城の継承者に扮した限定コスチューム・「ローズミステリー」が排出される特別なガチャは2月27日(月)より開催!



本日2月23日(木)より、最新バージョン2.3「無辺迷瘴」に新キャラクター『ウーミィ』とSSR武器「メビウス」が登場しました。







『ウーミィ』とSSR武器「メビウス」は物理属性で、戦闘中に「予熱値」という斬新な仕様を採用しているのが最大の特徴です。



「予熱値」は、任意の武器を使用しダメージを与えると一定値のポイントが蓄積され、独自のゲージで表示される仕様となります。予熱値ゲージが満タンになると、ウーミィがマジックショー状態となり、一定時間のあいだ無敵になって周囲の敵を引き寄せながら大ダメージを与えます。マジックショー状態のウーミィは、2種類のトランプを切り替え、ド派手なトランプマジックを披露しながら敵を殲滅します。



また、同じ物理属性の武器を使用すると、さらに多くの「予熱値」が蓄積!素早くマジックショー状態になって敵を打ちのめします。物理属性パーティーを強化したいプレイヤーは、『ウーミィ』とSSR武器「メビウス」をゲットしてください!



また、ウーミィの限定コスチューム「ローズミステリー」が排出される特別なガチャを、2月27日(月)より期間限定で開催します。



「ローズミステリー」を着用すると、ウーミィと武器「メビウス」の見た目が変化するだけではなく、通常攻撃やスキル攻撃時に特殊なエフェクトが発生します。真紅に染まる古城の継承者に扮したマジシャン少女の素敵なマジックショーを楽しみましょう!



【開催期間】

2023年2月27日(月) 12:00~2023年3月9日(木)6:00



▼新キャラクター『ウーミィ』:力いっぱいアウトポストのみんなを守り助ける女の子!今日も熱心にパトロール中!



元気いっぱいの見習いエクセキューター。



基地の治安維持に努める一方で様々な手品を練習し、華やかなマジックショーで任務に追われる仲間たちの退屈な暮らしを明るく豊かなものにしたいと願っている。



楽天的な——アンラッキーガール。



ウーミィの話をする時、みんなの脳裏にはありとあらゆる形容詞がよぎる。でも一番登場回数の多いキーワードは、誰がなんと言っても「楽天的」と「アンラッキー」だ。



「世界不幸大全」を作ろうとする人にとって、ウーミィは絶好の観察対象になるはずだ。彼女はあなたが想像しうる限りの不幸を経験しているし、今もなおそれは記録更新中だ。階段から1回転げ落ちただけの日は、ウーミィにとっては最高にラッキーな1日であるほどだ。



ウーミィはみんなの前では常に明るく自信満々で、笑みを絶やさない。



なぜならウーミィは、みんなを笑顔にするマジシャンだから。彼女は自分の弱く悲しい一面を、絶対観客には見せない。



そう、彼女はほんのわずかな言葉と動作だけでみんなを喜ばせるマジシャン・ウーミィ——その一点だけで、彼女を「マジシャン」と呼ぶ理由としては十分というるだろう。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは

本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。2022年8月11日に正式リリースされました。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!

『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



『幻塔』各アカウント

公式ウェブサイト: https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html

公式Twitter: https://twitter.com/ToF_JP

公式YouTube: https://www.youtube.com/@toweroffantasyJP

公式Discord: discord.gg/tofjp



■ゲーム概要

タイトル: 『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル: オープンワールドRPG

対応プラットフォーム: iOS/Android/PC

価格: 基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日: 2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語: 日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

権利表記: (C)2023 Proxima Beta Pte. Ltd. All rights reserved. (C)Hotta Studio. All Rights Reserved.

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

■Level Infiniteについて

Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式Twitterhttps://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



