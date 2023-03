[ROADGET BUSINESS PTE. LTD.]

人気モデルやインフルエンサーが着用した「2023年春夏コレクション」が購入できる特設ページが期間限定オープン



SHEIN Group(https://www.sheingroup.com/)が展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2023年3月4日(土)京セラドーム大阪にて開催された『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』にステージ出展し、2023年春夏コレクションのシーン別おすすめコーデを披露いたしました。また同日より、ステージにて披露したコーディネートを「SHEIN」の特設ページにて期間限定で公開し、最大20%OFFのクーポンも配布しております。







URL:http://jp.shein.com/campaigns/kansai23ss





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



この度「SHEIN」は、京セラドーム大阪にて 3月4日(土)に開催されファッションとエンターテインメントのイベント、 『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』へステージ出展をいたしました。

当日は、ブランドメッセージ「SHEIN FOR ALL」に基づき、2023年春夏コレクションを「SHEIN」の人気シリーズである「DAZY」、「Ezwear」、「Bizwear」、「Belle」、「VCAY」より、スポーティーなスタイルからオフィスやバケーションスタイルまで、あらゆるシーンでお楽しみいただけるコーディネートを今をときめく豪華出演者が披露しました。気になる出演者は、人気韓国アイドルKARAさんをはじめ、AKB48メンバーの本田仁美さん、Z世代から絶大な支持を集めるさくらさん、MINAMIさん、ゆりにゃさん、ふくれなさんが各ブランドの魅力を最大限に魅せ、華やかにステージを彩りました。



ステージにて披露したコーディネートは、同日より公開しているSHEIN特設ページにてご購入いただけます。また、特設ページでは、『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』への出展を記念して、最大20%OFFとなるクーポンもご用意しております。ぜひこの機会に、お気に入りのコーディネートをお得にお求めください。



「KANSAI COLLECTION」が今回掲げている「Better Me, Better World~より良い自分に、より良い世界へ~」というコンセプトに共感しと、「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後もイベント等への協賛を通じて年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えてどなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指しています。







「SHEIN」 の#SHEINforAll 2023年春夏コレクションのシーン別おすすめコーデを披露







URL:https://www.youtube.com/watch?v=7siLdto9YXg&t=344s





今回のSHEINステージは、「SHEIN」内の人気シリーズであるDAZY、Ezwear、Bizwear、Belle、VCAYの5ブランドより、2023年春夏コレクションに沿ったコーディネートを豪華出演者による着こなしのもと披露いたしました。



「SHEIN」ステージのトップバッターを飾ったのは、大人気韓国アイドルのKARA。スタートから会場のボルテージは最高潮に達するほどの盛り上がりを見せました。「SHEIN」の中でも、特に人気のあるシリーズ「DAZY」のアイテムより、トレンディなファッションに身をまとい、会場圧巻のランウェイを見せてくれました。続いては「Ezwear」のカジュアルなアイテムを人気クリエイターのさくらさん、MINAMIさん、ゆりにゃさんがスポーティーに着こなし、クールな雰囲気で会場を魅了しました。さくらさんは、アニマル柄のアイテムやルーズソックスがポイントとなるストリートコーデを披露。MINAMIさんは、シックなトーンでまとめたきれいめなガーリースタイルでランウェイを華やかに飾りました。ゆりにゃさんは、クロップド丈のトップスを着用しスタイルの良さが際立つステージとなりました。



続いて、オフィスルックやお呼ばれコーデにぴったりな「BIZwear」のスタイリングをSNSでも話題の三原羽衣さん、高梨優佳さん、重川茉弥さんの3人が披露いたしました。これまでに登場した「DAZY」や「BIZwear」のスタイリングより、少し大人っぽく、いつもと違う雰囲気でステージを彩りました。次に登場したのは、折田涼夏さん、金子みゆさん、ふくれなさん。パーティースタイルにもぴったりな「Belle」のエレガンスなスタイリングを披露し、ゴージャスな雰囲気で会場を包み込みました。最後に、この夏のバカンスやリゾートファッションにおすすめしたい「VCAY」のスタイリングを、伊藤桃々さん、PyunA.さん、AKB48の本田仁美さんが披露。伊藤桃々さんが、全身ホワイトコーデに麦わら帽子を着用した涼しげなコーディネートで夏らしく明るいムードで最後まで盛り上げました。そして「SHEIN」ステージのトリを飾ったのは、鮮やかな花柄のセットアップに身を包んだ本田仁美さん。会場の熱は静まることなく、ランウェイを華やかに彩りました。



豪華出演者により、大盛況を収めたランウェイ後のトークコーナーでは本田仁美さんが、観客巻き込み型のSNSを活用したプレゼントキャンペーンを実施し、出演者と観客が一体となった「SHEIN」ステージは、盛り上がりは冷めることを知らず幕を閉じました。







『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』 SHEIN 特設ページ





『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』への出展を記念して、同日より「SHEIN」特設サイトが開設されました。サイト内では、「SHEIN」ステージにて豪華出演モデルが披露したアイテムをご覧いただけます。さらに、最大20%OFFのクーポンも配布しておりますので、ぜひこのお得な機会にお求めください。



特設サイト :http://jp.shein.com/campaigns/kansai23ss

クーポンコード:KC23SS

期 間 :~2023年4月30日(日)

割引率 :0~5,999円 15%オフ、6,000円以上20%オフ







『KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER』 着用アイテム(抜粋)







商品名 :SHEIN EZwear モックネック リブニット ストライプ Tシャツ

価格 :¥877

コード :sS1908020001441314







商品名 :SHEIN EZwear 無地柄 タンクドレス

価格 :¥1,370

コード :sw2211260973252041







商品名 :SHEIN EZwear 縞模様プリント ダブルブレスト クロップブレザー&ショートパンツ

価格 : ¥2,271

コード :sw2211285121785162







商品名 :クラシックブーツ スクエアトゥ チャンキー

価格 :¥2,818

コード :sx2110051988437917









商品名 :ラインストーンハート ドロップピアス

価格 :¥559

コード :sj2211309375093736









商品名 :ミニ ドロースト リングデザイン パール ストラップ わら編みバッグ

価格 :¥1,831

コード :sg2301313787977774













『 KANSAI COLLECTION 2023 SPRING & SUMMER 』 開催概要





2011年2月、大阪で誕生したKANSAI COLLECTION。前回は累計動員数621,000人を突破。24回目の開催となる今回は「Better Me, Better World~より良い自分に、より良い世界へ~」というコンセプトのもと開催。



日時 :2023年3月4日(土)

場所 :京セラドーム大阪(大阪府大阪市西区千代崎3丁目中2-1)

公式サイト : https://www.kansai-collection.net/







「SHEIN」について





グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。また、上記取り組みを通じて弊社理念である「ファッションスタイルに関係なく誰もが無条件に自分自身を表現できる」という体験をお客様に約束します。









【会社概要】

会 社 名:SHEIN Group

U R L :https://jp.shein.com/

コーポレートサイトURL:https://www.sheingroup.com/

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



